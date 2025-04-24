Bakan Kacır, "7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Kacır, "7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nda konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek dönemde, Türkçe verilerle zenginleştirilen, Türkiye'nin ilk temel yapay zeka büyük dil modelini kullanıma sunacaklarını belirterek, "Yerli ve özgün yapay zeka modelleri geliştirilmesinin önünü açacak uygulamaları hayata geçireceğiz.

24.04.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek dönemde, Türkçe verilerle zenginleştirilen, Türkiye'nin ilk temel yapay zeka büyük dil modelini kullanıma sunacaklarını belirterek, "Yerli ve özgün yapay zeka modelleri geliştirilmesinin önünü açacak uygulamaları hayata geçireceğiz." dedi.

Bu yıl "Yapay Zeka Teknolojileri" temasıyla düzenlenen ve 27 Nisan'a kadar sürecek olan "7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı", TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla, ATO Congresium'da başladı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yılda verimliliği merkeze alan, teknolojiyi üretimle buluşturan, yerli ve milli kapasiteyi güçlendiren çok yönlü ve kararlı adımlar attıklarını dikkati çekti.

Türkiye'yi dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri haline getirdiklerini belirten Kacır, ülkenin insansız hava aracı üretiminde dünya birincisi konumunda bulunduğunu, kendi eğitim uçağını, helikopterini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını üretebilen bir ülke olduğunu, güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda Avrupa değer zincirlerinin kalbinde yer aldığını söyledi.

Kacır, Togg'un elektrikli, bağlantılı ve akıllı araç olarak yollarda yerini aldığını ve böylece rekabetçi ve verimli üretim altyapısının Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü de güçlendirdiğini anlattı.

Ülkenin yıllık ihracatının 36 milyar dolar düzeyinden bugün itibarıyla 263 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurgulayan Kacır, Türkiye'nin bugün Çin'den sonra, Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla çeşitte ürünü, rekabetçi şekilde, en fazla ülkeye ihraç edebildiğini dile getirdi.

Kacır, girişimlerin yıldızının yıldan yıla parladığına işaret ederek, Türkiye'nin 2019'a kadar henüz unicorn'u yok iken bugün 7 unicorn'u olduğunu söyledi.

Yapay zekada "bütüncül strateji" vurgusu

Yapay zeka geliştirme faaliyetlerinin toplumlara karşı doğrudan sorumluluk taşıyan devlet ya da akademi gibi yapılardan ziyade kar maksimizasyonunu önceleyen şirketlerce yürütüldüğünü belirten Kacır, teknoloji savaşlarının yeni bir cephesi olarak görülen bu alanda ABD ve Çin'in, dünyanın geri kalanıyla arasındaki mesafeyi giderek açtığının altını çizdi.

Kacır, küresel aktörlerin Gazze gibi büyük insanlık dramları karşısında dahi ortak bir tutum sergileyememesinin, yakın gelecekte yapay zeka kullanımına dair evrensel ilkelerde uzlaşılabileceğine yönelik umutları zayıflattığına dikkati çekti.

Bakan Kacır, yapay zekanın insanlığın huzuru ve refahını artıran bir geleceğe mi hizmet edeceğini yoksa dışlayıcı, kontrolcü ve adaletsiz bir sistemin dijital tahakküm aracına mı dönüşeceğini, bu çağın insanlarının, alacağı kararlar ve atacağı adımlarla belirleyeceğini ifade etti.

Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştiren, bilimde ve teknolojide iddia sahibi bir ülke olarak Türkiye'nin yapay zekada dünyanın gerisinde kalmasının asla düşünülemeyeceğini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın yaygın bir şekilde benimsenmesiyle önümüzdeki yıllarda ekonomimizde anlamlı seviyede bir ilave büyüme sağlamamız mümkün. Ülkemizin yapay zeka devrimini en iyi şekilde değerlendirebilmesinin anahtarı, üretim sistemlerimizi, eğitim politikalarımızı ve teknoloji altyapımızı bütüncül bir stratejiyle şekillendirmektir. Girişimcilik ekosistemimizi, sanayimizi ve iş gücümüzü dijital ekonomiye hazır hale getirmektir, Milli Teknoloji Hamlesi'nin özü budur. Yapay zeka gibi çığır açan teknolojileri çok boyutlu bir bakış açısıyla fırsata dönüştürmek, teknoloji geliştirme ve üretimde ülkemizi hak ettiği noktaya taşımaktır. Güçlü insan kaynağı ve teknoloji geliştirme altyapısıyla, girişimcilik ekosistemiyle insanlık yararına teknoloji anlayışının bayraktarı ülkemizin 'insanlık için adalet ve merhamet' ilkelerini her zeminde savunmasıdır."

Yapay zekaya 25 milyar liradan fazla destek

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve TÜBİTAK bünyesindeki Yapay Zeka Enstitüsüne de değinen Kacır, TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 22 yılda yapay zeka alanında 4 bin 800 proje ve 6 bin 275 kişiye 25 milyar liradan fazla destek verdiklerini bildirdi.

Kacır, "TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrıları" ile yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerin ve kamu kurumlarının, bu alanda teknoloji geliştiren yerli teknoloji tedarikçisi KOBİ'lerin, araştırma merkezlerinin projelerini desteklediklerini söyledi.

Teknoparklarda 2 bin 900'den fazla firmanın, yapay zeka alanında yenilikçi projelere imza attığını anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"218 AR-GE merkezimiz yapay zeka projeleri gerçekleştiriyor. Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Sektör Kampüste gibi girişimlerle gençlerimizi, geleceğin teknolojilerine yön veren bireyler olarak yetiştiriyoruz. Yapay zeka teknolojilerinin etkin biçimde geliştirilebilmesi ve hayata geçirilebilmesi için güçlü ve ileri düzeyde bir veri işleme altyapısının kritik önem taşıdığının bilincindeyiz. Büyük veri analizi ve yapay zeka araştırmalarını desteklemek üzere 35 bin dizüstü bilgisayar gücündeki süper bilgisayarımız ARF'i hizmete sunduk. Üyesi olduğumuz EuroHPC Ortak Girişimi ile dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından MareNostrum 5'e doğrudan erişim imkanına sahibiz. Önümüzdeki dönemde, Türkçe verilerle zenginleştirilen, ülkemizin ilk temel yapay zeka büyük dil modelini kullanıma sunacağız. Yerli ve özgün yapay zeka modelleri geliştirilmesinin önünü açacak uygulamaları hayata geçireceğiz. Yapay zeka dönüşüm programlarıyla yapay zeka teknolojilerinin üretim süreçlerinde kullanımını yaygınlaştıracağız. Türkiye'yi yapay zeka devrimine liderlik eden ülkelerden biri haline getirmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."

Bakan Kacır, Kıbrıs Türklerini ve tüm milleti, 1-4 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenleyecekleri TEKNOFEST'e de davet etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Fatih Kacır, Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kacır, '7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı
Jeoloji Mühendisi Aykan’dan deprem yorumu: Kırılma zamanı gelmiş, büyük bir deprem üretebilir Jeoloji Mühendisi Aykan'dan deprem yorumu: Kırılma zamanı gelmiş, büyük bir deprem üretebilir
Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
Arda Güler’in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi Arda Güler'in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi
Depreme metrobüste yakalandılar Depreme metrobüste yakalandılar
İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı
Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar
Depreme camide yakalanan imamın zor anları Depreme camide yakalanan imamın zor anları

13:04 6.2’lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi İşte detaylı liste 6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
12:38 DEM heyetinden sürpriz “tecrit“ çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
12:28 Bakan Kurum: İstanbul’da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok
12:00 Tahliye planı hazır İşte olası depremde İstanbul’da yaşayanların gönderileceği 11 il Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
18:58 Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı
18:43 Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı
18:37 İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
18:27 AFAD: İstanbul’daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı AFAD: İstanbul'daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
18:07 Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi
17:59 Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de çocukları ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları ağırladı
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 14:06:05. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Kacır, "7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.