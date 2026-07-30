Bakan Kacır, AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: - Son Dakika
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Bakan Kacır, AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

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- "İnşallah önümüzdeki yıl Ay Programı'ndaki hedefimizi de icra edecek ve ay yıldızlı bayrağımızı inşallah kendi mühendislerimizin geliştirdiği, ürettiği uzay aracıyla Ay'a eriştireceğiz" "Çok değil daha üç yıl önce memlekete cumhurbaşkanı yapmaya çalıştıklarına şimdi 'en büyük hain' etiketini vurdular. Birbirleri için söylemedikleri söz yok. Birbirleri için söylediklerini bugüne kadar biz dahi onlar için söylemiş değiliz. Memleket meselesi diye bir dertleri yok" "Belediyelerde göreve gelenlerin nelere bulaştıklarına hep birlikte şahit oluyoruz. Bir yanda böyle bir siyasi anlayış var. Bir yanda destanlar yazan, eser üstüne eser, hizmet üstüne hizmet, proje üstüne proje koyan ve Türkiye'ye çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İnşallah önümüzdeki yıl Ay Programı'ndaki hedefimizi de icra edecek ve ay yıldızlı bayrağımızı inşallah kendi mühendislerimizin geliştirdiği, ürettiği uzay aracıyla Ay'a eriştireceğiz." dedi.

Kacır, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, ülkenin her köşesinde 23 yıldır AK Parti'nin ortaya koyduğu eserlere, projelere, hizmetlere, yenilerini eklemenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin çok daha güçlü, kuvvetli bir ülke haline geldiğini vurgulayan Kacır, ülkedeki gelişmeleri tüm dünyanın takip ettiğini dile getirdi.

Kacır, Türkiye'nin bir süre önce NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bütün dünyanın kalbi Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde attı. Birilerinin iktidar olduklarında yıkma hayali kurdukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dünya liderlerine Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ev sahipliği yapmış oldu. Bütün dünya NATO zirvesinde Türk savunma sanayisinin başarısından diğer NATO üyesi ülkelerin nasıl ilham alabileceklerini konuştu. Nasıl Türkiye ile savunma sanayi işbirlikleri yapabileceklerini bütün dünya ülkeleri gündeme getirdiler. Çok değil 3-5 yıl öncesine kadar maalesef bize bazı savunma sistemlerini vermekten, tedarik etmekten imtina edenler de şimdi bizimle çok daha fazla işbirliği yapma arzusu taşıyorlar. At binenin, kılıç kuşananın, işte meydan, işte meydan, işte Türkiye."

Bu başarıları çok daha ileriye taşımak için çalıştıklarına dikkati çeken Kacır, füzelerin menzilinin daha da uzatılacağını, hipersonik füze programının tamamlanacağını anlattı.

Kacır, Çelik Kubbe Projesi ile Türkiye'nin semalarının katmanlı hava savunma sistemleriyle muhafaza edileceğini belirterek, bütün bunları yapabilecek imkan ve kabiliyetin olduğunu vurguladı.

Bu başarıların uzay teknolojilerine de taşındığına işaret eden Kacır, şöyle konuştu:

"Kendi uydularımızı, kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz, üretiyoruz. Önce görüntüleme uyduları yapmıştık. BİLSAT'ı, RASAT'ı, Göktürk-2'yi ve İMECE'yi Türkiye kendi imkanlarıyla geliştirdi, üretti. Yeryüzünün her noktasında hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın yüksek çözünürlükle görüntü almayı sağlayan görüntüleme uydularını Türkiye kendi imkanlarıyla üretiyor şimdi. Bu uyduların elektro-optik kameralarını da Türkiye kendi imkanlarıyla geliştiriyor, üretiyor ve dostlarına ihraç ediyor şimdi. Türksat 6A ile kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldik. İnşallah önümüzdeki yıl Ay Programı'ndaki hedefimizi de icra edecek ve ay yıldızlı bayrağımızı inşallah kendi mühendislerimizin geliştirdiği, ürettiği uzay aracıyla Ay'a eriştireceğiz, inşallah. İnşallah savunma sanayinde neyi nasıl başarmışsak benzer başarı hikayelerini uzay teknolojilerinde de hayata geçireceğiz. Bütün bunlar bugünün dünyasında çok değerli, çok önemli."

"Bizim başımızı öne eğmemizi gerektirecek hiçbir karanlık sayfamız hamdolsun yok"

Kacır, 14 Ağustos'ta AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Hamdolsun, geriye dönüp baktığımızda milletimiz adına iftihar vesilesi olan bir çeyrek asra imza attığımızı müşahede ediyor, görüyoruz. Bizim geçmişimizde utanılacak hiçbir şey yok. Bizim başımızı öne eğmemizi gerektirecek hiçbir karanlık sayfamız hamdolsun yok. Başkalarının halini görüyorsunuz. Çok değil daha üç yıl önce memlekete cumhurbaşkanı yapmaya çalıştıklarına şimdi 'en büyük hain' etiketini vurdular. Birbirleri için söylemedikleri söz yok. Birbirleri için söylediklerini bugüne kadar biz dahi onlar için söylemiş değiliz. Memleket meselesi diye bir dertleri yok. Belediyelerde göreve gelenlerin nelere bulaştıklarına hep birlikte şahit oluyoruz. Bir yanda böyle bir siyasi anlayış var. Bir yanda destanlar yazan, eser üstüne eser, hizmet üstüne hizmet, proje üstüne proje koyan ve Türkiye'ye çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var."

Türkiye'nin bugün sadece bölgesinde değil, dünyada en önemli kuvvet sahibi ülkelerden biri haline geldiğini ifade eden Kacır, Türkiye'nin bugün sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke olduğunu vurguladı.

Programda AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Abdulkadir Develi, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen de konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kacır, AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: - Son Dakika

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