Bakan Kacır: Bizim en büyük gücümüz Türk gençliğidir

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Üretken Esenler Proje Yarışmaları Finali'ne katıldı. Bakan Kacır, "Bizim en büyük gücümüz ne topraklarımızda denizlerimizde keşfettiğimiz petrol ya da doğalgaz ne savunma sanayiinde geliştirdiğimiz sistemler ne yerli otomobil gibi projelerdir. Bizim en büyük gücümüz inanmış, hayal kuran, araştıran, geliştiren, üreten ve Türkiye Yüzyılına imzasını atan Türk gençliğidir, tek nefes kuşağıdır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Esenler Gençlik Merkezi'nde, Üretken Esenler Proje Yarışması'nın finaline katıldı. Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve toplumsal fayda sağlayacak projeler geliştirmek için düzenlenen yarışmanın final töreninde konuşan Bakan Kacır, "Yakın zamanda artık açılışını gerçekleştireceğimiz Teknopark Esenler'in temellerini attık. Teknopark Esenler sıradan bir teknoloji geliştirme üssü olmayacak. Özellikle bugünün insanının yaşamına, günlük hayatına değer katacak akıllı şehir projelerinin harmanlandığı, geliştirildiği ve şehirlerimize kazandırılmasına öncülük edildiği bir merkez olacak. Sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından akıllı şehir teknolojisi geliştiren markaların, firmaların buluştuğu teknolojik girişimleriyle, startup dediğimiz filiz firmalarla, filiz şirketlerle bir araya geldikleri bir teknoloji üssü olacak. ve bu üstün adresi, merkezi Esenler olacak. İnanıyorum ki Teknopark Esenler, Esenlerli gençlerimiz için, onların milli teknoloji hamlesi yolculuğuna daha yoğun şekilde katılmalarını sağlayacak çok önemli bir kazanım olacak" dedi.

'KENDİ HABERLEŞME UYDUSUNU GELİŞTİREBİLEN, ÜRETEBİLEN 11 ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE'

Türkiye'nin bu zamana kadar ki yaptığı başarılara değinen Bakan Kacır, "20-25 yıl öncesinde Türkiye'nin bu büyüklükte başarılar hayata geçirebileceğine muhtemelen pek kimse ihtimal vermezdi. Ama şimdi Türkiye, savunma sanayinde ihtiyaç duyduğu ürünlerin yüzde 80'den fazlasını yerli ve milli olarak geliştiren, insansız hava araçları alanında, savunma sanayinde dünyada yüzde 68'lik bir pazar payıyla dünya birincisi olmayı başarmış. Kara araçlarından, deniz platformlarına, denizaltı sistemlerine, haberleşme sistemlerine, uydu teknolojilerine her alanda fark yaratan bir ülke haline geldi. Kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen, üretebilen 11 ülkeden biri Türkiye. Kendi görüntüleme uydularıyla yeryüzünün herhangi bir noktasından hiçbir kısıtlama olmaksızın yüksek çözünürlükle görüntü alabilen kabiliyetlere sahip bir ülke Türkiye. Kendi seyir füzelerini geliştiren, 2 bin kilometre menzilli füze projelerini hayata geçiren bir ülke bugün Türkiye. Kendi yerli ve milli otomobilini geliştiren, üreten, elektrikli otomobil olarak, akıllı cihaz olarak 60 binden fazlasını yollara çıkarmış Türkiye'nin otomobilini TOGG'u Türk milletiyle buluşturmayı başarmış bir ülke bugün Türkiye" dedi.

'YAKIN ZAMANDA TÜRKİYE'NİN İLK NÜKLEER SANTRALİ DE DEVREYE ALINACAK'

Yakın zamanda Türkiye'nin ilk nükleer santrali de devreye alınacağını ifade eden Bakan Kacır, "Ama daha yapacak çok işimiz var. Hayata geçirdiğimiz devrimin en kısa tarifi aslında bir özgüven devrimi olduğudur. On yıllar boyunca 'Yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere inat, Türk milleti bir sağlam iradenin peşinden gitmiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu muazzam projeleri adım adım hayata geçirmeyi başarmıştır. Dünyada 400'den fazla nükleer santral var. Henüz Türkiye'de çalışan bir nükleer santral yok. 70 yıla yakın zamandır Türkiye'de nükleer santral projesi konuşuluyordu. İşte şimdi inşallah yakın zamanda Türkiye'nin ilk nükleer santrali de devreye alınacak. 'Türkiye'de petrol vardı da biz mi içtik?' diyordu geçmiş dönemin siyasetçileri. Şimdi terörden temizlediğimiz topraklarda, Gabar'da günde 81 bin varil petrol üretimi gerçekleşiyor. Karadeniz'de doğalgaz keşifleri yapılıyor. Hangi alana bakarsanız bakın, Türkiye'nin tarihi başarılara imza attığını görürsünüz. Ama bizim en büyük gücümüz ne topraklarımızda denizlerimizde keşfettiğimiz petrol ya da doğalgaz ne savunma sanayiinde geliştirdiğimiz sistemler ne yerli otomobil gibi projelerdir. Bizim en büyük gücümüz inanmış, hayal kuran, araştıran, geliştiren, üreten ve Türkiye Yüzyılına imzasını atan Türk gençliğidir, tek nefes kuşağıdır. İnanın şu programların her birine koşar adım bu duygularla geliyoruz. Biliyoruz ki sizlerin arasından Türkiye'nin ve insanlığın geleceğini imza atacak gençler yetişecek. Bir Selçuk Bayraktar'ı daha keşfetmek, bütün bu projeleri yapmaya Allah'ın izniyle değer diye düşünüyoruz. Bir Aziz Sancar'ı daha bu topluluklar içinden yetiştirmek, bir gencimize geleceğin Aziz Sancar'ı olma heyecanı ve inancı kazandırmak, Allah'ın izniyle bütün bu projeleri yapmak için değer diye inanıyoruz. Bizler sizin önünüzü açmaya, varsa önünüzdeki engelleri kaldırmaya, geliştirdiğiniz yenilikçi işlerin gerçeğe dönüşmesi için sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.