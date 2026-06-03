Bakan Kacır: Taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Konut AŞ tarafından Kuzeyşehir'de hayata geçirilen konut projesinin 2'nci etap temel atma töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Kacır, "Bizler taşıdığımız mesuliyeti, sorumluluğu, milletimizin emanetini iliklerine kadar hisseden Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 7 gün 24 saat tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte dur durak bilmeksizin taş üstüne taş koymaya bu milleti tarihin en şerefli milleti olan Türk Milleti'ni yeniden tarih tarihte hak ettiği konuma taşıyabilmek adına ve hak ettiği en güzel hizmetleri asil Türk milletinin evlatlarına, fertlerine sunabilmek adına canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bizim anlayışımız siyasetten anladığımız, devlet idaresinden anladığımız, belediyecilikten anladığımız bu. Birilerinin belediyecilikten ne anladığını takip ediyorsunuz, maalesef görüyorsunuz. Nasıl milletin emanetine hıyanet ettiklerini, el uzatmaya kalktıklarını işte hep birlikte görüyoruz maalesef ama hamdolsun onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz istikametimizden şaşmaksızın Allah'ın izniyle bu muhteşem eserleri, projeleri milletimizle buluşturmaya gayret etmeyi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" dedi.

'TOKİ ELİYLE 1 MİLYON 757 BİN KONUT İNŞA ETTİK'

TOKİ aracılıyla şu ana kadar 1 milyon 757 bin konut inşa ettiklerini belirten Bakan Kacır, "Burada gördüğünüz bu konutlar sadece şu anda üstyapıda gördüğümüz binalardan ibaret değil. Bütün bu alan daha birkaç sene öncesinde bomboş bir alan iken bütün altyapısıyla, aslında üzerinde en modern şehir yapısının geleneklerimizin de dikkate alındığı bir anlayışla kurulmasını sağlayacak şekilde düzenlendi, hazırlandı, tanzim edildi. Gelirken gördük, Türkiye'nin en güzel okul binaları bu alanda Gaziantep'in çocukları için inşa edildi. Türkiye'yi, milletimizi Anadolu'nun dört bir yanında, 81 şehrimizin tümünde nitelikli konutlarla buluşturacak dev adımları hamdolsun AK Parti iktidarları döneminde artık. TOKİ eliyle 1 milyon 757 bin konut inşa ettik. Sadece 6 Şubat depremleri sonrasında deprem bölgesinde, deprem şehirlerimizde yaraları sarmak, yeniden insanımızı güvenli konutlarla buluşturmak üzere dur durak bilmeksizin bir çalışma yürüttük. Saygıdeğer Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanımız Murat Kurum Beyefendi ve ekibinin muazzam gayretleriyle 455 bin konutu dünyada eşi benzeri olmayan bir hızla milletimize sunduk. İşte bu Recep Tayyip Erdoğan farkıdır. Yine AK Parti iktidarları döneminde Gaziantep'imizde 28 bin 600'den fazla sosyal konutu TOKİ eliyle bugüne dek tamamladık. Şimdi malumlarınız Türkiye genelinde TOKİ 500 bin yeni konut inşa ediyor ve bunların da yaklaşık 14 binini Gaziantep'te inşallah inşa edecek. Kuralar çekildi, hızla bu konutlarda tamamlanacak. Bu meselede biz topyekun bir seferberlikle hareket ediyoruz. Çünkü bu meselenin hem insanımızın hak ettiği konutlara yaşam alanlarına kavuşması hem de iktisadi kalkınmanın, sanayinin, üretim gücümüzün, ihracatın, rekabet gücümüzün yükselmesi için çok öncelikli olduğu anlayışıyla hareket ediyoruz" diye konuştu.

'BURASI TÜRKİYE'DE ÜRETİMİN KALBİNİN ATTIĞI YER'

"Burası Türkiye'de üretimin kalbinin attığı yer" diyen Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Yanı başımızda organize sanayi bölgemiz var, dev fabrikalarla on binlerce kardeşimizin istihdam edildiği ve toplamda 10 milyar doların üzerinde ihracatı Gaziantep'imize getiren muazzam bir üretim kapasitesi var. İşte istiyoruz ki hemen organize sanayi bölgemizin yanı başında kurulu olan bu Kuzeyşehir ve inşallah önümüzdeki dönemde yine Gaziantep'in Türkiye'de öncülük edeceği organize sanayi bölgesi lojman projesi, dağıtacağımız tüm bu adımlar çalışanlarımızın çok daha nitelikli bir yaşam alanı imkanına kavuşması, aynı zamanda iş yerlerine yakın yerlerde ikamet etme fırsatı bulmaları, böylelikle gün içerisinde zaman kaybı yaşamamaları, ayrıca kira maliyetlerinin altında kalmamaları, uygun koşullarda ev sahibi ya da lojman kullanıcısı olabilmeleri gibi fırsatlar oluşturacak ve bu sanayi şirketlerimizde rekabet gücünün artmasını ve böylelikle daha fazla istihdam oluşturma fırsatını ortaya çıkaracak."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri butona basarak 2 bin konutun temelini attı. Törenin ardından örnek daireleri gezen protokol üyeleri, projeye ilişkin incelemelerde bulundu.

Haber: Nuray UZATMAZ Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA