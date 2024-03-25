Bakan Kacır: "Ne yapıyorsak kalbine Türk gençliğini, Teknofest kuşağını koyuyoruz"
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Erzurum'da gençlerin ilgisiyle karşılaştı
ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Erzurum'da öğrencilerle buluştu.
Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'na girişte öğrenciler tarafından karşılanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Alper Gezeravcı'ya yoğun bir ilgi oldu. Programda ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi birer konuşma yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın 8 Temmuz haftasında uzaya göndermeye hazırlandıklarını belirterek, "40 yıllık rüyamız gerçek oluyor. TÜRKSAT6A ile artık Türkiye, haberleşme uydularını milli geliştirebilen, yerli üretebilen 11 ülkeden birisi. Dünyayı yenilikçi teknolojiler değiştiriyor, dönüştürüyor. Bütün dünyada yenilikçi teknolojilere gencecik insanların kurduğu teknoloji takımları, teknoloji ekipleri, teknolojik girişimlere imza atıyor. Biz bu anlayışla milli teknoloji hamlesi adına Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ne yapıyorsak her daim kalbine Türk gençliğini, teknofest kuşağını koyuyoruz. Bu anlayışla Türk gençliğiyle birlikte beş yıldır dünyanın en büyük teknolojik festivallerini düzenliyoruz. Bunlar gerçekten çok değerli ve çok kıymetli. Çünkü dünyayı yenilikçi teknolojiler dönüştürüyor ve yenilikçi teknolojilere bütün dünyada sizler gibi gencecik insanların kurduğu teknoloji girişimleri imza atıyor. " dedi.
"Gençlerimizin yanında olacağız"
Türk gençliğinin önündeki engelin kaldırılması halinde her türlü başarıyı yakalayacağına inandıklarını vurgulan Bakan Kacır, "Bizim en büyük kuvvet çarpanımızın genç ve dinamik nüfusumuz olduğunun bilincindeyiz. Bizim nüfusun ortanca yaşı 33, Avrupa'nın ortanca yaşı 43, Almanya'nın ortanca yaşı 47-48 ve bizden 15 yaş daha yaşlılar, biz onlardan 15 yaş daha genciz. Gençliğimizin önünü açmaya devam edersek Allah'ın izniyle Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize bir bir ulaşacağız. Hepimiz onların yanında olursak alanında dünyanın en iyisi işleri başarabilecek kabiliyete ve yetkinliğe sahip olduklarına inanıyorum. Türk gençleri bunu ispat etti. Son 22 yılda Milli Teknoloji Hamlesinde elde ettiğimiz kazanımlar, Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi bir şekilde dünyaya ihraç eden bir ülke olma yolculuğu hep sizler gibi gencecik insanların sayesinde oldu." şeklinde konuştu.
"Devletimizin güçlü iradesi var"
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'da gençlerin hayallerine ulaşmak için hiçbir engelli tanımamaları gerektiğini anlatarak sözlerine şöyle devam etti, "Teknoloji hızla değişiyor ve gelişiyor. Biz bu derece ilerleyen bir bilimsel alandan geri kalamayız. Bu alanda bu günden ortaya konulan vizyonlarla atılan adımlar yadırganırsa, yarın çok daha yadırganacak hale düşmek durumunda kalırız. Bir alanda daha 'keşke' diyeceğimiz bir pişmanlık sahası ortaya çıkar. Dolayısıyla devletimizin bu güçlü iradesine, ortaya koyduğu vizyona ve bu günlerin zor şartlarında yine de sizlerin geleceğinin çalınmasına müsaade etmeden zor imkanlarla sizlerin geleceğine yatırım yaptığı için devletimize minnettarım"
"İnsanoğlu günün birinde Mars'a erişecek
Gezeravcı çocukluğundan itibaren havacılıkla ilgili bir hevesi, bir hayali zihninde taşıyabilmiş, bu hayalin peşinde koşabilmiş, uçma şansı bulabilmiş birisi olmasına rağmen, iş uzaya geldiğinde bir adım durup boynunu bükmek zorunda kaldığını belirterek, "O güne kadar belgesellerde, sinemalarda, internette, kitaplarda uzayla ilgili bir şey geçtiğinde, belki bulunduğum yaşın olmaması gerektiği şekilde çok daha üstüne bir olgunlukla kendime şunu terk ediyordum, 'bu hayal başka milletlerin çocuklarının hayali. Elinde olan mutlulukla geçinmeyi bil.' Dolayısıyla iş uzay konusuna geldiğinde ısrarla kendimi bu alanda hayal kurmaktan uzak tutuyordum. O günün şartlarında ülkemizin imkanlarıyla bunu gerçekleştirmenin mümkün olmadığının idrakı içerisinde kesinlikle bu hayalden uzak duruyordum. 1 tane görevi tamamladık. 9 tane görev alanında, Türkiye'nin koymuş olduğu hedeflerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Deneyler de tıpkı bizim astronot seçim süreci gibi yine Türkiye Uzay Ajansı'nın kontrolünde bir deney seçim sürecinin sonunda belirlerdi. Burada amaç Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan sonraki uzay alanında yapmaya çalıştığı ve koyduğu hedeflere erişme yolunda, ileride daha da büyüyen uzay ekosisteminden pay almaya imkan tanıyacak, uzayda kurulacak farklı ekosistemlerde bir alt birleşen oluşturabilecek deney alanlarındaki çalışmalardı. İnsanoğlu günün birinde Mars'a erişecek ve bu süre çok uzak değil." diye konuştu.
Konuşmalardan sonra Bakan Kacır ve Alper Gezeravcı, sahneye çıkarak davetlilerle birlikte özçekim yaptı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Kacır: 'Ne yapıyorsak kalbine Türk gençliğini, Teknofest kuşağını koyuyoruz' - Son Dakika
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında Nevruz Bayramı kutlandı. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Okul Müdürü Sami Otlu, bayramların Türk kültüründe birleştirici bir gücü olduğunu belirtti. Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu ve örste demir dövüldü. Nevruz ateşi yakıldıktan sonra program sona erdi. Kaymakam, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar da programa katıldı.
Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 72 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin kurallara uyduğu belirlendi ve servis şoförleri ile rehber personele trafik eğitimleri verildi.
Anadolu Üniversitesi İİBF tarafından düzenlenen seminerde, sosyal medyanın finansal piyasalar üzerindeki etkileri ele alındı. Seminere İİBF Dekanı, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Arş. Gör. Deniz Sevinç, sosyal medyanın manipülasyonlarından korunmanın önemine değindi ve finansal okuryazarlık konusunda bilgi sahibi olmanın gerekliliğini vurguladı.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 2 tutuklu sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada tutuklu sanıkların beraat ve tahliye talepleri reddedildi. Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaların verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Türk milletinin Balkan Savaşı'ndaki fedakarlıklarını vurgulayarak, Balkan Şehitlerini Anma Günü'nü kutladı. AK Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı ve Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de aynı gün dolayısıyla mesaj yayımladı.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 538 araç sürücüsüne 1 milyon 252 bin TL para cezası yazıldı. Denetimlerde, 7 bin 610 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 538 sürücüye para cezası kesildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından devlet desteğiyle kurulan Sutaşı Çarşısı'nda 39 esnaf hizmet veriyor. Çarşıda tamirhaneden ayakkabıcıya, kasaptan lokanta ve çiçekçiye kadar farklı işletmeler bulunuyor. İş yerlerini kaybeden esnaflar, devlet desteğiyle geçici olarak bu çarşıda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar da ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyor.
Tepebaşı Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar etkinliği bu kez Muttalip Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, mahallelilerle bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?