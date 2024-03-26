Bakan Kacır: "Sadece astronot göndermekle kalmayacağız, yeni uluslararası uzay istasyonu projelerine dahil olacağız" - Son Dakika
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Bakan Kacır: "Sadece astronot göndermekle kalmayacağız, yeni uluslararası uzay istasyonu projelerine dahil olacağız"

Bakan Kacır: "Sadece astronot göndermekle kalmayacağız, yeni uluslararası uzay istasyonu projelerine dahil olacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yeni uzay görevlerine devam edeceğini belirterek, 'Sadece astronot göndermekle kalmayacağız, yeni uluslararası uzay istasyonu projelerine dahil olacağız. O istasyonlarını teknolojik bileşenlerini geliştiren, üreten ülkelerden birisi olacağız' dedi.

26.03.2024 19:05
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Bakan Kacır: "Sadece astronot göndermekle kalmayacağız, yeni uluslararası uzay istasyonu projelerine dahil olacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"Dünyada önemli uzay güçlerinden birisi haline geleceğiz"

ÇANKIRI - Çankırı'da gençlerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yeni uzay görevlerine devam edeceğini belirterek, "Sadece astronot göndermekle kalmayacağız, yeni uluslararası uzay istasyonu projelerine dahil olacağız. O istasyonlarını teknolojik bileşenlerini geliştiren, üreten ülkelerden birisi olacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikteÇankırı'da düzenlenen "gençlik buluşması" programına katıldı. Programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, akademisyenler, çocuklar ve gençler katıldı. Programda konuşan Bakan Kacır, havacılık alanındaki gelişmelerin Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın başlattığı insanlı uzay görevlerinin gelecek dönemde de devam ettirileceğini ifade etti.

"Sizler tüm engeller kaldırıldığında dünyanın en iyisi işleri başarabileceksiniz"

Önü açılan Türk gençliğinin nasıl projelere imza attığını gördüklerini ifade eden Bakan Kacır, "Türkiye'nin varı yoğu Türk gençliğidir. Türkiye'nin en büyük kuvveti TEKNOFEST kuşağıdır. Biz başka ülkelerle mukayese edildiğimizde genç, dinamik ve inançlı bir gençliğe sahibimiz. Bizim toplumumuzun ortalama yaşı 33, Avrupa'nın 43, Almanya'nın 47-48. Biz onlardan 10, 15 yaş daha genciz. Çok kıymetli çünkü dünyayı yenilikçi gelişmeler dönüştürüyor. Bütün dünyada yenilikçi teknolojilere gencecik insanlar imza atıyor. Bu anlayışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdüğümüz milli teknoloji hamlesinin tümünün merkezinde Türk gençliğini görüyoruz. İnanıyoruz ki sizler tüm engeller kaldırıldığında dünyanın en iyisi işleri başarabileceksiniz. Aslında Türk gençleri bunu ispat ettiler. Savunma sanayisinde, havacılıkta Türkiye belki de beklenmedik bir şekilde, muazzam performans ortaya koydu" dedi.

"Evlatlarımızın başkalarından geri kalır hiçbir yanları yokmuş, yeter ki onların önlerindeki engelleri, takozları kaldıralım, onların yanında duralım"

Türkiye'nin havacılık tarihinde çok önemli engellemeler yaşandığını ifade eden Bakan Kacır, "Tüm milli sanayi tarihimiz akamete uğratılmış hikayeler tarihi olarak 2000'li yıllara geldi. Nihayetinde 2000'li yıllarda bir sağlam irade, ülkenin neye ihtiyacı varsa, hangi kritik teknolojileri üretmemiz gerekiyorsa bunu bu ülkenin öz evlatlarının alın, akıl teriyle yapacağız, biz de onların arkasında duracağız dedi. Sizin gibi gencecik gençler, önleri açıldığında, önlerindeki engelleri kaldırıldığında Bayraktar'lları, Anka'ları, Akıncı'ları, Aksungur'ları, Hürkuş'ları, Hürjet'leri, Gökbey'leri, Kızılelma'ları ve nihayetinde KAAN'ı üretti ve gökyüzü ile buluşturdu. Demek ki bizim evlatlarımızın başkalarından geri kalır hiçbir yanları yokmuş, yeter ki onların önlerindeki engelleri, takozları kaldıralım, onların yanında duralım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu anlayışla 'milli teknoloji hamlesi'nin tüm projelerinde sizlerin önünü açmak, Türk müteşebbislerinin, Türk bilim insanlarının, Türk mühendislerinin, dünyanın en iyi projelerini hayata geçirmesi için yanlarında durmak iradesini her zaman göstermeye devam ediyor. Ümit ediyoruz ki savunma sanayisinde, havacılıkta daha büyük başarılara imza atarken, bir yandan sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında benzer başarı hikayeleri ortaya koyalım" diye konuştu.

"Dünyada önemli uzay güçlerinden birisi haline geleceğiz"

Milli savunma sanayisinde 80 bin gencin istihdam edildiği gibi uzay sanayisinde de gençlerin istihdam edileceğini ifade eden Kacır, "Türkiye inşallah savunma sanayisinde, havacılıkta nasıl başarılı olduysa uzay teknolojilerinde de benzer bir başarıyı ortaya koyacak. Nasıl savunma sanayisinde ihracatı 250 milyon dolardan 5,5 milyar dolara çıkartmışsak, nasıl savunma sanayisinde bugün 3 bine yakın firmamızda 80 bin gencimizi istihdam etmişsek sizin gibi pırıl pırıl genç kardeşlerimizi uzay sanayisinde istihdam edeceğiz ve dünyada önemli uzay güçlerinden birisi haline geleceğiz" şeklinde konuştu.

"Uluslararası uzay istasyonlarının teknolojik bileşenlerini geliştiren, üreten ülkelerden birisi olacağız"

Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin yeni bir sayfa açtığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bu program Türkiye'nin bilimsel araştırmalarda küresel ligde en sırada işler yapabilmesi için sayfa açtı. Hem Türkiye'deki hem de dünyanın dört bir yanındaki kıymetli bilim insanlarımıza, yürüttükleri bilimsel çalışmaların en ileri düzeyde Türkiye Cumhuriyeti tarafından himaye edileceğini, bu devletin alanında çalışma yapmak isten bilim insanlarının her daim yanında olduğunu ve olacağını göstermiş oldu. Ama bu misyon zannediyorum en çok Türkiye'nin evlatlarına, gençliğine, çocuklarına kazandırdığı özgüven ve ilham kaynağı olması açısından gerçekten çok kıymetli bir ilk adım oldu ama asla son olmayacak. İnşallah Türkiye önümüzdeki dönemde insanlı uzay programlarına devam edecek. Sadece astronot göndermekle kalmayacağız, yeni uluslararası uzay istasyonu projelerine dahil olacağız. Uluslararası uzay istasyonlarının teknolojik bileşenlerini geliştiren, üreten ülkelerden birisi olacağız. İnşallah, bilim insanlarımızın önünü açmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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