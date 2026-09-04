Bakan Kurum: 15 bin kiralık konutun bir kısmı eylülde teslim edilecek - Son Dakika
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Bakan Kurum: 15 bin kiralık konutun bir kısmı eylülde teslim edilecek

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Bakan Murat Kurum, İstanbul'da eylül ayında 15 bin kiralık konut projesinin bir kısmının teslimini hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca COP31 kapsamında iklim eylemleri, Marmara Denizi'ne 400 milyon avroluk yatırım ve küresel atık azaltma hedeflerini paylaştı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden bir kısmının teslimini İstanbul'da eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nde "COP31 Vizyonundan İklim Eyleminin Finansmanına" temasıyla düzenlenen İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda uluslararası medya temsilcileriyle gerçekleşen toplantıya katıldı.

Burada Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığının hangi düşünce üzerine kurulduğunu, bugüne kadar nasıl bir yol izlendiğini, Antalya'ya hangi hedeflerle ilerlediklerini paylaşan Kurum, COP31 sürecinden beklentinin değiştiğini, insanların artık alınan kararların kendi hayatlarına yansımasını istediğini belirtti.

Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yılında, alınan kararların ne kadar hızlı hayata geçtiğini tüm dünya olarak tartıştıklarını kaydeden Kurum, "COP31 Başkanlığını üstlendiğimiz ilk günden bu yana bu bakış ve anlayışla çalışmalarımızı yürüttük. Çalışmaları üç ana eksen etrafında oturttuk, diyalog, uzlaşı ve aksiyon. Diyaloğu güçlü tutacağız, uzlaşı sağlayacağız ve sağladığımız uzlaşı üzerine de aksiyonla o uzlaşıyı hayata geçiriyor olacağız. Kalıcı sonuç için önce birbirimizi dinlememiz gerekiyor." diye konuştu.

"Dünyayı koca bir çöplüğe dönüştürmekten kurtaracağız"

Bakan Kurum, "COP31'de sözlerin proje, projelerin yatırıma, yatırımların ise insan hayatının tüm noktalarına dokunan sonuçlara dönüştüğü bir uygulama COP'u olarak yapmak ve burada neticeler almak istiyoruz. Bizim buradaki başarı kriterimiz bu. COP31'de başkanlığını üstlendiğimiz andan itibaren de gerçekten geniş bir istişare süreci başlattık." ifadelerini kullandı.

Eylem gündemindeki her konu hakkında istişare yapıldığını kaydeden Kurum, bu gündemi temiz enerjiden sıfır atığa, elektrifikasyondan dirençli şehirlere, yeşil sanayileşmeden gençlik ve gıda konularına kadar 10 temel alan üzerine inşa ettiklerini söyledi.

Buradaki amaçlarının alanlarda ölçülebilir ilerleme olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Sözün eyleme, icraata dönüşmesi bağlamında eylem gündemindeki her konuyu bir hedefle sonuçlandırdık. 2035 yılına kadar 6 büyük küresel atılımı hayata geçireceğiz. Enerjide önemli bir adım atacağız ve elektrifikasyonun küresel payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyoruz. Sıfır atık hedefimiz net. Dünyayı koca bir çöplüğe dönüştürmekten kurtarıp küresel atık artışını yarı yarıya düşüreceğiz, yüzde 50 azaltacağız. Binalardaki enerji tüketimini yüzde 25 azaltmayı hedefliyoruz. Bunu deprem bölgesinde fiilen yaptık. Kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle sanayide döngüsel malzeme kullanım oranını 2035 yılına kadar yüzde 15 seviyesine taşıyarak doğadan aldığımızı doğaya geri vereceğiz. İklim okuryazarlığı çok önemli. Dünyanın en ücra köşesindeki çocuğun zihnine bu konuyu nakşedeceğiz."

"Tarihe uygulamalı COP olarak geçmeye kararlıyız"

Bakan Kurum, "Türkiye olarak Antalya'da bütün tarafları dinleyen, her kesimi sürecin paydaşı yapan, farklı kalkınma şartlarını gözeten, uzlaşıyı güçlendiren ve uygulamayı hızlandıran bir başkanlık ortaya koyacağız. Biz, COP31'i bu dönemin güçlü başlangıç noktalarından biri yapmak istiyoruz ve tarihe uygulamalı COP olarak geçmeye kararlıyız." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bu yılkinin geleneksel COP'lardan farkına ilişkin soruyu cevaplayan Kurum, bir taraftan Türk'ün misafirperverliğini göstereceklerini, bir taraftan da icraatın nasıl gerçekleştiğini, sözün nasıl eyleme dönüştüğünü tüm dünyayla göstermek istediklerini ifade etti.

Bakan Kurum, kiralık sosyal konut projesine ilişkin bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son şartları kabinede sunacaklarını aktararak, "15 bin kiralık konut projesinden bir kısmının teslimini İstanbul'da eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik. İlk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapacağız. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım. Şartlarını da hangi şartlar dahilinde olabileceğini de Cumhurbaşkanımız milletimize ilan edecektir." bilgilerini verdi.

"Marmara Denizi bizim ortak değerimiz"

Programda, COP31 Başkanlığı ile Asya Altyapı Yatırım Bankası arasındaki stratejik işbirliğine ilişkin de konuşan Kurum, bunu geleceğe yönelik önemli bir adım olarak gördüklerini, ilk aşamada özellikle Marmara Bölgesi'ndeki çevre yatırımlarını ele alacaklarını kaydetti.

Bakan Kurum, "Başta ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri olmak üzere 400 milyon avro değerinde yatırım paketiyle, Marmara Denizi'nin korunmasına ve müsilajla mücadelemize önemli bir destek vermeyi hedefliyoruz. Marmara Denizi bizim ortak değerimizdir." dedi.

Marmara Denizi'nde yürütülen her çalışmayı büyük bir hassasiyetle planladıklarını aktaran Kurum, iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha da görüldüğüne işaret etti.

Murat Kurum, bu çalışmaların Türkiye'nin COP31 sürecine önemli katkı sunacağını sözlerine ekledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da programda yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 15 bin kiralık konutun bir kısmı eylülde teslim edilecek - Son Dakika

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