Bakan Kurum: 200 Bin Konut Hedefi - Son Dakika
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Bakan Kurum: 200 Bin Konut Hedefi

Bakan Kurum: 200 Bin Konut Hedefi

Bakan Kurum, deprem bölgelerinde yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim etmeyi hedefliyor.

04.10.2024 20:48
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi hedeflediğini belirterek, "2025 yılı sonuna geldiğimizde 11 illimizde 14 milyon insanımızın, kardeşimizin tamamı huzurlu, güvenli, yeni hayatlarına başlayacak." dedi.

Bir dizi program için kente gelen Bakan Kurum, Atatürk Bulvarı'nda Emlak Konut tarafından yaptırılan konutların inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kurum burada gazetecilere, afetzede vatandaşlara iş yerlerini ve konutlarını teslim etmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, depremden etkilenen iller için tasarladıkları ve hayal ettikleri güne adım adım yaklaştıklarını dile getirdi.

Depremzedelere yuvalarını teslim etmek için 153 bin emekçiyle gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"85 milyonluk büyük Türkiye ailesi depremin ilk anından itibaren 'asrın dayanışması' dediğimiz dayanışma çerçevesinde 11 ilimiz için seferber oldular. Vatandaşlarımız için yapılması gereken işi masanın bir tarafından tutmak suretiyle yapmaya gayret gösterdiler. Bu kapsamda tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Yine Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a, Haluk Bayraktar'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bilhassa bu vatana böyle evlatlar kazandıran daima hayrı ve hakkı destekleyen merhum Özdemir Bayraktar ağabeyimizi şükranla yad ediyorum. Depremden etkilenen iller ilk günden bu yana devlet millet birlikteliğinin ortaya konulduğu iller. Bu bölgeyi her zaman yeni milli mücadele alanı olarak gördük. Bu inançla 11 ilimizde, ilçelerimizde, 452 bin konutun, iş yerinin yapım sürecini başlattık."

Kent merkezindeki Meydan Projesi kapsamında esnafla sivil toplum örgütleriyle görüştüklerini anlatan Kurum, bu kapsamda 11 ilde 332 bin yeni yuva ve iş yerinin yapımına başladıklarını aktardı.

Kurum, son 3 ayda depremden etkilenen illerde 60 bin yeni konut ve iş yerinin yapımını başlattıklarını belirterek, "11 ilde 101 bin 254 konutun kurası çekilerek vatandaşlara teslim edildi. Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimini gerçekleştirmek olacak. 2025 yılı sonuna geldiğimizde 11 illimizde 14 milyon insanımızın tamamı huzurlu, güvenli, yeni hayatlarına başlayacak." ifadesini kullandı.

Şu ana kadar Adıyaman'da 14 bin 605 konut ve iş yerininin teslim edildiğini, yıl sonuna kadar hedeflerinin 7 bin 300 konutun daha teslimini gerçekleştirmek olduğunu aktaran Kurum, vatandaşın yüzde 90'ının Meydan Projesi'ni desteklediğine işaret ederek, "Burada ekim ayı itibariyle Meydan Projesi'nin ilk etabının ihalesini gerçekleştireceğiz. Adıyaman'ın geleceği, turizmi, ticareti, istihdamı adına çok önemli bir adımı hep birlikte atacağız." diye konuştu.

Kurum, eski hükümet konağı alanını da cazibe merkezi haline getireceklerini ifade ederek, projenin bitmesiyle Atatürk Bulvarı'ndaki hareketliliğin eskisinden çok daha fazla olacağını aktardı.

Hiçbir devletin güç yetiremeyeceği işleri başaran güçlü bir yapıya sahip olduklarını vurgulayan Kurum, 11 ilde 3 ayda 180 bin, bugüne gelindiğinde ise 332 bin konutun ihale edildiği hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı.

"Ekonomik şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize 23 yıldır ne söz verdiysek, o sözleri tutmanın bilinciyle deprem bölgesinde çalışıyoruz. 6 Şubat sabahı nasıl el ele verdiysek, birbirimize nasıl sıkı sarıldıysak bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman deprem bölgesine gelip 'selfie' çektirenlerden, boş vaad verip ayrılanlardan olmadık. Hep geldik, vatandaşımızı, esnafımızı dinledik, milletimize söz verdik ve bu sözü tutmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gece gündüz tüm ekibimizle çalıştık. İlk gün de buradaydık, bu konutlar teslim edilene kadar da burada olmaya devam edeceğiz."

Bakan Kurum'a Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ile kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Murat Kurum, Politika, Ekonomi, Güncel, Deprem, Emlak, Son Dakika

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