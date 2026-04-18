Bakan Kurum: COP31'de hedef net, sonuç almak

ANTALYA Diplomasi Forumu'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 sürecinde temel amacın 'Uzlaşıyı artırmak ve somut sonuç elde etmek' olduğunu söyledi. Bakan Kurum, Türkiye'nin temiz enerji, sıfır emisyon ve yeniden inşa tecrübesini tüm ülkelerle kenetlenerek dünyaya anlatacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2026) 2'nci gününde düzenlenen 'COP31'e Doğru: Jeopolitik Sınamaların Yaşandığı Bir Dönemde İklim Eylemini Güçlendirmek' konulu panele Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP21 Başkanı ve eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İklim Meseleleri Özel Temsilcisi Muhtar Babayev, Brezilya Federatif Cumhuriyeti COP30 Başkanı André Aranha Correa do Lago ile BM Genel Sekreteri İklim Eylemi Özel Danışmanı ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Selwin Hart katıldı.

SONUÇ ODAKLI COP31 VURGUSU

COP31'e ev sahipliği sürecine ilişkin konuşan Bakan Kurum, dünyanın çoklu krizlerden geçtiğini belirterek, "Avrupa'dan Asya'ya, ABD'den diğer bölgelere kadar tüm dünya halkları doğrudan ya da dolaylı krizlerle mücadele ediyor. Bu süreçte COP başkanlarının aldığı kararları daha ileri taşımak zorundayız" dedi. İklim değişikliğine karşı mücadelede hedefin net olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Sıfır emisyon hedefi doğrultusunda 2053 hedefimizi, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı ve sanayide sürdürülebilirlik adımlarımızı tüm dünyaya anlatacağız. Bizim için COP'ta başarı; istişareyi artırmak ama en önemlisi sürecin sonunda somut sonuç almaktır" diye konuştu.

'TÜRKİYE TECRÜBESİNİ DÜNYAYA AKTARACAK'

Deprem sonrası yürütülen konut çalışmalarına değinen Bakan Kurum, "Kahramanmaraş depremlerinin ardından 550 bin konut projesini yürüttük. Sayın Cumhurbaşkanımız himayesinde bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut ürettik. Bu bilgi ve tecrübeyi COP sürecinde paylaşacağız" dedi. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliğinin önemli bir fırsat olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade tüm dünyaca biliniyor. İklim krizine karşı elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymak zorundayız. Türkiye olarak güveni tesis eden, finansmana erişimi artıran bir yaklaşım ortaya koyacağız" diye konuştu.

'FİNANSMAN VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ ŞART'

İklim mücadelesinde finansman ve teknoloji transferinin kritik olduğuna dikkati çeken Bakan Kurum, "Bu dönüşüm ancak teknoloji transferiyle mümkün. Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere destek olması gerekiyor. Enerji, finans ve bilgi paylaşımı bu sürecin temel başlıklarıdır" dedi. Temiz enerjiye erişimin zorunluluk haline geldiğini belirten Bakan Kurum, "Fosil yakıtlardan uzaklaşmak zorundayız. Türkiye olarak hem fosil yakıt kullanan hem de yenilenebilir enerji yatırımlarını artıran bir ülkeyiz. Bu süreci bir fırsat olarak görüyoruz" diye konuştu.

'YA DEĞİŞECEĞİZ YA DA SONUÇLARINA KATLANACAĞIZ'

Toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulayan Bakan Kurum, "Biz değişmezsek dünya bizi değiştirecek. ya hepimiz çözümün bir parçası olacağız ya da afetlerin mağduru olacağız. COP31'de güveni yeniden tesis ederek güçlü bir irade ortaya koyacağız. Çocuklarımıza gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak istiyorsak o iradeyi hükümetler olarak hep birlikte koyacağız" dedi.

'ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ŞART'

COP21 Başkanı ve eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius, Paris Anlaşması öncesinde sıcaklık artışı beklentisinin 4- 5 derece olduğunu hatırlatarak, "Bugün bu tahmin 2,5 derece seviyesine geriledi. Paris'te 1,5 derece hedefini belirledik ve şimdi bu hedefi hayata geçirmek için çalışıyoruz. COP31, uygulamanın ve geleceğin COP'u olacak. Devletlerin yanı sıra işletmelerin ve yerel yönetimlerin de sürece dahil olması gerekiyor" dedi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Selwin Hart ise son 10 yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "2015 yılında hedef 4- 5 dereceydi. Bugün projeksiyonlar 2 derecenin biraz üzerinde. İklim finansmanı ciddi şekilde arttı ancak hala istediğimiz seviyede değiliz. Daha fazla ülkenin sürece katılması ve uluslararası iş birliğinin güçlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

'ENERJİ GÖRÜŞMELERİN MERKEZİNDE OLACAK'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İklim Meseleleri Özel Temsilcisi Muhtar Babayev, dünyanın hala geleneksel enerji kaynaklarına bağımlı olduğuna dikkati çekerek, "Orta Doğu'daki gelişmeler bize bunu açıkça gösterdi. Ülkeler kendi enerji kaynaklarını güvence altına almak zorunda. Artık uygulama zamanı. COP31'de Türkiye'de, önceki kararların uygulanmasına odaklanılacak. Çok önemli kararlar alındı ancak ne yazık ki bir kısmı uygulanabildi. Enerji konusu görüşmelerin merkezinde olacak. COP31'in Türkiye'de düzenlenmesi dünyaya önemli bir fırsat sunacak. Türkiye bu süreci güçlü şekilde anlatacaktır. Hem uygulama süreçlerini ele alacağız hem de gelişmekte olan ülkeler için enerji başlığını gündeme taşıyacağız" dedi.

'FOSİL YAKITLARDAN GEÇİŞ İÇİN YOL HARİTASI'

Brezilya Federatif Cumhuriyeti COP30 Başkanı André Aranha Correa do Lago ise fosil yakıtlardan çıkış sürecine ilişkin yol haritasına değinerek, "COP30'un sonunda bir dünya haritası oluşturalım demiştim. Fosil yakıtlardan geçişe ilişkin bu yol haritası eylül ya da ekim ayında hazır olacak. Bu doküman, tüm ülkeleri ortak bir zeminde buluşturmayı hedefliyor. Uluslararası toplantılarda gördük ki dünya iklimi birbirinden ayrı düşünülemez. Her şey iklimle bağlantılı. Bu nedenle her ülkenin düşük karbon hedefleri doğrultusunda kendi yolunu belirlemesi gerekiyor" diye konuştu.