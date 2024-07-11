Bakan Kurum, depremden etkilenen illerde incelemelerde bulunacak - Son Dakika
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Bakan Kurum, depremden etkilenen illerde incelemelerde bulunacak

Bakan Kurum, depremden etkilenen illerde incelemelerde bulunacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'da incelemelerde bulunacak. Bakan Kurum, ziyaretlerinde depremden etkilenen illerdeki yerel yöneticilerle görüşecek, afet konutlarını yerinde inceleyecek ve yetkililerden bilgi alacak.

11.07.2024 14:53
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'da incelemelerde bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illere yönelik ziyaretleri sürüyor. Geçen hafta Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret eden Kurum, valiler, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve oda başkanlarının da bulunduğu il koordinasyon toplantılarına katılıp çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Kurum, yarından itibaren Adıyaman'da, 13 Temmuz Cumartesi günü Gaziantep ve Kilis'te, 14 Temmuz Pazar günü ise Osmaniye ve Adana'da temaslarda bulunacak. Bakan Kurum, ziyaretlerinde depremden etkilenen illerdeki yerel yöneticilerle görüşecek, afet konutlarını yerinde inceleyecek ve yetkililerden bilgi alacak. Ayrıca, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyecek olan Bakan Kurum, afet bölgesine yönelik ziyaretlerine devam edecek.

Kaynak: DHA

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