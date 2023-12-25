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Bakan Osman Aşkın Bak'tan derbi yorumu - Son Dakika
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Bakan Osman Aşkın Bak'tan derbi yorumu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oynanan futbolun taraftarları ve kimseyi tatmin etmediğini belirtti. Bak, derbi maçın taktik savaşı şeklinde geçtiğini ve Süper Kupa'da oynanacak derbi maçında iyi oynayanın kazanmasını dilediğini ifade etti.

25.12.2023 - 14:44,
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Bakan Osman Aşkın Bak'tan derbi yorumu

Olgucan KALKAN/İSTANBUL, (DHA) ' Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Dünkü derbide oynanan futbol, taraftarları ve kimseyi tatmin etmedi' dedi.

Bakan Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan ve 0-0 sona eren Fenerbahçe- Galatasaray derbisine ilişkin, 'Dünkü derbide oynanan futbol taraftarları ve kimseyi tatmin etmedi. Taktik savaşı şeklinde geçti. Süper Kupa'da oynanacak derbi maçın sonunda kupa olacağı için iyi oynayan kazansın diyoruz. Başarılar diliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Osman Aşkın Bak\'tan derbi yorumu
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bakan Osman Aşkın Bak'tan derbi yorumu - Son Dakika


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