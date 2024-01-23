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Bakan Özhaseki, Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Bakan Özhaseki, Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Uyarıda Bulundu

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don ile çığ olaylarına karşı uyarıda bulundu. Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Bakan Özhaseki, Doğu Anadolu\'da Kar Yağışı Nedeniyle Uyarıda Bulundu
23.01.2024 - 13:48,
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don ile çığ olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre; Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyoruz. Çığ, tipi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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