Bakan Özhaseki Hatay\'da incelemelerde bulundu

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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem sonrası yeniden imar ve inşa çalışmaları süren Hatay'da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem sonrası yeniden imar ve inşa çalışmaları yoğun olarak süren Hatay'da incelemelerde bulundu. Özhaseki ve beraberindeki heyet, ilk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti.

Hatay'ın geleceğini oluşturacak projelerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede Bakan Özhaseki, bölgede evlerin yükselmeye devam ettiğini ifade ederek, daha önce görev yaptığı dönemde kentsel dönüşüm için çok çaba harcadıklarını ancak kentte itirazlar olduğu için dönüşümün gerçekleşemediğini belirterek bundan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Bakan Özhaseki'nin rezerv alan bölgesinde vatandaşlarla yaptığı görüşme, şehirdeki ziyaretler ve Mustafa Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'na eşlik eden Başkan Öntürk de demografik yapıyı koruyacak şekilde herkesin kendi mahallesinde ikamet etmesini sağlamaya çalışacaklarını vurguladı. Hatay'a 14,3 milyar TL hibe sağlandığına dikkat çeken Öntürk, tüm ilçelerindeki içme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözeceklerini, Turunçlu Arıtma Tesisi ile ilgili kronik sorunlar için de bir çalışma içinde olduklarını kaydetti.

Ayrıca Öntürk, nüfusu yüksek olan bazı köylere çok amaçlı salonlar yapacaklarını ve yeni imar planını da hayata geçireceklerini bildirdi.