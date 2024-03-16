Çevre Bakanı Özhaseki: Kentsel dönüşüm için gereken hazırlıklar yapıldı - Son Dakika
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Çevre Bakanı Özhaseki: Kentsel dönüşüm için gereken hazırlıklar yapıldı

Çevre Bakanı Özhaseki: Kentsel dönüşüm için gereken hazırlıklar yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili gereken bütün hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Özhaseki, deprem bölgelerinde yapılacak tek çözümün kentsel dönüşüm olduğunu belirtti ve İstanbul'u depreme hazırlama projesi hakkında bilgi verdi. Ayrıca, belediyelerin kentsel dönüşüm projelerini hazırlaması halinde destek vereceklerini ifade etti.

16.03.2024 16:51
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili gereken bütün hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Güngören'de "Tozkoparan 2'nci Etap ve Şişecam Evleri Anahtar Teslim Töreni"nde konuşan Özhaseki, anahtarlarını teslim alan hak sahiplerinin evlerinde huzurla oturmalarını diledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaralarının sarılması için yaptıkları çalışmaları anlatan Özhaseki, verilen emek karşısında deprem üzerinden bile kirli siyaset yürütülmeye çalışıldığını söyledi.

Özhaseki, 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da, kendisinin de Kayseri'de belediye başkanlığı görevine başladıklarında verdikleri "hizmet etme, kimseyi kayırmama, gece gündüz demeden çalışma ve mazeret üretmeme" sözlerini bugüne kadar devam ettirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu anımsatarak, bunun bilincinde hareket edilmesi, depreme dirençli evlerin ve iş yerlerinin inşa edilmesi gerektiğine dikkati çeken Özhaseki, "İstanbul'umuzla ilgili büyük bir proje hazırladık; İstanbul'u Depreme Hazırlama projesi. Orta vadeli bütçeye de çok büyük bir rakam koydurduk. O projeyi bundan 2 ay kadar önce Sayın Cumhurbaşkanı'mıza açıkladık." diye konuştu.

Özhaseki, bir taraftan da İstanbul'da kentsel dönüşümü hızla devam ettireceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kadim şehirlerde yapılacak tek şey kentsel dönüşüm. Bunun dışında çözüm yok. Boş bir arazi verirlerse gidip orada zemin etütlerini yaparız, güzel bir şehir ortaya çıkarırız ama böyle yerleşim yerlerinde, kadim yerlerde yapılacak tek şey kentsel dönüşüm. Bunun şartlarıyla ilgili de yasada kolaylaştırıcı, teşvik edici, bizim de epeyce maddi destekte bulunacağımız bir yasa çıkardık. Her biriniz evinizi değiştirmek ve dönüştürmek istiyorsanız müthiş bir imkan var. Bunu açıkladık zaten. Bunun dışında da rezerv alanlarda İstanbul'da yaklaşık 600 bin konutu değiştirecek şekilde bir proje daha yaptık. İnşallah bunları yaptığımızda bizler İstanbul'umuzu depreme hazırlamış oluyoruz. Çünkü Marmara'da olacak bir deprem yaklaşık 20 milyon insanı etkiliyor. Gayrisafi hasılamızın özellikle bizim değerlerimizin yüzde 50'si bu bölgelerde. Biz buraları göz ardı edemeyiz. Eğer bunları göz ardı edersek gerçekten tarihe karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmayız diye düşünüyorum."

"Belediye başkanları hazırlıklarını yapıp gelmeli ve destek istemeli"

Kentsel dönüşümün bakanlık, belediye ve vatandaş olmak üzere 3 ayağı olduğuna işaret eden Özhaseki, bu üç ayağın da yerli yerinde ve doğru işler yaptığında bir sonuç elde edilebileceğini, aksi olursa sıkıntıya düşebileceklerini söyledi.

Birinci ayağın bakanlık olduğunu dile getiren Özhaseki, "Bakanlık olarak gereken ne varsa emin olun bütün hazırlıklarımızı yaptık. Altyapıyı hazırladık. Yasamız hazır. Bütçemiz hazır. Kapımız açık. A, B, C, D hangi partili gelirse gelsin sonuna kadar yardım etmeye hazırız. Bu konuda hiç ayrım gözetmeksizin bütün partilere yardım etmeye hazırız. Yeter ki o konuda bir talep gelsin diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, kentsel dönüşümün ikinci ayağının belediyeler olduğunu belirterek, belediyelerin kendi bölgelerini çok iyi bildiğini, belediye başkanlarının bu noktada hazırlıklarını yapıp kendilerine gelmesi ve destek istemesi gerektiğini, kendilerinin "Başımızın üstüne" deyip yapacaklarını kaydetti.

Bu konuda sadece AK Parti'li arkadaşlarının gayret ettiğine dair değerlendirmede bulunan Özhaseki, "İstanbul için bakın. İzmir'e doğru bakın. En riskli bölgelerden birisi İzmir civarı. Deprem bölgelerine doğru bakın. Kentsel dönüşüm yapan parti, sadece AK Parti. Kentsel dönüşüm yapmaya uğraşan belediye başkanlarımız sadece AK Partili belediye başkanları." dedi.

Özhaseki, ana muhalefetin bir modası olduğunu belirterek, "Şöyle yapıyor, 'Efendim biz kentsel dönüşüme karşı değiliz.' Neye karşısınız peki? 'Rantsal dönüşüme karşıyız.' Vallahi biz de karşıyız arkadaş. Ranstal dönüşüm ne demek ya? CHP'li arkadaşlara söylüyorum, bunu söyleyerek kaçamazsınız. Bunu söyleyip kaçıyorlar." diye konuştu.

" İstanbul'da birinci iş kentsel dönüşüm"

Meclis'te, bütçe görüşmelerinde milletvekillerine "Belediye başkanlarınıza söyleyin, kapı sonuna kadar açık. Ben, Mehmet Özhaseki olarak, Bakanlığı temsil eden birisi olarak söz veriyorum. Yeter ki çalışsınlar. Kentsel dönüşüm projelerini hazırlasınlar. Sizin partililerinizin hepsine sonuna kadar yardım edeceğim. Gelin, yeter ki yapın." dediğini anımsatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Fakat karşılık bulamıyoruz. Tabii çiçek dikmek kolay. Peyzaj yapmak kolay. Akşam düğünlere gitmek kolay. Yandaş sanatçıları çağırıp türkü söyletip, trilyonlar vermek kolay. Bunlar olmasın diye söylemiyorum. Bunlar da olsun. Kültür de olsun, sanat da olsun, estetik de olsun. Bunlara hiç itirazım yok ama İstanbul'da birinci iş kentsel dönüşüm. Bunu yapmıyorsanız, vazifenizi yerine getirmiş olmuyorsunuz. İkide bir de dönüp de, 'Efendim biz kentsel dönüşüme değil de, rantsal dönüşüme karşıyız.' diyerek kaçamazsınız, böyle bir huylar var. Bir de mani olmak gibi huyları var. Dava açmak gibi huyları var."

Muhalefetin yeni modasının "algı belediyeciliği" olduğunu kaydeden Özhaseki, "Ben bunu makul göremem, meşru da görmüyorum zaten. Kendi paranızla harcayarak bu reklamı yapıyorsanız, o bile bana göre iki yüzlülüktür. Olmayan bir şeyi oluyor gibi göstermektir. Doğru bir iş değildir. Ama sizlerin, belediyenin, beytülmalin kaynaklarını ajanslara döküyorsanız, 'Beni parlatın' diye para veriyorsanız, benim bir kuruşluk da hakkım varsa haram olsun. Ben bunu helal etmiyorum. Hiç kimse de hakkını helal etmesin." dedi.

Bakan Özhaseki'nin konuşmasının ardından temsili olarak hak sahibi bazı ailelere anahtar teslimi yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çevre Bakanı Özhaseki: Kentsel dönüşüm için gereken hazırlıklar yapıldı - Son Dakika

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