Bakan Şimşek: Enflasyon Tahmin Aralığında Kalacak

TÜRKİYE Bankalar Birliği'nin 68. Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Ekonomi yönetimi olarak yıl sonu enflasyonun tahmin aralığı içerisinde gerçekleşeceğine samimi bir şekilde inanıyoruz ve bunun gerçekleşmesi için de ne gerekiyorsa yapıyoruz. Kısa vadede, beklentilerde sınırlı bir kötüleşme ile karşı karşıyayız, TL'de çok cüzi bir değer kaybı oldu ama kur geçişkenliğinin zayıfladığını da biliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek "Bu süreçte ekonomik aktörlerin birçoğunda olduğu gibi, bankacılık sektörü de programın bir takım yan etkilerini hissediyor. Bu da normal çünkü hep birlikte daha iyisi için çabalarken, geçici bir takım yan etkileri tabii ki yönetmemiz, tolere etmemiz gerekiyor. Bankacılık sektörümüzün piyasa değerlemesi program öncesine göre bugün neredeyse ikiye katlanmış durumda. Karlılık gibi bir takım hususlarda henüz arzulanan noktada değil ama piyasanın değerlendirmesi çok olumlu. Eğer bugün bankacılık sektörünün piyasa değerinin defter değerine oranı 0,6'dan 1,1'in üzerine çıkmışsa, bu aslında piyasanın programı ve bankacılık sektörünün geleceği ile ilişkin değerlendirmesinin oldukça yapıcı olduğunu gösteriyor." dedi.

'KUR GEÇİŞKENLİĞİNİN ZAYIFLADIĞINI DA BİLİYORUZ'

Şimşek "Ekonomi yönetimi olarak yıl sonu enflasyonun tahmin aralığı içerisinde gerçekleşeceğine samimi bir şekilde inanıyoruz ve bunun gerçekleşmesi için de ne gerekiyorsa yapıyoruz. Kısa vadede, beklentilerde sınırlı bir kötüleşme ile karşı karşıyayız, TL'de çok cüzi bir değer kaybı oldu ama kur geçişkenliğinin zayıfladığını da biliyoruz. Dün Merkez Bankası Başkanımız bunları vurguladı. Öte yandan, finansal koşullar daha sıkı ve petrol fiyatları önemli ölçüde düştü. Bu iki faktör de enflasyonu sınırlıyor, aşağıya çekiyor. O nedenle biz bugün itibarıyla dezenflasyon programının rayında olduğunu, öngördüğümüz çerçevede devam ettiğini ve programın kararlı bir şekilde uygulanacağının altını tekrar çizmek istiyorum. Hem bankacılık sektörünün hem de reel sektörün hesabını ona göre yapmasında fayda görüyorum. Programımız özel sektör için rehber niteliğinde ama sonuçları itibarıyla dikkate alınmasının reel sektörün menfaatine olduğunu burada hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

'KONUT ARZI ARTIYOR'

Bakan Şimşek "Bu aşağı yönlü trend güçlü bir şekilde devam edecek çünkü para politikası çok güçlü bir şekilde dezenflasyonist, maliye ve gelirler politikası da daha destekleyici noktada. Biz bu dönemde özellikle 2025'ten itibaren yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda dezenflasyon programını çok güçlü bir şekilde destekleyecek bir yaklaşım içerisine geldik. Arz yönlü politikalar devam ediyor. Konut arzı artıyor. Deprem bölgesi önemli bir bölge ve bu bölgede konut açığı önemli ölçüde giderilmiş olacak. Benzer şekilde gıdayı, yenilenebilir enerjiyi önceliklendirdik. Bu konuda da ben önümüzdeki dönemde dezenflasyonist bir dinamiğin ortaya çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. Merkez Bankamızın paylaştığı dezenflasyon patikası çok net, yüzde 70 olasılıkla enflasyon bu sene yüzde 24 orta nokta olmak üzere bandın içinde, öngörülen tahmin aralığının içinde olacak. Gelecek sene enflasyonun yüzde 12, bir sonraki sene yüzde 8 olması öngörülüyor." dedi.

YURT İÇİ PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR ARTIŞ VAR'

Şimşek, "Dünya ekonomisi belki yüzde 2,8 büyüyecek ama bizim ticaretimizin yoğun olmadığı Asya'yı bir kenara bırakırsak, aslında Türkiye'nin karşı karşıya olduğu küresel büyüme yüzde 2'nin oldukça altında. Böyle bir konjonktürde ihracat performansının devam ediyor olması çok değerli ama ihracatla zayıflama riski tabii ki her zaman için var." ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Yurt içi petrol ve doğal gaz üretiminde önemli bir artış var. Önümüzdeki yıllarda bu artış ivme kazanacak. Yeşil dönüşüm bizim yine enerji ithalatımızı sınırlıyor. Bütün bunlara baktığımız zaman cari açıktaki iyileşme, sürdürülebilir cari açık hususu artık programın başarılmış, önemli bir boyutudur. Buna da riskler yok mu? Tabii ki var. Asya ihracatının ticaret savaşları nedeniyle yön değiştirmesi bizim için önemli bir risk. Buna ilişkin de ticaret politikamızı dinamik bir şekilde yeniden kurgulayacağız."dedi.

"Yapısal olarak Türkiye'ye baktığınızda kötümser olamazsınız"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, son aylarda yaşanan gelişmelerden bahsederek, "PKK terör örgütünün kendini feshetmesi, silahsızlanması, ki başarıldığında bu Türkiye için, bölgemiz için, Türkiye ekonomisi için çok önemli bir gelişme olacak. Henüz piyasalar bu konuya odaklanmış değil. Ama bu çok kritik bir gelişme, çok olumlu bir gelişme, ondan da bahsetmek istiyorum." şeklinde konuştu.

'TERÖR NEDENİYLE 50 YILLIK KAYIP YAKLAŞIK 2 TRİLYON DOLAR CİVARINDA'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önemli ekonomik kazanımlar söz konusu olacaktır. İçişleri Bakanlığımız bundan 2-3 yıl önce 3 akademisyene çalışma yaptırmış. Fırsat maliyeti dahil olmak üzere Türkiye'nin terör nedeniyle 50 yıllık kaybı yaklaşık 2 trilyon dolar civarındadır. Bu fırsat kaybının olmadığını, bu kaynakları bizim kalkınma, insanlık ve altyapı için harcadığımızı sadece hayal edin. Türkiye terörün bitmesiyle birlikte, terörsüz Türkiye'de daha kapsayıcı, daha demokratik, demokratik standardımızın daha üstte olduğu bir ülke olarak yoluna devam edecek. Bölgesel istikrara büyük katkımız olacak. Bölgesel entegrasyonu kolaylaştıracak. Çünkü komşularımızın bir kısmıyla sorunlarımızın temelinde, hatta bazı büyük ülkelerle sorunlarımızın temelinde bildiğiniz gibi terör yatıyor. Altyapısıyla birlikte, enerjisiyle birlikte Doğu ve Güneydoğu Türkiye'nin yeni büyüme motorları olacak."