 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Şimşek: Türkiye'nin büyük potansiyeli var - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Şimşek: Türkiye'nin büyük potansiyeli var

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3. Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük potansiyeli olduğunu ve çalışma çağındaki nüfusun hızla arttığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin milli gelirinin 1.1 trilyon dolara ulaştığını ve satın alma gücüyle dünyanın en önemli ekonomilerinden biri olduğunu vurguladı. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarı sağlamak gibi hedeflerinin olduğunu da söyledi.

Bakan Şimşek: Türkiye\'nin büyük potansiyeli var
23.12.2023 - 00:00,
Abone Ol
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3. Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuştu. Bakan Şimşek, "Türkiye büyük potansiyeli olan bir ülke. Çünkü çalışma çağındaki nüfus hızla artıyor. Son 15 yıla baktığımız zaman çalışma çağındaki nüfusumuzun yıllık artış hızı yüzde 1,4 Avrupa birliği ise 0'a yakın. Türkiye çok önemli bir demografik fırsat penceresine sahip. Milli gelirimiz yaklaşık 1.1 trilyon dolar civarına ulaştı. Bu önemli bir eşik. Satın alma gücüyle zaten Türkiye dünyanın en önemli ekonomilerinden birisi; 11'inci sırada" dedi.

Turkuvaz Medya Grubu tarafından 3'üncüsü düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi'nde 'Para Sohbetleri' oturumunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve finans dünyasından çeşitli isimler katılım gösterdi. Para Sohbetleri oturumunda konuşan Bakan Şimşek, "Orta vadeli programımızın hedefleri nelerdir? En önemli hedefimiz şu anda makroekonomik açıdan baktığımızda, en büyük sorunumuz ne ise en büyük sorunumuz o. Yani enflasyonu tekrar tek haneli rakama indirmek. Fiyat istikrarı sağlamak. Deprem nedeniyle bozulan mali dengelerimiz var. En önemli onu yeniden düzeltmek. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki dönemde enflasyon yıllık bazda 2026 sonunda tekrar tek haneli rakama inmiş olacak. Şu anda enflasyon bu sene için yüze 65 civarında görünüyor. Gelecek sene yüzde 36'ya bir sonraki dene yüzde 14 ve nihayetinde tek hane. Aylık bazda özellikle çekirdek enflasyona bakarsanız son üç ayda bir trend var. Bu trend oldukça net. Aylık enflasyonda bir ivme kaybı var. ve şu an itibarıyla çok rahat bir şekilde şunu söyleyebilirim; yılsonu hedefimizde aynı patikaya oturmuş olacak. O nedenle yıl sonu hedefimiz yüzde 36. Şu anki çekirdek enflasyondaki trend yüzde 36 ile tutarlı" ifadelerini kullandı.

"SON İKİ AYDA ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE 5 PUANA YAKIN İYİLEŞME VAR"

Bakan Şimşek, "Birincisi para politikasının, bugünkü attığımız adımların gecikmeli etkisi gelecek sene devreye girecek. İkinci olarak bu sene önemli bir deprem yaşadık. O depremin etkisiyle inşaat malzemeleri özellikle bu yılın ikinci yarısında çok arttı. Yine Temmuz ayında bütçeyi düzeltmek için önemli adımlar attık. Katma değer vergisini arttırdık. Akaryakıtı, ÖTV'yi arttırdık. Burada tabii ki enflasyon risk altında. Gelecek sene Temmuz ayında biz yeni bir vergi oranında artış ön görmediğimiz için onlarda endekslenmiş. Maliye politikası, bu sene deprem nedeniyle, gelecek sene de daha büyük açıkla karşı karşıya. Beklentiler kanalı çok önemli. Size şunu söyleyebilirim; son iki ayda enflasyon beklentilerinde 5 puana yakın bir iyileşme var. Hala piyasa enflasyonu yüzde 40 civarında görünüyor. Ben inanıyorum ki daha çok yakın dönem deneyimine bakıp, ondan dolayı yüzde kırkta. Biz önümüzdeki aylarda enflasyonu kalıcı olarak daha düşük bir patikaya oturduğunu aylık bazda gösterebileceğiz. Piyasanın enflasyon beklentileri bizim hedefimizle üç aşağı, beş yukarı aynı doğrultuya gelecek. Peki dezenflasyonun bize ne faydası var? Eğer ki biz dezenflasyonu kalıcı bir şekilde başarabilirsek; Türkiye'de öngörülebilirlik artacak. Rahat bir şekilde planlama yapabileceksiniz, fiyatlandırma yapabileceksiniz, her alanda önünüzü görebileceksiniz" diye konuştu.

"SONRAKİ SENEYE BORÇ BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Şimşek, "Hükümetlerimizin bu konuda çok iyi bir performansı var. Yani son 20 yıla baktığınız zaman bütçe açığımızın milli gelire oranı yüzde 2,4 maksimum kriterlerinin yüzde 3 olduğunu biliyoruz. Türkiye bu alanda kendisini kanıtlamış bir ülke. Türkiye'nin bu seneki bütçe açığı orta vadeli programda ön gördüğümüzün çok altında olacak. Orta vadeli program bütçe açığını yüzde 6,4 olarak gösteriyor. Gelir tahsilatımız hızlı yüklendi. Ön gördüğümüzden daha fazla gelir elde ettik. Harcamalarımızı kontrol noktasında bir çabaya girdik. Büyük ihtimalle bu sene bütçe açığı yüzde 5,5 oranlarında olacak. Biz bir sonraki seneye de borç bırakmayı düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

"SATIN ALMA GÜCÜYLE TÜRKİYE DÜNYANIN EN ÖNEMLİ EKONOMİLERİNDEN BİRİSİö

Şimşek, "Türkiye'nin iç ve dış borcu brüt yüzde 33 civarı. Yüzde 33 gelişmekte olan ülkelerin yarısından az. Biz 2026'nın sonunda kamunun brüt gelire oranını yine yüzde 33 civarında öngörüyoruz. Türkiye büyük potansiyeli olan bir ülke. Çünkü çalışma çağındaki nüfus hızla artıyor. Son 15 yıla baktığımız zaman çalışma çağındaki nüfusumuzun yıllık artış hızı yüzde 1,4 Avrupa birliği ise 0'a yakın. Türkiye çok önemli bir demografik fırsat penceresine sahip. Milli gelirimiz yaklaşık 1.1 trilyon dolar civarına ulaştı. Bu önemli bir eşik. Satın alma gücüyle zaten Türkiye dünyanın en önemli ekonomilerinden birisi; 11'inci sırada. Dolayısıyla Türkiye önümüzdeki yıllarda 'Küresel yatırımcılar bile Türkiye'de değil, Türkiye ihmal edilemez önemli bir ekonomi demeye başlayacaklar. Ama bir şart var sabretmemiz lazım" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mehmet Şimşek, Türkiye, Maliye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Şimşek: Türkiye'nin büyük potansiyeli var - Son Dakika


23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz

Son Dakika
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 00:08:39. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Türkiye'nin büyük potansiyeli var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement