Bakan Tekin açıkladı: Üniversiteye başlama yaşı 15\'e düşebilir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemine yönelik olası değişikliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bir televizyon programında soruları yanıtlayan Tekin, zorunlu eğitim süresiyle ilgili henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını ancak farklı modellerin gündemde olduğunu söyledi.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KISALACAK MI?

Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin soruya, konunun şu aşamada değerlendirme sürecinde olduğu yanıtını verdi. Eğitim sistemiyle ilgili farklı alternatiflerin masada bulunduğunu belirten Tekin, bu seçeneklerin detaylı şekilde ele alındığını ifade etti.

Eğitimde planlanan değişikliklerin kamuoyuyla paylaşılmadan önce kapsamlı bir değerlendirmeden geçirildiğini vurgulayan Tekin, karar alma sürecinde toplumun görüşlerini de takip ettiklerini dile getirdi. Bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte dünyanın pek çok ülkesinde üniversiteye başlama yaşının daha erken dönemlere çekildiğini söyleyen Tekin, bu eğilimin Türkiye’de de tartışıldığını belirtti.

ÜNİVERSİTEYE BAŞLAMA YAŞI 15'E DÜŞEBİLİR

Bakan Tekin, üzerinde çalışılan iki farklı model bulunduğunu açıklayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Artık çocuklarımızı daha 15-16 yaşından itibariyle yüksek öğretime gidebilecekleri bir mekanizma geliştirebilir miyiz? Türkiye'deki 12 yıllık zorunlu eğitim süresi uluslararası göstergeler açısından nerede? Acaba 12 yıllık zorunlu eğitimi okul öncesinden başlatarak 12 yılı biraz kısaltabilir miyiz? Bütün bunlar kamuoyunda tartışmalar yapılması açısından bizim gündemimize aldığımız konulardı. Bu tartışmaları izliyoruz biz şu anda. Henüz bu konuyla ilgili verilmiş bir kararımız olmadığı gibi zaten bu yasal düzenlemeli yapılması gerekir. Biz bu konularla ilgili bu tartışmaları izler, yasa koyucuya bu konuda önerilerimizi sunarız. Nihayetinde takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin"