Bakan Tekin: 3 milyon 7 bin 197 kursiyer 11 milyon saat eğitim aldı

'DEPREM Bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri' programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , "Bu kurslara 3 milyon 7 bin 197 kursiyerimiz dahil oldu. Bu 3 milyon kursiyerimiz toplam 11 milyon 780 bin 250 saat kurs aldı. Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın eğitim-öğretime katkısını sadece örgün eğitime değil, çok daha farklı boyutları var. O yüzden her ortamda Cumhurbaşkanımıza teşekkürümü bir entelektüel, bir akademisyen, bir eğitimci olarak arz etmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Deprem Bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri' programına katıldı. Programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda kişi katıldı. 'Sen Yalnız Değilsin' tanıtım filminin izlendiği programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da katılımcılara hitap etti. Programda, 'Senin Hikayen' adlı belgeselin gösteriminin ardından deprem bölgesindeki atölyelere katılan kursiyerler adına Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi'nden Meryem Gümüş'e plaket takdim edildi. Program protokol heyeti, kursiyerler ve kurs öğretmenlerinin de bulunduğu aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

'750 BİN DERSLİK, 18 MİLYON ÖĞRENCİ, 75 BİN OKUL'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhurbaşkanımızın eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili yaptıklarını bir rakam üzerinden açıklıyorum, ondan sonra konuşmama başlıyorum. O da şu: 2002 yılında Türkiye'de çocuklarımız 350 bin sınıfta ders görüyormuş. Bu 350 bin sınıfın yaklaşık yarısı deprem, ekonomik ömrünü tamamlama ya da başka tür sebeplerden dolayı yıkıldı. Kabaca 2002'den önce yapılmış 200 bin dersliğimiz var, 200 bin sınıfımız var. 750 bin dersliğimiz var. Ben, bir eğitimci olarak, bir akademisyen olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, çocuklarımıza bu imkanı sağladığı için, bu imkanı sağlamak için her yıl bütçenin birinci sırasına Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve eğitim bütçesini koyduğu için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu kısımdan başlamamın bir sebebi var. O da şu: bu toplantılarda hep örgün eğitim çağında yapılanları anlatıyoruz. Ama bu vesileyle bugün, yaygın eğitim anlamında da bazı rakamları ilk defa böyle bir ortamda paylaşacağım. Şu an bahsettiğim 750 bin derslik, 18 milyon öğrenci, 75 bin okul onların dışında başka bir rakam vereceğim, onlara ilave olarak. Ülke genelinde bin bir Halk Eğitimi Merkezimiz var. Örgün eğitim çağının dışında eğitim veren kurumumuz" diye konuştu.

'6 MİLYON KURSİYERİMİZ İÇİN TOPLAM 43 MİLYON 780 BİN 670 SAAT KURS VERDİK'

Bakan Tekin, "Geçtiğimiz yıl bu kurumlarımızda 326 bin 94 adet kurs açtık. Bu kurslara 6 milyon 116 bin 54 kursiyerimiz katıldı. 18 milyona ilave bu rakamlar. Bu 6 milyon kursiyerimiz için toplam 43 milyon 780 bin 670 saat kurs verdik. Bu söylediğim rakamlar gerçekten devasa rakamlar. Hep örgün öğretimi zikrettik, yaygın eğitimi söylemediğimiz için bunu söylüyorum. Şu anda 2026 rakamını da vereyim. Bugün itibarıyla, 19 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde 107 bin 299 kurs açtık. Bu kurslara 3 milyon 7 bin 197 kursiyerimiz dahil oldu. Bu 3 milyon kursiyerimiz toplam 11 milyon 780 bin 250 saat kurs aldı. Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın eğitim-öğretime katkısını sadece örgün eğitime değil, çok daha farklı boyutları var. O yüzden her ortamda Cumhurbaşkanımıza teşekkürümü bir entelektüel, bir akademisyen, bir eğitimci olarak arz etmek istiyorum. Bu proje kapsamında da toplam 23 bin 536 saat şu dışarıda gelirken gördüğünüz ürünlerin üretilmesi için kursiyerlerimiz 52 kurs için, iki başlıktaki 52 kurs için toplam 23 bin 536 saat kurs almışlar. Ben bu kursu veren usta öğreticilerimize ve öğretmenlerimize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

'18 MİLYON ÖĞRENCİ, 6 MİLYON KURSİYER'

Yusuf Tekin, "Ben her ortamda söylüyorum. Bu protokolleri eleştiren kişiler ya sayı saymayı bilmiyorlar ya da matematikten haberleri yok. 18 milyon öğrenci, 6 milyon kursiyer tüm bunu organize etmek için tabii ki diğer kamu kurumlarının, diğer bakanlıkların sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin iş birliğine ihtiyacımız var. Bu anlamda bize destek olan kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, meslek örgütlerine hepsine teşekkür ediyorum. Şule Yüksel Şenler Vakfı'na ayrıca müteşekkirim. Bir imam hatip lisesi mezunu olarak çocukluğumda, gençliğimde romanlarını okuduğumuz değerli bir insanın isminin altında konuşma yapıyor olmak, onun anısına bir şeyler yapmış yapıyor olmak benim için ayrı bir onur ve gurur kaynağı. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Yüksel Şenler Vakfı'na ve başta çok değerli onursal başkanı olmak üzere bütün yöneticilerine, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu tür iş birliklerine kapımızın ardına kadar açık olduğunu, her türlü iş birliğini birlikte yapmaktan mutlu olacağımızı ifade ediyor ve hepinize saygılar sunuyorum" dedi.