Bakan Tekin Kayseri'de Öğretmenlerle Buluştu - Son Dakika
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Bakan Tekin Kayseri'de Öğretmenlerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kayseri'de öğretmenlerle buluşarak eğitimdeki yeni politikaları anlattı.

05.10.2024 15:46
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında Kayseri'de düzenlenen programda farklı illerden gelen öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, "Öğretmenler Odası Buluşmaları", Tarihi Kayseri Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Programda, göreve geldiği günden bu yana her ay düzenli olarak gerçekleştirilen buluşmaların yanı sıra okul ziyaretleri çerçevesinde öğretmenler odasında on binlerce öğretmenle bir araya geldiğini ve eğitim süreçlerine ilişkin istişarelerde bulunduğunu anımsatan Bakan Tekin, bu eğitim öğretim yılında üç önemli konuyu ana gündemlerine aldıklarını bildirdi.

Bu dönemde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ve ailelerin çocuğun eğitimi sürecinde daha aktif rol alması üzerine odaklandıklarını anlatan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sağlıklı şekilde hayata geçirilmesi bağlamında ders kitaplarının hazırlanması, formatörlerin eğitilmesi ve öğretmenlerin bu formatörler tarafından bilgilendirilmesine ilişkin yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İkinci olarak ana gündemimize Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ni aldık. Politika belgesiyle 'Herkesin bir mesleği olmalı' anlayışıyla sektör iş birlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmayı, öğrencileri hayata ve istihdama hazırlayarak ülkenin kalkınmasına ve refahına katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelesini kullandı.

Bakanlık olarak gündemlerine aldıkları üçüncü ana konunun ise okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi olduğunu belirten Tekin, yapılan araştırmalarda ailenin ve çevrenin çocuklar üzerindeki etkisinin belirleyici olduğunu kaydetti.

Bakan Tekin, "Bu kapsamda okul-aile iş birliğini güçlendirmek; öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik bir platform oluşturduk. Dolayısıyla bu yıl ailelerin okulla ve öğretmenle daha yakın iş birliği içinde olmasını içeren 27 bölümden oluşan mini bir dizi yaptık. Ayrıca bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla birlikte bu yıl bir dizi etkinlik başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçen yıl hayata geçirilen uygulamalar bu yıl da devam edecek"

Tekin, sınıflara cep telefonlarının alınmaması, devamsızlık ve sınıf tekrarı, veli-öğretmen görüşmelerinin e-randevu sistemi üzerinden yapılması, sınıf annesi uygulanmasının kaldırılması gibi konularda geçen yıl hayata geçirilen uygulamaların bu yıl da devam edeceğine dikkati çekti.

Eğitim öğretim süreçlerinin daha sağlıklı yürütülmesi ve eğitimde kaliteyi daha da yükseltmek için birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemli olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, şimdiye kadar öğretmenlerle yaptıkları istişareler neticesinde yol haritalarını belirlediklerini vurgulayarak bu istişare kültürünü devam ettireceklerini kaydetti.

Söz alan öğretmenler de bakanlığın özellikle ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak belirlendiği uygulama başta olmak üzere hayata geçirilen diğer uygulamalar için teşekkür etti.

Bakan Tekin, buluşma öncesinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin Kayseri'de Öğretmenlerle Buluştu - Son Dakika

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