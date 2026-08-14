Bakan Tekin: Sınav sisteminde değişiklik yok, sorular yeni müfredata göre olacak

BOSPHORUS Diplomasi Forumu'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu an ne bizim gündemimizde, ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Genç Diplomasi Derneği (GDD) tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Bosphorus Diplomasi Forumu'na (BDF'26) katıldı. 11 Ağustos'ta başlayan forumun 4'üncü gününde gençlerle bir araya gelen Bakan Tekin, 'Yeni Yüzyılda Eğitimin Dönüşümü' isimli panelde BDF'26 Akademi Başkan Yardımcısı Mutullah Ömer Faruk Yayan, BDF'26 Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Elif Toprak ve BDF'26 Halkla İlişkiler Başkanı Ömer Can'ın sorularını yanıtladı.

'HER ŞEY YAPAY ZEKA ÜZERİNDEN YÜRÜYECEK. BEN BU BAKIŞ AÇISINA KATILMIYORUM'

Burada konuşan Bakan Tekin yapay zeka çağında öğrenci ve öğretmenin rolünün değişimine dair gelen bir soruya, "Şimdi çok tartışılan bir konu bu özellikle. İki tane bakış açısı var. Birinci bakış açısı, önümüzdeki süreçte öğretmenlere ihtiyaç kalmayacak, her şey yapay zeka üzerinden yürüyecek. Ben bu bakış açısına katılmıyorum. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Ben ikinci söyleyeceğim taraftayım. Eğitim ve öğretim süreçleri mutlaka form değiştirecek. Okulda öğretmenlerimizin daha az bilgi verdiği ama birlikte yaparak öğrettikleri, birlikte yaparak öğrencilere rehberlik ettiği bir forma dönüşecek öğretmenlik ve okullardaki eğitim-öğretim süreçleri. Buraya dönüştüğü zaman öğrencilerin yapay zekadan herhangi bir ödevi ya da bir projeyi, senin tabirinle kolaycılıkla yapması da bir problem olmaktan çıkacak" diye yanıt verdi.

'YAPAY ZEKAYI İNSANLIĞI ÖNCELEYEN BİR ARKA PLAN YAZILIMINA DÖNÜŞTÜREBİLMEK LAZIM'

Bakan Tekin şöyle devam etti: Dolayısıyla şunu görebilmemiz lazım. Evet, yapay zeka uygulamaları inanılmaz derecede hızlı gelişiyor ama önemli olan şey şu, bakış açımızı şöyle organize etmemiz lazım. Yapay zekayı insan hayatını kolaylaştıran, insan hayatını anlamlı hale getiren ve en sonunda belki forumun konusuyla da ilgili bir biçimde, insanlığı önceleyen bir arka plan yazılımına dönüştürebilmek lazım. Hep beraber bunu konuşabilmeliyiz. Önümüzdeki süreçte öğretmen arkadaşlarımızdan beklentimiz de değişecek. Öğretmen arkadaşlarımızın rolü artık bilgi vermekten çok, rehberlik etmek, birlikte bir sosyal projeyi yapmak, birlikte etkinlikler organize etmek. Yani eğitim-öğretim süreçlerinde öğrendikleri şeyi toplumun yararına kullanabilecek rehberlik faaliyetlerine dönüşeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'BİZİM BAKANLIĞIMIZIN ADI MİLLİ ÖĞRETİM DEĞİL, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'

Bakan Tekin, "Benim eğitim sistemiyle ilgili en önemli beklentim, Milli Eğitim Bakanlığının kendisine emanet edilen, 12 yıl boyunca emanet edilen bir genci, bir çocuğu önce bu ülkeye, bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin geçmişine, içinde yaşadığı milletin değerlerine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ülkesine sadakatle bağlı bir şekilde yetiştirmek. Bize emanet edilen çocuklarla ilgili asli vazifemiz bu. O yüzden bizim Bakanlığımızın adı Milli Öğretim değil de Milli Eğitim Bakanlığı. Biz bunu yapmamız lazım. Bunu yapmak bizim kanunen asıl görevimiz. Öğretim ile ilgili kısmı da yapacağız şüphesiz. Ama ikisinden herhangi birini ihmal etmemeliyiz. Ben 2023'ten itibaren de yaptığımız şeyler özellikle daha eksik olduğunu düşündüğümüz bu milli ve manevi değerlere sahip çıkılması konusundaki hassasiyeti biraz daha artırmak üzere bazı etkinlikler yaptık. Müfredatın içerisine milli ve manevi değerlerimizi yerleştirdik" dedi.

'İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE RAMAZAN AYI TOPLUMDA BİR FARKINDALIK OLUŞTURDU'

Bakan Tekin, "Geçtiğimiz yıl, yani Ramazandan önceki şubat ayında okullar başlarken bayrak sevgisiyle başladık. Hemen sonrasında da Ramazan ayı geldi. Ramazan ayı bizim açımızdan, bizim toplumumuzda önemli bir ay. Ramazan ayında oruç tutulsun tutulmasın insanlar komşularını iftara çağırırlar, ihtiyaç sahiplerine yardım ederler, birlikte oruç açarlar. Birlikte sahur yaparlar. Böyle manevi anlamda yardımlaşma ikliminin azami noktaya çıktığı bir dönemdir Ramazan ayı. Biz de Ramazan ayında çocuklarımızın ülke değerlerini, demin de tanımladığımız merhamet, yardımlaşma, vatanseverlik, milli birlik gibi duygularla ilişkisini kurarak çocuklarımız Ramazan ayını yaşasınlar istedik. Ama maalesef Türkiye'de iktidar ne yapsa karşı çıkan birileri var. Öyle tuhaf argümanlarla karşı çıktılar ki bir grup akademisyen bildiri yayımladı. Tüm bu eleştirilere rağmen eğitim camiasında, toplumda çok ciddi karşılık buldu ve istediğimiz şekilde Ramazan ayı toplumda bir farkındalık oluşturdu. Yardımlaşma, dayanışma açısından çok güzel bir etkinlik oldu. O yüzden bu etkinliğe destek olan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'SINAVLA İLGİLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK, SINAVIN İÇERİĞİ VE SORU HAVUZU YENİ MÜFREDATA GÖRE OLACAK'

Bakan Tekin sınav sistemindeki değişiklik iddialarına ilişkin, "Şu an gündemimizde ne bizim, ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Yani ne liselere geçiş, ne üniversiteye geçiş için. Ama ne değişmesi lazım? Hem liselere geçiş hem üniversiteye geçiş sınavlar müfredattan olduğuna göre, eski müfredata göre olan soruların önümüzdeki yıldan itibaren artık bir esprisi kalmayacak. Şu anda hem ÖSYM hem bizim bakanlık önümüzdeki yıl, bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak. Öyle olmak zorunda zaten. Mesela diyelim ki bir konu ortaöğretim lise müfredatından çıkartıldıysa ondan soru sormayacağız demektir. Yapacağımız değişiklik sadece bu. Birileri 'sınav sistemini şöyle değiştiriyorlar, böyle değiştiriyorlar' diye bir şeyler yazıyorlar, çiziyorlar sağda solda. Ben görünce ben de şaşırıyorum nereden çıkartıyorlar bunları. Öyle bir şey yok. Sınavla ilgili hiçbir değişiklik şu an gündemimizde yok" diyerek yanıt verdi. (DHA(