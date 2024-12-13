Bakan Tunç: Uyuşturucu bağımlılarının cezasını çekip rehabilite edileceği 106 cezaevi açılacak - Son Dakika
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Bakan Tunç: Uyuşturucu bağımlılarının cezasını çekip rehabilite edileceği 106 cezaevi açılacak

Bakan Tunç: Uyuşturucu bağımlılarının cezasını çekip rehabilite edileceği 106 cezaevi açılacak

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, ADALET Bakanlığı ve Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele konusunda ortak bir protokole imza attı.

13.12.2024 12:07  Güncelleme: 12:09
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, ADALET Bakanlığı ve Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele konusunda ortak bir protokole imza attı. İmza töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Önümüzdeki beş yıl içerisinde ülke genelinde 106 cezaevini sadece uyuşturucu suçlarının tedavi edildiği hem cezalarını çekerken hem de onların tedavilerine yönelik çalışmaların yapılacağı onlara mahsus cezaevlerini yaygınlaştırmamız gerekiyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen törenle iki kurum arasında gerçekleşecek iş birlikleri ve ortak uygulamalara ilişkin bir protokole imza attı. Bağımlı yükümlülerin, Yeşilay Danışma Merkezleri'nden (YEDAM) rehabilitasyon desteği almalarının amaçlandığı protokol çerçevesinde, bağımlılıklarla mücadele konularında Yeşilay tarafından hazırlanan seminer, eğitim ve organizasyonların Adalet Bakanlığı Akademi bünyesinde düzenlenmesi ön görülüyor. Yeşilay, Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda bağımlılıklarla mücadeleyi anlatan eğitimler de verecek. Protokol aynı zamanda iki kurum arasında yapılabilecek olası iş birlikleri konusunda da bir çerçeve sunuyor.

'CEZAEVLERİMİZDE HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİSİ UYUŞTURUCU SUÇLUSU'

Protokol imzalarının ardından konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadele konusunda çok önemli bir çalışmayı uzun süredir Yeşilay ile beraber gerçekleştirmeye devam ediyorduk. Bugün de imzaladığımız protokolle bundan sonra yapacağımız çalışmaları da bir disipline etmek ve daha kararlı bir mücadele noktasındaki çalışmamızı bugün imzalamış olduk. Uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadele çok önemli. Özellikle kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı geleceğimizi gençliğimizi tehdit eden önemli bir tehlike. O nedenle bu tehlikeyi bertaraf etmek için de top yekün bir çalışma gerekiyor. Sadece kamu kurumları değil sivil toplum kuruluşlarıyla beraber ailelerle beraber bu mücadele gerçekleştirmemiz gerekiyor. Adalet Bakanlığı'na düşen boyutları var. Her Bakanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar var. Özellikle uyuşturucu konusunda diğer bağımlılık türleri ile ilgili ayrı çalışmalar var. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu çerçevesi içerisinde 11 bakanlıktan biri de Adalet Bakanlığı'dır. Cezaevlerimizde her üç kişiden birisi maalesef uyuşturucu suçlarından. Uyuşturucu verilen ceza ülkemizde çok ağır. Son zamanlarda daha da arttırdı bu cezalar. 2 yıldan 40 yıla varan cezalar söz konusu. Denetimli serbestlik kapsamında olan yükümlüler var. Yine cezaevinde barındırılan kişilerin rehabilitasyon çalışmaları söz konusu. Burada önleyici tedbirler önemli. Önleyici tedbirlerle ilgili olarak ilgili bakanlıklarımız ve Yeşilay çok güzel çalışmalar gerçekleştirmeye çalışıyor. Dünyada da çok büyük bir sorun bu. Hem önleyici tedbirler hem de caydırıcılığa yönelik birtakım çalışmaların yapılması lazım. Ceza adalet sistemi içerisinde caydırıcılığa yönelik cezaların artırılması ve infaz süreci içerisinde bu suçluların ceza infaz bittikten sonra cezaevinden tahliye olduğu zaman topluma karıştığında bir daha bu bağımlılığı gerçekleştirmemesi gerekiyor. Bu anlamda yapılabilecek çalışmaları uzun süredir hükümetimiz değerlendirildi" dedi

'ÜLKEMİZİ BU İLLETTEN KURTARMAMIZ LAZIM'

Geçen yıllarda 7'nci yargı paketiyle bazı yasal düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Bakan Tunç, "Bu yasal düzenlemeler içerisine sadece uyuşturucu suçlarına yönelik onların iyileştirilmesi yönelik cezaevleri açılması ile ilgili bir yasal düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme çerçevesinde Adalet Bakanlığımız pilot uygulamalara başladı. İlk önce Adana'da bir uygulamaya başladık. Adana'da sadece uyuşturucu suçlarının Kaldığı ve onların rehabilite edildiği, uzmanların görev aldığı bir cezaevi faaliyeti başladı. Şu an 98'e yakın hükümlü orada barındırılıyor. İkinci olarak da Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ikinci uygulamaya başladık. Şimdi de Bolu'da bir hazırlığımız var. Önümüzdeki beş yıl içerisinde ülke genelinde 106 cezaevini sadece uyuşturucu suçlarının tedavi edildiği hem cezalarını çekerken hem de onların tedavilerine yönelik çalışmaların yapılacağı onlara mahsus cezaevlerini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bu kapsamda hem cezaevindeki iyileştirme kapsamında uzman ihtiyacı olacak hem de denetimli serbestlik kapsamında dışarıda olan yükümlülerin de yine bir daha o suçu işlememeleri için onların desteklenmesine yönelik çalışmalar olacak. Burada tabii Yeşilay ile çalışacağız. Yeşilay hem dışarıdaki yükümlülerle ilgili hem de cezaevindeki hükümlülerle ilgili olarak bizlere destek olacak. O anlamda güzel bir protokol imza attık. Ülkemizi bu illetten, geleceğimizi karartan bu kötü alışkanlıklardan kurtarmamız lazım. Bu konuda da hem önleyici hem de caydırıcı çalışmaların bakanlık olarak Yeşilay ile sürdürmenin kararları içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Adalet Bakanlığı, Uğur Şahin, Cezaevi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tunç: Uyuşturucu bağımlılarının cezasını çekip rehabilite edileceği 106 cezaevi açılacak - Son Dakika

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