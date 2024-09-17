Bakan Uraloğlu Samsun\'daki Çalışmaları İnceledi

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BAKAN URALOĞLU, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'daki 'Türkiye Buluşmaları'nın ardından Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse'yi ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, ayrıca ziyaret ettiği esnafa 'hayırlı işler' diledi. Ziyaretlerin ardından Bakan Uraloğlu, yapımları süren Yeşilkent Kavşağı ve Şehir Hastanesi bağlantı yolunu inceledi.

Samsun'daki çalışmalara değinen Bakan Uraloğlu, "Bakanlığımızın Samsun'a yaptığı ve yapımı devam eden hizmetleri var. Aynı şekilde yine planladığımız hizmetler var. Bu kapsamda da Yeşilkent bölgesinde kavşak çalışmamız var. Bu kavşak çalışmamız tabii şehir içerisindeki kavşak çalışmalarından ya da yapım çalışmalarından etkilenen bazı olumsuzlukları elbette var. Ondan dolayı doğru bir yöntemle trafiği de mümkün olduğu kadar rahatsız etmeden, aksatmadan bir çözüm üretme noktasında büyükşehir belediyemizle beraber bir karar aldık ve ihalesini yaptık. ve aşağı yukarı işin genel anlamda önemli imalatlarının bittiğini söyleyebilirim. İnşallah Kasım ayının içerisinde biz Yeşilkent kavşağını bitirerek direksiyonel kavşak dediğimiz yani sürücünün belli sınırları içerisinde rahatlıkla kullanabileceği, sinyalizasyonun olmayacağı, durma kalkma ihtiyacının olmayacağı bir kavşakla beraber, biz Samsun'un hem batı yönünde hem doğu yönünde hem kuzey hem güney yönünde ve civarındaki bütün yerleşimlere hizmet edecek olan çok kıymetli, önemli bir kavşağı inşallah Kasım ayı içerisinde hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Samsun Şehir Hastanesi yolunu da sene sonuna kadar bitirmeyi amaçladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Samsun Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolunun kuzey tarafında, şehre yakın tarafında bulunuyoruz. Toplam 5,3 kilometrelik tam ring oluşturacak bir yoldan bahsediyoruz. Samsun'un halihazırdaki çevre yolundan başlayıp şehir hastanesine ulaşımı sağlayacak. Oradan da tekrar çevre yoluna bağlanacak iki noktada iki önemli kavşakla bağlanacak bir proje yaptık ve onun çalışmalarını devam ettiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz kesim ilk etapta hastanenin açılmasıyla beraber hizmet edecek olan asfaltının da belli aşamaya getirdiğimiz yaklaşık 2,2 kilometrelik kesimdir. İnşallah burayı bu senenin sonuna kadar bitirmeyi amaçlıyoruz. Zaten burası birinci etapta hastanenin ihtiyacını görecektir. Hastanenin açılmasıyla beraber, belki eş güdüm halinde, belki biraz önce, belki biraz sonrasında yine yaklaşık 3 kilometrelik kesimi de birazcık daha güneyde kalan kesimi de bitirerek inşallah Samsun'umuzun hizmetine vermiş olacağız. Bu da sadece bir hastane yolu değil aynı zamanda bu bölgenin ulaşımını da rahatlatacak olan bir yol. ve güney tarafta kalan yol güzergahından aynı zamanda yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki Samsun'un raylı sisteminin Kılıçdede Mahallesi'nden bağlayıp İlkadım'ın önemli bir bölümüne, kamu kampüsüne ve şehir hastanesine bağlanacak olan raylı sisteminde belli bir bölümüyle karayollarının çakıştığı kesimdir. Onu da beraberinde altyapısını inşallah oluşturmuş olacağız" diye konuştu.