Bakan Uraloğlu, Uzunköprü Restorasyon Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, Uzunköprü Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

Bakan Uraloğlu, Uzunköprü Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki dünyanın en uzun taş köprüsü üzerinde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi. Bakan, köprünün korunmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve UNESCO Kalıcı Miras Listesi'ne girmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

31.01.2025 20:28  Güncelleme: 20:31
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Uzunköprü ilçesine ismini de veren, restorasyonun devam ettiği tarihi Uzunköprü'de incelemede bulundu. Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın da katıldığı ziyarette, Bakan Uraloğlu, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

'UZUN YILLAR KORUMA ADINA GAYRET İÇERİSİNDEYİZ'

İnceleme sonrası açıklama yapan Bakan Uraloğlu, Uzunköprü'nün dünyanın en uzun taş köprüsü olduğunu belirterek, restorasyon çalışmalarının 2021 yılında başladığını söyledi. Uraloğlu, "Bazı imkansızlıklardan geçmiş yıllarda köprünü üzerine yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde beton-betonarme karışımı bir yük yüklendi. Bu elbette köprümüzün korunmasına katkı sağladığı gibi köprüye çok ciddi bir yük getirerek bazı yapısal çatlakların da oluşmasına sebebiyet verdi. Bunları tespit ettik, takip ettik. Buradaki Uzunköprü'nün alternatif ulaşım yollarını ortaya koyduk ve 2021 yılında da köprümüzün gerekli röleveleri alınarak restorasyonla ilgili ihalesini yaptık ve çalışmasına başladık. Biraz önce bahsettiğim 1,5 metre kalınlığındaki betonun kaldırılması tamamen el işçiliğiyle ve yapıya hiçbir zarar vermeyecek şekilde, makinelerle kesilerek, vinçlerle kaldırılarak, köprünün üzerine hiçbir makine konulmayarak tam bir iğneyle kuyu kazar mantığıyla alındı ve buradan uzaklaştırıldı. Sonrasında da köprünün döşeme betonundan, tempan duvarlarına kadar, kornişlerine kadar yapım çalışmaları başladı ve bu eseri kalıcı olarak daha uzun yıllar inşallah koruma adına, kültürümüze, tarihimize, turizmimize kazandırma adına bir gayret içerisindeyiz" dedi.

'BİTİMİNDE UNESCO KALICI LİSTESİNE GİRMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTECEĞİZ'

Köprüdeki restorasyon çalışmalarının bitiminin ardından bölgenin turizm açısından da hareketlenmesini beklediklerini kaydeden Uraloğlu, "İnşallah bu çalışmaları bitirdiğimizde burası köprünün de kattığı, turizm ve tarih misyonuyla beraber çok daha değerli olacak. Bu vesileyle yöremize, bölgemize birazcık daha turistin geleceğini düşünüyoruz. Bundan sonra burasının UNESCO'nun Kalıcı Miras Listesi'ne geçmesiyle ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızla da gerekli çalışmalarımızı yürüteceğiz. Buradaki tarihi köprülerin ya da tarihi eserlerin onarılması noktasında ciddi bir hassasiyet gerekiyor ki bakın sadece bir betonunun sökülmesi yaklaşık 3 yıl sürdü. Neden? Çünkü bir zarar vermeyelim. Buradan çıkan gördüğünüz eski taşlar, orijinal taşlardır. Numaralandırıldılar ve tekrar yerine konulmuştur. Kullanılamayacak boyutta deforme olan veya tamamen kaybolmuş olan taşların yerine de kurulun ve müzelerin onayıyla yenilerini de koyduk ve çalışmalarımızı da yürütüyoruz. İnşallah çalışmalarımızı bitirdiğimizde köprümüz daha nice 100 yıllara böyle göğsünü gere gere, bir tarihi eser olarak burada hizmet verecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, köprüdeki incelemesinin ardından kentten ayrıldı.

Umut IŞIK-Batuhan SEVER/EDİRNE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu, Uzunköprü Restorasyon Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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