Bakan Yardımcısı Turan: Sokak Hayvanları Güvenlik Sorunudur - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Turan: Sokak Hayvanları Güvenlik Sorunudur

Bakan Yardımcısı Bülent Turan, sokak hayvanlarının çözülmesi gereken bir güvenlik sorunu olduğunu belirtti.

22.04.2025 08:29
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1) BAKAN YARDIMCISI TURAN: SOKAK HAYVANLARI KONUSU ÇÖZÜLMESİ GEREKEN BİR GÜVENLİK SORUNUDUR

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, birlikte 'Sokak Hayvanları Koruma Birliği' bilgilendirme toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Sokaktaki köpekten de iktidar kavgası devşirmek isteyenler oldu. Sokaktaki köpekten de seküler muhafazakar kavgası yapmak isteyen bir anlayış maalesef oldu. Oysa bu konu asla polemik konusu değildir. Bu konu net, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan bir dizi programlara katılmak üzere Tokat'ta geldi. Bakan Yardımcısı Turan ilk olarak Tokat Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Turan, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve kurum amirleri ile birlikte 'Sokak Hayvanları Koruma Birliği' bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Bakan Yardımcısı Turan, "Her yeni süreç, yeni sorunlar doğuruyor. Her yeni yüzyıl, yeni sorunlar ortaya çıkarıyor. Örneğin geçen yüzyılda siber suçlarla bir sorunuz yoktu. Ama bugün var. Geçen yüzyılda sentetik uyuşturucu diye bir sorunumuz yoktu. Ama bugün var. Eski yıllarda bu memlekette sahipsiz hayvanlar diye sorumuz yoktu. Herkesin evinin önünde bir hayvanı vardı. Onun tüm sorumluluğunu üstlenirdi. Ama bugün sahipsiz hayvanlar diye bir meselemiz var. Biliyorsunuz Kayseri'de birkaç gün önce 72 yaşında bir amcamız hayatını kaybetti. Bundan bir hafta önce Şanlıurfa'da bir kızımız üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Hiçbir sorunumuz diğerinden önce veya sonra değildir. Tüm sorunlar önemlidir" dedi.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMDEN ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ

Ülkede atılan her olumlu adıma engel olmak isteyenlerin olduğunu söyleyen Turan, "Bunu engellemek için büyük mesai harcayan, polemik yapan, laf yetiştiren maalesef bir anlayış var. Sokaktaki köpekten de iktidar kavgası devşirmek isteyenler oldu. Sokaktaki köpekten de seküler muhafazakar kavgası yapmak isteyen bir anlayış maalesef oldu. Oysa bu konu asla polemik konusu değildir. Bu konu net, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur. Biz insanımızın dışarıya çıktığında teyzemiz pazara giderken, amcamız camiye giderken, evladımız okula giderken hiçbir endişe duymadan gitmesini istiyoruz. Sokakta köpek var. Terör var. Trafik var. Sokağa davet var. Hepsi aynı derecede problemdir. Biz tüm sokakta riskin azalmasını istiyoruz. Meclisimiz büyük bir mesai harcayarak bundan 9 ay önce bir kanun çıkarttı. Bu kanunun eksiksiz uygulanmasını istiyoruz ve takip ediyoruz. Bu konuyu da Türkiye'nin gündemden çıkarmakta kararlıyız. Eski kanunumuz, önce yakala, kısırlaştırır, bırak formülünü hayata geçirmişti. Ancak Meclisimizin son çalışmasıyla yasalaşan kanunumuzda yakala, rehabilite et ve sahiplendir. Biz sokakta hayvan istemiyoruz. Bu yeni kanunun özeti budur" diye konuştu.

BAKAN YARDIMCISI TURAN: ÖZEL BARINAK AÇMAK İSTEYENLERE VALİLİK DESTEK VERECEK

Bakan Yardımcısı Turan: Sokak hayvanları konusu çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur (2)

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Tokat ziyaretinin ardından Sivas'a geldi. Bakan Yardımcısı Turan, Valilik bünyesinde hizmete giren Meraküm Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Turan, Vali Yılmaz Şimşek, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve Belediye Başkanı Adem Uzun ile birlikte merkezde incelemelerde bulundu. Daha sonra Sivas Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Turan, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sokak hayvanlarının asıl sorumluluğunun belediyelerde olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Turan, "Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bizde valiliklerimiz öncülüğünde tüm ekiplerimizle hep beraber bu konuya omuz vereceğiz. Masrafsız, az beton, tel örgüler geçici barınma merkezleri yaparak belediyelerimize katkı sağlayacağız. Sokaklarda hayvan olmamasını beraber temin edeceğiz. Tabi ki bizim kültürümüzde eziyet haramdır. Kanunlarımızda da suçtur. Hiçbir canlıya eziyete izin vermeyeceğiz. Sivas'ta ortalama 30 bin köpek var. Bunun 10 bini sahipli, geri kalanı ise sahipsiz. Geçen sene Sivas'ta 24 tane ısırılma vakası yaşandı. Biz hiçbir risk istemiyoruz. Sivas sokaklarının güvenlikli olmasını talep ediyoruz. Bu konuda özel yer açmak isteyenler varsa valiliğimiz destek verecek. Sürece katkı sağlamak isteyen varsa valiliğimiz onlarla irtibata geçecektir" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Turan: Sokak Hayvanları Güvenlik Sorunudur - Son Dakika

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