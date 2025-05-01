1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 122 bin 777 polisin görev yaptığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, ''Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı.'' dedi.

01.05.2025 19:16  Güncelleme: 19:43
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta kurtlandı. Bazı etkinlerde ise güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında arbede çıktı. Zaman zaman tansiyon yükselirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

1 MAYIS ETKİNLİKLERİNE 286 BİN KİŞİ KATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs etkinliklerinin bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 78 ilimizde toplamda 286 bin 584 vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen 212 etkinlik tamamlandı.

1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

409 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı.

1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

122 BİN 777 POLİS GÖREV YAPTI

Taksim Meydanı'na "Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşuna Karanfil Bırakma" etkinliği ile ilgili 13 sendika organizesinde 817 kişinin katılımıyla 13 etkinlik gerçekleştirildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum."

1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı
1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı
1 Mayıs\'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

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Son Dakika Güncel 1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Barış Ilkgelen:
    ???????? Alkışlıyoruz bravo , emekçi hakkını isterse alın içeri .....yazık çok yazık.. 70 57 Yanıtla
  • Metin17:
    Bu günler geçecek bir gün hepiniz tehdit edildik, kandırıldık diyeceksiniz. ağanızın sözlerini bu zamana kadar halk’a söylediklerini bir yere yazın size lazım olacak. 69 27 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    terör her fırsatı değerlendirir. Ali Yerlikaya soyunu kurut şunların 42 53 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Yaptığınız başka bir şey yok ki 56 29 Yanıtla
  • zeki69:
    kaldırın şu rezillik bayramı bayram miş 29 38 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    o zaman yasaklayin boyle bayrammi olur 52 14 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    keşke sinirlarimizida böyle koruya bilseniz varmı sizde o cesaret 35 17 Yanıtla
  • Kichkina Amaki:
    İşçi hakkı diyerek devlet polislerine saldıran, mala ve mülke zarar veren, devlet başkanına hakaret edenler işçi değil, teröristtir. Onların derdi bayram değil, kargaşa çıkarmaktır. 19 29 Yanıtla
  • mert çelik:
    haber kanallarının cogu yayınlamadıgı ıcın bılgıde pek olmuyor 36 4 Yanıtla
  • Mustafa Cam:
    Ne olmuş ? Bunlar Emek mi çalmış.? Yetim hakkı mı yemiş.? Yoksa yurda göçmen olarak pasaportsuz mu girmişler.? Bu gün memurların tatil günü neden gürültü çıkarmışlar.? Alın alin hepsini alin içeriye. Bunlardan o kadar çok var ki, komşu devletlerdende yer bakmak lazım.... Vesselam.... 30 8 Yanıtla
  • Hasan ÖZTÜRK:
    iyi halt ettiniz.. yazıklar olsun..?????? 23 3 Yanıtla
  • y k:
    Disk denilen oluşum, her işçinin bir günlük yevmiyesini aidat adı altında alır. işçi fazla mesaisi, emekli olacağı zaman tazminatı için yardım almak ister, bunlar işçinin yüzüne dahi bakmaz. Chp'li tüm belediye işçileri bu sendikaya üye. Bir günlük yevmiyeden aldığı aylık paranın Varın hesabını siz yapın. Sözüm ona işçi temsilcisi, bunlardan yaka silkmeyen işçi yok. 6 16 Yanıtla
  • Hylg4954:
    Türkiye’den 1 Mayıs kutlamalarını kaldırın,, 7 4 Yanıtla
  • k K:
    Ne bileyim gösteri yürüyüş kanınuns muhalefet yaptıklarında dolayı tutukladınız. İddia ediyorsunuz aslında hiç aslı yok. Size iktidarınıza muhalefet yapanı itirazda bulunanı içeri atıyorsunuz. %48'i bu ülkenin itirazda bulunuyor. Siz hangi birini içeri atacaksınız? Hapishanelerde yer kalmadı. Bunun için gücünüz bile yetmez. 6 4 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Götürürler merkeze …. 3 6 Yanıtla
  • k K:
    Vatandaş mevcut AKP iktidarına karşı itirazını anayasanın verdiği protesto hakkını kullanarak cevap veriyor. Siz hapishanelerde yer bırakmadınız be herkesi doldururuz. Uyuz ve isçi düsmanı sizi gibi sizi. 4 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: 1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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