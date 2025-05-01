1 Mayıs\'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta kurtlandı. Bazı etkinlerde ise güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında arbede çıktı. Zaman zaman tansiyon yükselirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

1 MAYIS ETKİNLİKLERİNE 286 BİN KİŞİ KATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs etkinliklerinin bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 78 ilimizde toplamda 286 bin 584 vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen 212 etkinlik tamamlandı.

409 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı.

122 BİN 777 POLİS GÖREV YAPTI

Taksim Meydanı'na "Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşuna Karanfil Bırakma" etkinliği ile ilgili 13 sendika organizesinde 817 kişinin katılımıyla 13 etkinlik gerçekleştirildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum."