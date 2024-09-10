Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Son Durum - Son Dakika
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Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Son Durum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, suçun adliyenin görev alanına girdiğini belirtti.

10.09.2024 14:06
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1) BAKAN YERLİKAYA: NARİN SORUŞTURMASINDA ARTIK KONU ADLİYENİN

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin, "İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek; ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin" dedi.

Bakan Yerlikaya, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gelinen aşamaya ilişkin, "Şu anda 4 savcı kollukla beraber bu işi yürütüyor. Hep beraber ne olacağını göreceğiz" dedi. Yerlikaya, "Gözaltı sayısı artabilir mi?" sorusuna, "Savcılara verilen ifadeler doğrultusunda neler ortaya çıkarsa süreç devam eder. Detayı Adalet Bakanımız paylaşır. Tamamen onun görev alanı" yanıtını verdi.

Yerlikaya, cinayet nedenine ilişkin soru üzerine, "Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum. 85 milyon bu olaydan son derece üzüntü duyuyor. Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da Narin kızımızı öldüren kimse mahkemelerde yargılanıp, hak ettiği cezaları almasının takipçisi olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Sosyal medya paylaşımında aileye başsağlığı dilemediniz, ona binaen bir şüphe mi var?" sorusuna ise "Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allah'tan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. 'Başımız sağ olsun' dedim. Oldukça açık, daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı? İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz. Burada basın da çok önemli bir görev üstlendi. Görevini yaptı. Son sözü artık hakimler söyleyecek, savcılar söyleyecek. Ben her zaman göreve geldiğimden beri biliyorsunuz şunu söylüyorum; biz tespit edilen suçu aydınlatıp suçluyu götürüp adalete teslim ediyoruz. Benim görevim bu. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek; ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin" diye konuştu.

Haber: Kaan ULU/ANKARA,

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2) SAMSUN'DA SU KUYUSU KAZISINDA GÖÇÜK; 2 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA

SAMSUN'un Bafra ilçesinde su kuyusu açarken meydana gelen göçükte, 2 kişi toprak altında kaldı. Ekiplerin 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi'nde su kuyusu açılırken göçük meydana geldi. Kuyuda çalışan işçilerden Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın, yaklaşık 10 metre derinlikte oluşan göçükte toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyunun bulunduğu alanın fındık bahçesi olması nedeniyle kurtarma ekiplerinin araçları araziye ulaşmakta zorluk yaşadı. Güçlükle gidilen bölgede ekipler işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

Kaynak: DHA

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