 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Yerlikaya: Terör örgütüne ait 18 barınma alanı imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yerlikaya: Terör örgütüne ait 18 barınma alanı imha edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 981 jandarma personelinin katılımıyla 7 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-44' operasyonlarında terör örgütüne yönelik 18 barınma alanının imha edildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, patlayıcı madde ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya: Terör örgütüne ait 18 barınma alanı imha edildi
17.01.2024 - 10:41,
Abone Ol

Bakan Yerlikaya: Terör örgütüne ait 18 barınma alanı imha edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 981 jandarma personelinin katılımıyla 7 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-44' operasyonlarında terör örgütüne yönelik 18 barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Bingöl, Hatay, Siirt, Şırnak, Giresun, Diyarbakır ve Tunceli'de jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucuları ve J- SİHA ile birlikte Atak helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-44 operasyonu düzenlendi. Belen, Dörtyol, Genç, Pervari, Şırnak-Merkez ve Güçlükonak, Yağlıdere ve Lice ile Mazgirt kırsalında düzenlenen operasyonlar neticesinde; roketatar silahı, roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, dürbünlü makineli tüfek tabanca, anti-personel kara mayını, gece görüş cihazı, el bombası havan mühimmatı, çok sayıda mühimmat, dürbün, telsiz, el yapımı patlayıcı ve bombalı tuzakla eylem yapmak için 1 kilo 250 gram C3 plastik patlayıcı madde, 2 kilo 300 gram patlayıcı madde, 51 adet kablosuz fünye, 1 adet sinyal güçlendirici, 230 metre kablo, 7 metre infilaklı fitil, 16 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 2 adet elektronik ateşleme kumandası ile sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi" dedi.

Yerlikaya, 981 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 18 barınma alanının imha edildiğini belirterek, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Güvenlik, Terör, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya: Terör örgütüne ait 18 barınma alanı imha edildi - Son Dakika


11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58
Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Son Dakika
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu
10:30 Mansur Yavaş'tan emeklilere destek sözü! Her ay yapılacak ödemeleri tek tek paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 12:02:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Terör örgütüne ait 18 barınma alanı imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement