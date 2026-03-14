Bakan Yumaklı'dan Ortadoğu Açıklamaları - Son Dakika
Bakan Yumaklı'dan Ortadoğu Açıklamaları

Bakan Yumaklı’dan Ortadoğu Açıklamaları
14.03.2026 21:02
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ortadoğu'daki saldırıları kınadı ve Türkiye'nin barış çabalarını vurguladı.

TARIM Vve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ortadoğu'da yaşanan saldırıların insanlık değerlerini hiçe saydığını ve bunun karşısında uluslararası sistemin acziyete düştüğünü belirterek, "Biz, başkalarının kayıplarının üzerinden kazanç arayan bir ülke değiliz. Biz, bölgemizde huzurun hakim olmasını isteyen bir ülkeyiz. Türkiye doğru zamanda, doğru yerde durarak hem milli hem de insani sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmektedir' dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nın vefa iftarına katıldı. Sosyal bir tesiste AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül'ün ev sahipliğinde gerçekleşen iftara Yumaklı'nın yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile mevcut ve geçmiş dönemde görev yapmış milletvekilleri, belediye başkanları ile partililer de katılım gösterdi. Ortadoğu'da devam eden savaş ile Müslümanların Ramazan ayının berbat edildiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Hepimizin çok yakından takip ettiği maalesef hep de bir tesadüf eseri, nasıl bir tesadüftür ki bu Müslümanların Ramazan'ını berbat etmeye yönelik coğrafyamızda yaşanan üzücü olayları hep birlikte takip ediyoruz. İnsanlık değerlerini hiçe sayan bu saldırılar karşısında uluslararası sistemin içine düştüğü acziyet çok açıktır, çok nettir. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde bütün bunlara dur diyen sadece tek bir ülke olmanın, barışın ve istikrarın tesisi için çok yönlü diplomatik çabaları sürdüren bir ülke olmanın elbette önemli bir ayrıcalığı var. Biz, başkalarının kayıplarının üzerinden kazanç arayan bir ülke değiliz. Biz, bölgemizde huzurun hakim olmasını isteyen bir ülkeyiz. Türkiye doğru zamanda, doğru yerde durarak hem milli hem de insani sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmektedir. Bu anlayışla 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda da kararlı adımlar atılmaya devam etmektedir. Terörle mücadelede elde edilen kazanımlar milletimizin ortak kader bilincinin ve güçlü birlikteliğinin bir sonucudur. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en sağlam temel taşlarından birisi olacaktır. Derdimiz zevahiri kurtarmak değildir, istikbalimizi en güzel şekilde inşa etmektir. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yılmadan, usanmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz, devam edeceğiz" diye konuştu.

Programda, AK Parti İl başkanı Muhammed Burak Gül, Bakan İbrahim Yumaklı'ya seccade hediye etti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı’dan Ortadoğu Açıklamaları - Son Dakika

