Bakan Yumaklı: Gıda Güvenliği İçin Sıkı Denetim - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: Gıda Güvenliği İçin Sıkı Denetim

Bakan Yumaklı: Gıda Güvenliği İçin Sıkı Denetim

Tarım Bakanı Yumaklı, gıda güvenliğinde sahtekarlara geçit vermeyeceklerini vurguladı.

15.11.2024 14:18
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliği ile ilgili yoğun çalışma yürüttüklerini ve üreticilerin emeklerini heba etmek isteyen sahtekarlara geçit vermeyeceklerini belirterek, "Halkımızın sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacağız" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilk olarak Vali Tahir Şahin' ziyaret etti. Burada sektör temsilcileri ile toplantıya katılan Bakan Yumaklı daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip, partililer ile bir araya geldi. Yumaklı ardından kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen zeytin festivaline katıldı. Burada üreticiler ile sohbet eden ve kurulan stantlara ilişkin bilgiler alan Yumaklı, Türkiye'nin zeytin üretiminde dünyada önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

Zeytinyağı üretiminde Türkiye'nin dünyada 4'üncü sırada olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Dünya zeytin üretiminin yüzde 14'ü ülkemizde yapılıyor ve zeytinyağı üretiminde 5'inciyiz. Bütün gayretimiz bu konuda daha üst sıralara çıkmak hatta zirveye oturmak. Dolayısıyla bu konuda hem Sanayi Bakanlığımız, hem Ticaret Bakanlığıyla yoğun bir çaba ve gayretin içerisindeyiz. Zeytinyağı ihracatında ise dünya 4'üncüyüz bunu da üst sıralara taşımak istiyoruz. 2024 yılında zeytinde yüzde 137'lik artış bekliyoruz ve 3,6 milyon tonluk zeytin üretimini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. 2024 yılında yine zeytinyağı üretimimizin yüzde 157 artışla yaklaşık 475 bin ton olacağını varsayıyoruz" diye konuştu.

Gıda güvenliğini çok önemsediklerini ve bu yönde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarına da dikkat çeken Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bu yıl içerisinde yaptığımız denetimlerde yılında zeytinyağında taklit ve tağşiş yapılan 374 uygunsuzluk tespit ettik. Buradan bir duyuru yapmak istiyorum; gıda güvenliğini hiçe sayarak üreticilerimizin ve insanlarımızın emeklerini heba etmek isteyen sahtekarlara hiçbir şekilde geçit vermeyeceğiz. Halkımızın sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacağız."

Kaynak: DHA

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