Bakan Yumaklı: Kadın ve genç girişimcilere destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizin gençleri, kadınları tuttuğunu koparır. Biz de görev alanımız içinde onların önünü açalım. Onların yapmak istedikleri şeyler için onlara fırsat, imkan verelim." dedi.

Hakkari'deki programları kapsamında Çukurca ilçesini ziyaret eden Bakan Yumaklı, geleneksel yöntemlerle tahin üretilen tarihi taş değirmende incelemede bulundu.

Çocuklara hediye dağıtan, değirmendeki çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Yumaklı, çalışanlarla susam kavurdu.

Ardından Zap Kadın Kooperatifini ziyaret eden Yumaklı, üyelerle sohbet etti, kadınların ürettiği ürünleri inceledi.

Yumaklı burada yaptığı açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Takımın başarısından memnuniyet duyduklarını belirten Yumaklı, "Ülkemizin gençleri, kadınları tuttuğunu koparır. Biz de görev alanımız içinde onların önünü açalım. Onların yapmak istedikleri şeyler için onlara fırsat, imkan verelim. Çukurca'dayız. 400 yıllık hatta 500 yıllık bir tahin değirmenini görmüş olduk. Kardeşlerimizin, hanım kardeşlerimizin, genç kardeşlerimizin üretmek için çabaladıklarına şahit olduk." diye konuştu.

"Buradaki arkadaşlarımızın daha çok üretebilmesi için her şeyi yapacağız"

Zap Kadın Kooperatifi'ndeki kadın girişimcilerle de bir araya geldiklerini anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Sağımıza, solumuza baktığımızda hakikaten memleketimizin bütün renklerini yansıtan birçok ürün var. Bunlar bize mutluluk ve gurur veriyor. Hem genç anlamında hem kadın girişimci anlamında buradaki arkadaşlarımızın daha çok üretebilmesi için bakanlığımız adına her şeyi yapacağız. Buraya gelmekle beraber birçok şeyi de görmüş, müşahede etmiş olduk."

Kentte sadece tahin değil, ata tohumundan birçok ürünün yetiştirildiğini bildirerek, bunların satışına destek sunmak için üreticileri Atatürk Orman Çiftliği ile irtibatlandıracaklarını dile getirdi.

Üreticilerin yanında olacaklarını vurgulayan Yumaklı, "Belli bir süre sonra buraya yine geldiğimizde burada üretilen her şeyin iki katı olduğunu görmek bize mutluluk verecek. Bütün kardeşlerime başarılar diliyorum. Tüm Hakkarililere şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Hep beraber olalım, omuz omuza verelim, daha çok üretelim. Ülkemizin potansiyeli itibarıyla tek bir yönünün olmadığını, aslında birçok rengi barındırdığını ve cesaretlendirildiğinde sonuca ulaşacak inanılmaz bir potansiyeli olduğunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafla bir araya gelen, vatandaşlarla sohbet eden Yumaklı, restore edilerek farklı alanlarda hizmete sunulan taş evleri gezdi.

Burada sergilenen ürünler hakkında görevlilerden bilgi alan Yumaklı, daha sonra dengbejlerin sunduğu dinletiye katıldı.

Yumaklı'ya ziyaretlerinde, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Asım Şen, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük de eşlik etti.