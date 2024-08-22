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Bakan Yusuf Tekin: "Depremde yıkılan 9 bin 935 derslik yerine 19 bin 784 derslik yapmış olacağız"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Afet Bölgesi Değerlendirme Toplantısı' sonrası açıklama yaptı

Bakan Yusuf Tekin:

"Okulların açılması için heyecanlı bir sürecin içerisindeyiz"

"Bu eğitim-öğretim yılında üç tane ana konuyu merkezimize almayı planladık"

GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te 'Afet Bölgesi Değerlendirme Toplantısı' sonrası yaptığı açıklamada deprem bölgesinde eskisinden yüzde 10 daha fazla olacak şekilde toplam 19 bin 784 derslik yapacaklarını açıkladı. Bakan Tekin, yeni eğitim döneminde üç ana konuyu merkeze almayı planladıklarını da duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te 'Afet Bölgesi Değerlendirme Toplantısı'na konuştu. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden etkilenen 11 ilin milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantıda 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

"Okulların açılması için heyecanlı bir sürecin içerisindeyiz"

Toplantı sonrası önemli açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak heyecanlı bir döneme girdik. Okulların açılması için heyecanlı bir sürecin içerisindeyiz. Bir aksilik olmazsa 2 Eylül günü eğitim-öğretim takvimimiz başlıyor. Öğretmen arkadaşlarımız okullarında olacak 2 Eylül itibariyle, 9 Eylül tarihi itibari ile de öğrencilerimizle beraber 2024-2025 eğitim-öğretim yılını başlatmış olacağız. Ülkemize, milletimize, çocuklarımıza, ailelerine hepsine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Depremde yıkılan 9 bin 935 derslik yerine 19 bin 784 derslik yapmış olacağız"

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile ilgili de bilgi veren Bakan Yusuf Tekin, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası 11 ilde yaşadığımız derslik sıkıntısını gidermek için yaptığımız çalışmalarla ilgili rakamları sizlerle paylaşmak isterim. 6 Şubat tarihi itibari ile Türkiye genelinde bin 295 okulumuzda 9 bin 935 derslik kullanılamaz hale geldi. Yani yıkıldı ya da yıkılmasa bile yıkılması gereken bir hale geldi. Allah bize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bu vesileyle yakınlarını kaybeden Vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün milletimize bir kez daha baş sağlığı dilemek isterim. 6 Şubat'tan sonra başlayan çalışmalar neticesinde bu 9 bin 935 eksilen derslik yerine toplam 11 ilde inşaatı tamamlanan, yani eğitim öğretime açılan ve yakın zamanda açılacak şekilde ihalesi yapılmış inşaatı devam eden dersliklerimizle beraber toplam 19 bin 784 derslik yapılmış olacak. Yani 9 bin 935 derslik eksilmiş iken yaklaşık 10 bin derslik ilave olarak eklemiş olacağız. Yani 6 Şubat öncesindeki derslik sayısının yüzde 10 üzerinde bir derslik sayısına kavuşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu eğitim-öğretim yılında üç tane ana konuyu merkezimize almayı planladık"

Yeni eğitim-öğretim yılında 3 ana konuyu merkeze almayı planladıklarını açıklayan Bakan Yusuf Tekin, "Bu yıl da üç tane ana konuyu merkezimize almayı planladık. Genelgelerimizde bunlardan bir tanesi 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflarda ilk defa uygulanmaya başlanacak olan Türkiye Yüzyılı maarif modeli. Bu yılın yani 2024-2025 eğitim-öğretim yılındaki hazırlıklarımızın odak noktasında bu anlamda öğretmen, idareci ve formatör eğitimlerimizi Haziran ayının başından itibaren yürütüyoruz. Zaten 2 Eylül'de öğretmen arkadaşlarımızın seminer dönemi başladığında bu konudaki faaliyetlerimiz biraz daha yoğunlaşmış olacak. Ağustos ayı başında yayınlanan mesleki ve teknik eğitim politika belgesi de bizim yeni eğitim öğretim yılındaki ana başlıklarımızdan bir tanesi olacak. Mesleki ve teknik eğitimde bu anlamda yeni adımların atıldığı bir yıl olacak. Üçüncü konu da dünyanın her tarafında modern ya da örnek olarak çokça önümüze getirilen ülkelerin tamamında eğitim-öğretim sürecinin içerisindeki ana unsurlardan bir tanesi aileler. Dolayısıyla biz 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ailelerden, ebeveynlerden, öğrencilerinin, çocuklarının, evlatlarının eğitim-öğretim süreçlerinde daha başarılı eğitim almaları, daha verimli bir eğitim almaları, hem pedagojik olarak hem akademik olarak hem de değer anlamında daha iyi eğitim almaları açısından ailelerin okullarımızda ve öğretmenlerimizle ortaklaşa çalışmaları, birlikte paylaş mantığıyla hareket etmelerini merkeze alan bir dizi etkinlik planlıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde bir platformu da hizmete sunmuş olduk. Ailem ismi de bir mini dizi seti oluşturduk. Hem okullarımızda öğretmen arkadaşlarımızın, idareci arkadaşlarımızın, ailelerle ve velilerle paylaşması için materyaller oluşturuyoruz. Yeni dönemde aileleri bu anlamda eğitim öğretim sürecinin içerisinde görmekten, çocuklarına hem örnek olma anlamında hem de akademik eğitimlerinin gelişmesi anlamında katkı vermelerinden mutlu olacağımızı ifade etmek isterim. Hep beraber hepimizin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek başarılı, sağlıklı bir eğitim-öğretim yılını geçirmiş oluruz" diye konuştu.