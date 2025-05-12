Bakanlar terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi

Bakanlar, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Devlet Bahçeli'nin desteği ve kararlı duruşuyla hayata geçen "Terörsüz Türkiye"nin, Türkiye Yüzyılı yolculuğunda tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Bu sürecin başarıyla tamamlanmasının Türkiye'nin kalkınmasını ve yükselişini hızlandıracağını vurgulayan Kacır, "Bu süreç sadece ülkemiz için bir kazanım değil, tüm bölgenin huzuru ve istikrarı için de tarihi fırsat niteliğinde. Şimdi 86 milyon hep birlikte, tek yürek, omuz omuza, büyük ve güçlü Türkiye için daha fazla çalışma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da teröre karşı verilen kararlı mücadelenin sadece güvenlik meselesi değil, aynı zamanda toplumsal huzuru, kalkınmayı ve kardeşliği esas alan güçlü devlet politikası olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli duruşuyla ortaya konan 'Terörsüz Türkiye' vizyonu, ayrımcılığın değil, birliğin sesi olarak somut iradeye dönüşmüştür. Terör örgütünün kendini feshedip silah bırakması, yalnızca terör yapısının sonu değil, annelerin gözyaşının dinmesi, gençlerin geleceğe umutla bakması ve kardeşliğin yeniden filizlenmesidir. Terörle mücadelede şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum."

"Tüm alanlarda kalkınma hamlemizi hızlandıracağız"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliği ve Bahçeli'nin tarihi duruşuyla ortaya konan iradenin, "Terörsüz Türkiye" idealini gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti.

Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla yürütülen bu sürecin Türkiye'ye kalıcı güven ve huzur ortamı kazandırdığını, Cumhur İttifakı'nın samimi ve titiz yönetimiyle milletin topyekun dayanışmasının pekiştiğini aktaran Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu iklimde enerjimizi artık çatışmaya değil, üretim, ihracat, yatırım ve istihdama yönlendireceğiz. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeni pazarlar açacak, küresel tedarik zincirlerindeki konumumuzu güçlendirecek ve turizmden kültüre tüm alanlarda kalkınma hamlemizi hızlandıracağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, barışın sunduğu bu büyük imkanı milletimizin refahı için en etkin şekilde değerlendireceğimizi vurguluyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da şunları paylaştı:

"Terörsüz Türkiye artık hayal değil, ortak irademizle inşa edilen güçlü bir gerçekliğe dönüşüyor. Cumhur İttifakı olarak bu tarihi süreci samimiyetle ve titizlikle yönetiyoruz. Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla bu yeni dönemde enerjimizi çatışmaya değil, daha fazla kalkınmaya, büyümeye, yatırıma harcayacağız, kaynaklarımızı daha etkin kullanacağız. Şimdi terörün değil, barışın sesi yükselecek. Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak."