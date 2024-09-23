Bakanlık'tan Türkiye-Ukrayna İHA İddiasına Yanıt - Son Dakika
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Bakanlık'tan Türkiye-Ukrayna İHA İddiasına Yanıt

Ticaret Bakanlığı, Ukrayna ile buğday karşılığı İHA ve SİHA alımına dair iddiaları yalanladı.

23.09.2024 16:02
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TİCARET Bakanlığı, Ukrayna'dan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) karşılığında buğday ithalatı yapıldığı iddiasını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Ukrayna'nın, ülkemizden satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü' iddiası tamamen yalandır. Ülkemize buğday ithalatında halihazırda çiftçilerimizi korumak amacıyla yüzde 130 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Diğer taraftan, Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki buğday ithalatı da yerli buğday üretimimiz göz önünde bulundurularak 21 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında durdurulmuştur" denildi.

'İHRACATI GÖLGELEMEYE YÖNELİK KASITLI BİR GİRİŞİM'

Türkiye ve Ukrayna arasında iddia olunan haliyle bir ticaretin gerçekleşmediğinin, kamuoyuna açık olan ikili dış ticaret verileriyle de sabit olduğu vurgulanarak, "Ayrıca, üreticilerimizden temin edilen buğdayın toprağa gömüldüğüne ilişkin olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 20 Eylül 2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile bu yalan ayrıca net bir biçimde ortaya konulmuştur. Söz konusu iddiaların bu kez ülkemizce Ukrayna'ya gerçekleştirilen İHA ve SİHA ihracatı ile ilişkilendirilerek gündeme getirilmesinin ülkemizin savunma sanayinde yakaladığı ihracatı gölgelemeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğu açıkça görülmektedir. Bu tür yalan iddialar, uyum içerisinde ilerleyen dış ticaret ve tarım politikalarımız üzerinden hedeflerine emin adımlarla yürüyen ülkemiz ekonomisine set çekmeyi amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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