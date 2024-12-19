Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak

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Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yılbaşı ve noel kutlamalarının yapılmaması talimatını verdi. Bakanlık, etkinliklerin Türkiye'nin milli ve kültürel değerlerine aykırı olduğunu belirtti.

19.12.2024 16:03  Güncelleme: 16:57
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Milli Eğitim Bakanlığı okullara yazı göndererek, okullarda; "kültürel değerlere aykırı" yılbaşı ve noel adı altında düzenlenen kutlama ve bunlara yönelik her türlü dijital yazılı görsel içerik paylaşımlar gibi faaliyetlerin yapılmamasını istedi.

OKULLARDA YILBAŞI KUTLAMASI YASAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla okullara gönderilen yazıda, okullarda Türkiye'nin örf, adet ve geleneklerine uygun, milli değerlerle uyumlu yapılması gerektiği belirtildi.

Bakanlığın talimatı üzerine 16 Aralık'ta Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldırım imzasıyla ilçedeki okullara gönderilen yazıda, "Belirli gün ve haftalarda yer almayan, milli ve kültürel değerlere aykırı yılbaşı, noel, cadılar bayramı vb. adı altında düzenlenen her türlü çekiliş, kutlama ve bunlara yönelik her türlü dijital, yazılı, görsel içerik paylaşımlar gibi faaliyetlerin Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda ve kurumlarımızda yapılmaması hususunda; Gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • güven elibol:
    yerinde karar 133 84 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    sizene kimsiniz oğlm kutlarız çatır çatıe 67 112 Yanıtla
  • Fatma Erkoca:
    televizyon kanallarida uyarilmali buranın Müslüman bir ülke olduğu hatırlatılmalı 111 68 Yanıtla
  • Emin Erol:
    niye yasak siz kul hakkı yerken hırsızlık yaparken yasak değil bumu yasak 88 62 Yanıtla
  • Filiz Gürsoy:
    Yerinde bir karar olmuş bence. Bunun demokrasi ıvır zıvır laflarıyla sulandırılmasını da doğru bulmuyorum. Netice de kendimize ait örf ve adetlerimizi küçük yaşta çocuklarımıza aşılarken yozlaşmaya batı özentiliğine neden olacak uygulamalardan uzak kalmak gerektiğini düşünüyorum. Yoksa evinde isteyen istediğini yapsın 77 52 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Bu kararı alanlardan, imza atanlardan,bu konu ile alakalı fikir üretenlerden Allah razı olsun... 73 52 Yanıtla
  • Ersay:
    Çocukkarnız Adam gibi Erkek adam olmasını istiyorsanız,Türk destanlarını okutun, kızlarınıza da nene hatunları anlatın , yoksa Ne erkekler adam olur ne de kızlar edepli olur, TikTok a şempanze yetiştirmeyin 72 38 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Gündüz programları da kapanmalı özellikle ATV(AngutTv) ve Tüpçünün kanalları 57 9 Yanıtla
  • k K:
    Somali'de Müslümanların inancını zedeleyebilecek kutlamalar gerçekleşebilir gerekçesiyle kolluk kuvvetleri sokaklarda denetim yapıyorlar. Son olarak bu tür yasaklamalara 2021 yılında iktidara geçen Taliban'ın yönettiği Afganistan da eklendi. Türkiye'yi bu bu amarika ve israilin oyuncagı olmuş bu ülkelerin demokrasi seviyesine düsürdünüz 30 21 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    bizimkiler cuma namazı gider yılbaşı da hindi yeriz işte feraset:D 36 14 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak - Son Dakika
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