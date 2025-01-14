DEM Parti\'den Bahçeli\'nin \'İmralı\' sözlerine yanıt: Nasıl bir çağrı geleceğini bilmiyoruz

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"O ÇAĞRININ GELEBİLMESİ İÇİN HEYETİN GİTMESİ GEREKİYOR"

Bakırhan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İkinci çağrıdan sonra ikinci gidişten sonra silah bırakma çağrısının yapılmasını bekliyoruz" sözleri soruldu. Bakırhan, bu soruya şu şekilde yanıt verdi: "Sayın Bahçeli'nin söylediği şu söz önemli. Sorunlar yok sayılarak çözülmez. Kürt meselesi, Kürt sorunu, Türkiye'nin demokratikleşmesi diye Türkiye'nin sorunları var. Bunlar yok sayılarak çözülmez diyorum. Dolayısıyla İmralı'dan nasıl bir çağrının geleceğini biz de bilmiyoruz. O çağrının gelebilmesi için heyetin gitmesi gerekiyor. O kapıların açılması gerekiyor. Bence bunu biraz hükümete, iktidara sormak gerekiyor."

"İMRALI'YA NE ZAMAN GİDECEK BİZ DE BİLMİYORUZ"

Bir gazetecinin "İkinci İmralı ziyaretine ilişkin takvim belli mi? İmralı Heyeti ne zaman açıklama yapacak?" sorusunu Bakırhan, "İmralı'ya ne zaman gidecek biz de bilmiyoruz. Biz de izliyoruz. Umarım en yakın zamanda giderler. Bizim de talebimizdir. Açıklama olacak denilmişse demek ki açıklama yapacak tarihi de belirlerler" diye yanıtladı.

"HEYETİN İKİNCİ ZİYARET İÇİN ZATEN BAŞVURUSU VAR"

Bakırhan, İmralı Heyeti'nin ikinci ziyareti için başvuru yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya "Bir heyetimiz gidiyor. Zaten başvuruları da var" diye cevapladı.

"ZEMİN, ŞART VE KOŞULLAR UYGUN OLURSA BİZ HERKESLE GÖRÜŞÜRÜZ"

"İmralı Heyeti dışında liderler bazında bir görüşme beklemeli miyiz?" sorusunu ilişkin Bakırhan, "Biz daha önce de söylemiştik. Zemin, şart ve koşullar uygun olursa biz herkesle görüşürüz" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İkinci görüşmeden sonra silah bırakma çağrısının yapılmasını bekliyoruz" sözlerine ilişkin olarak, "Sayın Bahçeli'nin söylediği şu söz önemli. Sorunlar yok sayılarak çözülmez. Kürt meselesi, Kürt sorunu, Türkiye'nin demokratikleşmesi diye Türkiye'nin sorunları var. Bunlar yok sayılarak çözülmez diyorum. Dolayısıyla İmralı'dan nasıl bir çağrının geleceğini biz de bilmiyoruz. O çağrının gelebilmesi için heyetin gitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.