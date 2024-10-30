Bakırköy'de Yoğun Cumhuriyet Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakırköy'de Yoğun Cumhuriyet Yürüyüşü

Bakırköy\'de Yoğun Cumhuriyet Yürüyüşü

Bakırköy İncirli'de düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşüne komşu ilçeler; Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören'den de de gelenlerle birlikte yoğun katılım oldu. Yürüyüşte konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, her sabah bir acı haberle uyanıldığını anımsattı, "Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Asla umutsuz olmayacağız." dedi.

30.10.2024 00:21  Güncelleme: 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Bakırköy İncirli'de düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşüne komşu ilçeler; Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören'den de de gelenlerle birlikte yoğun katılım oldu. Yürüyüşte konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, her sabah bir acı haberle uyanıldığını anımsattı, "Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Asla umutsuz olmayacağız." dedi.

Cumhuriyet bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.30'da İncirli Caddesi E-5 Kesişimi'nde başlayan fener alayına yurttaşlar yoğun katılımda bulundu. Bakırköy'ün yanı sıra komşu ilçeler Bahçelievler, Güngören ve Bağcılar'dan gelenler de Cumhuriyet kortejine eşlik etti. İncirli Caddesi'nde uzun zamandır görülmeyen bir kalabalıkla gerçekleştirilen yürüyüş, Cumhuriyet'e bağlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakırköy'deki fener alayına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. Konserde açıklamalarda bulunan Çelik, Cumhuriyet'in getirdiği reformlara dikkati çekerek şunları söyledi:

"Cumhuriyet'i ilelebet muhafaza edeceğiz"

"Cumhuriyet çok zor koşullarda kuruldu. Cumhuriyet'in ilanından sonra bu topraklarda çok büyük devrimler, çok büyük reformlar gerçekleşti. Cumhuriyet, eğitimde büyük bir seferberlik başlattı. Cumhuriyet sanayileşmede öncü adımlar attı. ve Cumhuriyet'in ilanı sonrası kadın hakları konusunda çok önemli adımlar atıldı. Bugünkü modern Türkiye'nin temelleri atıldı. Cumhuriyeti saatlerce anlatabiliriz. Ama nedir biliyor musunuz Cumhuriyet? Ben bugün bu sahneye iki kadın ilçe başkanımızla çıkıyorsam işte bunu Cumhuriyet'e borçluyuz. ve bugün iki yüz binlik nüfusu olan Bakırköy'ü bir kadın belediye başkanı Ayşegül Başkan yönetiyorsa bunu Cumhuriyete borçluyuz. ve nedir biliyor musunuz Cumhuriyet? Trabzon'un bir köyünde doğup on altı milyonluk bir kente Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyorsa bunu Cumhuriyete borçluyuz. İşte bu Cumhuriyet'i ilelebet muhafaza edeceğiz."

Bakırköy'deki yürüyüşe katılımın yoğunluğuna da dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Her sabah uyandığımızda başka bir acıyla karşılaşıyoruz"

"Bu yıl Bakırköy'de Cumhuriyet çok büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Ben hemen komşu ilçede oturuyorum. Yıllarca Cumhuriyet yürüyüşleri için İncirli Caddesi'nden bu meydana geldim. İlk defa bu yıl çok büyük bir kalabalıkla bu yürüyüşü gerçekleştirdik... Bugün bize düşen çok büyük görevler var. Gençliğe düşen görevler var. Kadınlara düşen görevler var. Çünkü zaman içerisinde Cumhuriyet'in kurumlarının aşındırıldığına hep birlikte tanıklık ediyoruz. Özellikle son günlerde birtakım zorluklar yaşadığımızı hepiniz biliyorsunuz. Bir sabah uyanıyoruz, sekiz yaşında bir çocuk katledilmiş. Birileri üstünü örtmeye çalışıyor. Bir sabah uyanıyoruz, bu kentin surlarından bir kadın atılmış. Bir sabah uyanıyoruz, sokaktaki canlarımız katledilmiş. Bir sabah uyanıyoruz, Ankara'nın göz bebeği olan TUSAŞ'a bir terör saldırısı gerçekleşmiş, şehitler vermişiz. Bütün şehitlerimizi de saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Her sabah uyandığımızda başka bir acıyla karşılaşıyoruz. Ama şunu bilmenizi isterim. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Asla umutsuz olmayacağız."

Fener alayı sonrasında yurttaşlar Simge Sağın konserinde bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bahçelievler, İstanbul, Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Yoğun Cumhuriyet Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:54 İnsanlık dışı zulüm Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler
16:49 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 17:56:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bakırköy'de Yoğun Cumhuriyet Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.