Bakırköy\'de Yoğun Cumhuriyet Yürüyüşü

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(İSTANBUL) - Bakırköy İncirli'de düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşüne komşu ilçeler; Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören'den de de gelenlerle birlikte yoğun katılım oldu. Yürüyüşte konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, her sabah bir acı haberle uyanıldığını anımsattı, "Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Asla umutsuz olmayacağız." dedi.

Cumhuriyet bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.30'da İncirli Caddesi E-5 Kesişimi'nde başlayan fener alayına yurttaşlar yoğun katılımda bulundu. Bakırköy'ün yanı sıra komşu ilçeler Bahçelievler, Güngören ve Bağcılar'dan gelenler de Cumhuriyet kortejine eşlik etti. İncirli Caddesi'nde uzun zamandır görülmeyen bir kalabalıkla gerçekleştirilen yürüyüş, Cumhuriyet'e bağlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakırköy'deki fener alayına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. Konserde açıklamalarda bulunan Çelik, Cumhuriyet'in getirdiği reformlara dikkati çekerek şunları söyledi:

"Cumhuriyet'i ilelebet muhafaza edeceğiz"

"Cumhuriyet çok zor koşullarda kuruldu. Cumhuriyet'in ilanından sonra bu topraklarda çok büyük devrimler, çok büyük reformlar gerçekleşti. Cumhuriyet, eğitimde büyük bir seferberlik başlattı. Cumhuriyet sanayileşmede öncü adımlar attı. ve Cumhuriyet'in ilanı sonrası kadın hakları konusunda çok önemli adımlar atıldı. Bugünkü modern Türkiye'nin temelleri atıldı. Cumhuriyeti saatlerce anlatabiliriz. Ama nedir biliyor musunuz Cumhuriyet? Ben bugün bu sahneye iki kadın ilçe başkanımızla çıkıyorsam işte bunu Cumhuriyet'e borçluyuz. ve bugün iki yüz binlik nüfusu olan Bakırköy'ü bir kadın belediye başkanı Ayşegül Başkan yönetiyorsa bunu Cumhuriyete borçluyuz. ve nedir biliyor musunuz Cumhuriyet? Trabzon'un bir köyünde doğup on altı milyonluk bir kente Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyorsa bunu Cumhuriyete borçluyuz. İşte bu Cumhuriyet'i ilelebet muhafaza edeceğiz."

Bakırköy'deki yürüyüşe katılımın yoğunluğuna da dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Her sabah uyandığımızda başka bir acıyla karşılaşıyoruz"

"Bu yıl Bakırköy'de Cumhuriyet çok büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Ben hemen komşu ilçede oturuyorum. Yıllarca Cumhuriyet yürüyüşleri için İncirli Caddesi'nden bu meydana geldim. İlk defa bu yıl çok büyük bir kalabalıkla bu yürüyüşü gerçekleştirdik... Bugün bize düşen çok büyük görevler var. Gençliğe düşen görevler var. Kadınlara düşen görevler var. Çünkü zaman içerisinde Cumhuriyet'in kurumlarının aşındırıldığına hep birlikte tanıklık ediyoruz. Özellikle son günlerde birtakım zorluklar yaşadığımızı hepiniz biliyorsunuz. Bir sabah uyanıyoruz, sekiz yaşında bir çocuk katledilmiş. Birileri üstünü örtmeye çalışıyor. Bir sabah uyanıyoruz, bu kentin surlarından bir kadın atılmış. Bir sabah uyanıyoruz, sokaktaki canlarımız katledilmiş. Bir sabah uyanıyoruz, Ankara'nın göz bebeği olan TUSAŞ'a bir terör saldırısı gerçekleşmiş, şehitler vermişiz. Bütün şehitlerimizi de saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Her sabah uyandığımızda başka bir acıyla karşılaşıyoruz. Ama şunu bilmenizi isterim. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Asla umutsuz olmayacağız."

Fener alayı sonrasında yurttaşlar Simge Sağın konserinde bir araya geldi.