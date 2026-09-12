Bakırköy'de merkez 7 mahalleyi kapsayan imar planı revizyonu oy birliğiyle kabul edildi - Son Dakika
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Bakırköy'de merkez 7 mahalleyi kapsayan imar planı revizyonu oy birliğiyle kabul edildi

Bakırköy\'de merkez 7 mahalleyi kapsayan imar planı revizyonu oy birliğiyle kabul edildi
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Bakırköy Belediye Meclisi, ilçenin merkez mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planını oy birliğiyle kabul etti. Düzenlemeyle kentsel dönüşüm ve yapı yenileme süreçlerinin daha hızlı ve nitelikli yürütülmesi, imar uygulamalarının önümüzdeki hafta devam etmesi hedefleniyor.

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi Meclisi, ilçenin merkez mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planını oy birliğiyle kabul etti. Düzenlemeyle kentsel dönüşüm ve yapı yenileme süreçlerinin daha hızlı, sorunsuz ve nitelikli yürütülmesi hedefleniyor.

Bakırköy'ün Demiryolu Kuzeyi ve Güneyine ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının kesinleşmesinin ardından ilçede kentsel dönüşüm ve yapı yenileme süreçlerinin önünü açacak yeni bir dönem başladı. 1999 Marmara Depremi'nden bu yana devam eden planlama ve dönüşüm çalışmalarının önemli aşamalarından biri olan imar planları, 13 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilmiş, itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Belediye Meclisi'nde kesinleştirilmişti. Merkezdeki 7 mahalleyi kapsayan planların uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planıyla, kentsel dönüşüm süreçlerinde yaşanan bazı uygulama sorunlarına yönelik düzenlemeler de hayata geçirildi.

Yeni düzenlemeyle mevcut durumda birden fazla bodrum katı bulunan yapılarda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, blok imarlı alanlarda uygulamadan kaynaklanan olumsuzlukların ortadan kaldırılarak yapı sahipleri açısından daha fazla fayda sağlanması amaçlandı. Plan kapsamında ayrıca konut fonksiyonunda kalan ancak mevcut projesinde iş yeri veya dükkan bulunan yapıların kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilmesi halinde, yeni yapılarda iş yeri veya dükkan yapılabilmesinin önü açıldı. Konut alanlarında yer alan ve bünyesinde iş yeri bulunan yapılarda dönüşüm süreçlerinde yaşanan uzlaşma sorunlarının azaltılmasına yönelik düzenlemeler de revizyon planında yer aldı.

MERKEZ MAHALLELERDE YAPILAŞMA KOŞULLARI NETLEŞTİRİLDİ

Osmaniye Mahallesi'ndeki bitişik nizam yapılaşmaya ilişkin belirsizlikler de giderilerek, mevcut yapılaşma koşulları dikkate alınmak suretiyle daha tanımlı hale getirildi. Bakırköy Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen karar doğrultusunda merkez mahallelerde imar uygulamalarının sonraki haftadan itibaren devam etmesi planlanıyor. Düzenlemeyle birlikte ilçede deprem riskine karşı yerinde dönüşüm ve kentsel yenilenme süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Bakırköy, Belediye, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de merkez 7 mahalleyi kapsayan imar planı revizyonu oy birliğiyle kabul edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de merkez 7 mahalleyi kapsayan imar planı revizyonu oy birliğiyle kabul edildi - Son Dakika
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