Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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İstanbul Bakırköy'de motosiklet sürücüsü Kutay Altuğ Yalçın'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir otomobile arkadan çarparak yola savrulan Yalçın'ın, babasının iddiasına göre başka bir aracın altında yaklaşık 6 metre sürüklendiği belirtildi. Kazaya karışan sürücülerden birinin hakim olduğunu söyleyen acılı baba, "Bizi yakan kişi şu an hala dışarıda. Hiç tutuklanmadı bile." sözleriyle tepki gösterdi.

Bakırköy'de motosiklet sürücüsü Kutay Altuğ Yalçın'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 

DÜŞEREK YOLA SAVRULDU

Kaza, 24 Ekim Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kutay Altuğ Yalçın'ın kullandığı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen otomobile arka dan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Yalçın, motosikletten düşerek yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yalçın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Kutay Altuğ Yalçın memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla Köyü'nde ikindi saatinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI 

Çevredeki güvenlik kamerasına ve başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki otomobilin dönmek için aniden durduğu bu sırada aynı yönde seyir halindeki motosikletin otomobile arkadan çarptığı ve sürücünün savrulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde kazadan sonra çevredekilerin yardıma koştuğu da görüldü.

Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

"İKİ TARAF DA AĞIR KUSURLU"

Kutay Altuğ Yalçın'ın babası Çetin Yalçın, "Cadde üzerinde ışıklarda şerit değiştirmenin, sola dönmenin, hatta duraklamanın bile yasak olduğu bir yerde hakim Ü.B.'nin kullandığı aracın doğrudan kazaya sebep olduğunu zaten görüyoruz. Kazadan yaklaşık 15-20 saniye sonra, kazayı görüp sağ tarafta yavaşlayan araçları da görüyorum. Hatta çakarlı bir araç da var, o da duruyor. Yani bir şekilde müdahale etmeye çalışıyorlar. Ancak 22 yaşında, üniversite öğrencisi olduğunu öğrendiğimiz İran uyruklu genç bir kadının, oğluma yerdeyken tekrar çarparak onu sürükleyip yaklaşık 6 metre ileriye götürdüğünü görüyoruz. Şimdi arada ölümünün ilk çarpma anında mı yoksa sonrasında mı gerçekleştiğini defalarca izleyip anlamaya çalışıyoruz. Sonuçta iki taraf da ağır kusurlu. Adli süreç devam ediyor. Adli tıp raporları çıktıktan sonra ölümün kesin nedeni de zaten ortaya çıkacak." dedi.

Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

"BENİM OĞLUMUN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERDİ"

Yalçın, "Bu kadar ihmalkarlık nasıl olabiliyor? Dört şeritli, ana yol üzerinde akan bir yolda gidiyorsunuz. Nasıl duraklama yapabiliyorsunuz? Dönülmeyecek bir yerden sol sinyal verip sola yöneliyorsunuz. Üstelik sol tarafta polis de var. Öğrendiğimize göre orada bir ekip bulunuyor ve başka bir kaza meydana geldiği için trafik ekibi de onlarla ilgileniyor. Yine öğrendiğimize göre o kazayı geçiren ve kazaya sebebiyet veren hakimin kızıymış. Hakim de kızına yardıma gidiyormuş. Yani oraya ilk defa mı gidiyor, bilmiyorum. Bilmediği bir yolsa insan navigasyonu açar. 'Bu yolda sağa veya sola nereden dönülüyor? Karşı şeride nasıl geçebilirim?' diye bakar. Eğitim almış ve bu memlekette hakimlik yapan bir insan. Araba kullanmayı bilmiyorsa ne işi var yolda? 'Kızıma yardıma gidiyorum' diyerek benim oğlumun ölümüne sebebiyet verdi. Bizi yakan kişi şu an hala dışarıda. Hiç tutuklanmadı bile. İkinci sürücü şu an içeride yatıyor." dedi.

Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA
Güvenlik KamerasıMotosikletİstanbul3. SayfaGüncelHakimSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Salih Yas Salih Yas:
    Allah Rahmet etsin.Aile’ye Allah sabır versin 0 0 Yanıtla
  • zprmnm5486 zprmnm5486:
    motosiklete şeytanın adıdır binmeyin 0 0 Yanıtla
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