Bakırköy'de Şüpheli Ölüm: Eşi Tutuklandı
Bakırköy'de Şüpheli Ölüm: Eşi Tutuklandı

22.09.2025 11:49  Güncelleme: 12:08
Acil Tıp Teknisyeni Elif Can Göktürk, otelde fenalaşarak hayatını kaybetti. Eşi tutuklandı.

Bakırköy Cevizli Mahallesi'nde 19 Eylül Cuma günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, Elif Can Göktürk, eşi Erkut Göktürk ve eşinin arkadaşı Hasan E. ile eğlence mekanında bir süre alkol aldı. Eğlenceden sonra çift semtteki bir otele gitti. Göktürk çifti otel odasına yerleşirken, arkadaşları Hasan E. ise dışarıda bekledi. Bir süre sonra otelin lobisine inen Erkut Göktürk, eşinin fenalaştığını söyledi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Elif Can Göktürk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda savcılık, kadının ölümünün şüpheli olduğu yönünde soruşturma başlattı. Olayla ilgili kadının eşi Erkut Göktürk ve Hasan E. gözaltına alındı. Elif Can Göktürk'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyetteki sorgularının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Erkut Göktürk çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hasan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTELE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan çiftin otele giriş anlarının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, çiftin otel resepsiyonunda kayıt yaptırdığı ve yanlarına arkadaşlarının gelip gittiği anlar görülüyor. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Politika, Elif Can, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

