Bakırköy'de Uygunsuz Davranışlar: İki Kişi Gözaltında - Son Dakika
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Bakırköy'de Uygunsuz Davranışlar: İki Kişi Gözaltında

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Bakırköy'de bir parkta uygunsuz davranış sergileyen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Bakırköy'de çocuk parkında uygunsuz davranışlarda bulundukları gerekçesiyle tepki çeken iki kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin "Hayasızca hareketler" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ÇOCUK PARKINDAKİ GÖRÜNTÜLER HAREKETE GEÇİRDİ

Bakırköy'de bir çocuk parkında uygunsuz davranışlarda bulundukları anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayın ardından yürütülen kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda görüntülerdeki kişilerin kimlikleri tespit edildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları belirlenen J.R.S.A.M. (19) ile Z.M.A.E. (22)'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"HAYASIZCA HAREKETLER" SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Emniyetteki işlemleri devam eden iki kişinin, "Hayasızca hareketler" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Çocuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Uygunsuz Davranışlar: İki Kişi Gözaltında - Son Dakika

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