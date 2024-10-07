Bakü\'de Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları\'nın yeni kampüsü açıldı

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Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Açılışa Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Yardımcısı Hasan Hasanlı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycanlı milletvekilleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitler ve devlet büyükleri için saygı duruşu yapılan açılışta, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada Azerbaycan'da yeni okul açmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Akgün, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi kardeş Azerbaycan halkına da hizmet etmek için bu eğitim kurumlarını inşa ettiklerini belirterek, "Bize düşen Azerbaycan'ın yarınlarını inşa edecek yeni nesli geleceğe hazırlamaktır." dedi.

Azerbaycan'ı Türkiye'den farklı görmediklerini vurgulayan Akgün, "Kardeşliğin temellerini eğitimle güçlendirebiliriz. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği ebedidir. Eğitim kurumlarımız kardeşliğimizi taçlandıran yapılardır." ifadesini kullandı.

Akgün, TMV'nin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi vererek, "Türkiye'nin eğitim alanındaki başarısını dünyaya taşımaya çalışıyoruz. Şimdilik 54 ülkede okulumuz var. Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin tamamında okul açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan'da şimdilik iki okula sahip olduklarını belirten Akgün, ilerleyen dönemde Gence ve Nahçıvan'da da okullar açmayı planladıklarını bildirdi.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Yardımcısı Hasanlı da yeni okulun açılışında emeği geçenlere teşekkür etti, öğretmen ve öğrencileri kutladı. Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim alanında çok iyi işbirlikleri olduğuna işaret eden Hasanlı, bu yıl Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin de faaliyete başladığını hatırlattı.

Hasanlı, "Bir millet, iki devlet" sözlerinin öğretmenlere, iki ülkenin gençlerinin geleceğe hazırlamaları için önemli şiar olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı ise Türkiye ve Azerbaycan'ın geleceğine, barış ve huzura katkı sağlayacak gençlerin yetişmesine vesile olacak bir okulun açılmasından sevinç duyduklarını söyledi. "TMV, Türkiye'nin eğitim alanında dünyaya açılan en önemli kapısıdır." diyen Bağcı, şunları kaydetti:

"Erdemli nesiller yetiştirmek amacıyla çıkılan 8 yıllık yolculukta dünyanın her tarafında var olabilmek bizim açımızdan son derece önemlidir. TMV okullarının bulundukları ülkelerle Türkiye arasında sarsılmaz dostluk ve kardeşlik köprüleri olması ise en temel amacımızdır. Bu okullar, Aziz Sancar ve Selçuk Bayraktar gibi tarih yazacak, tarihin akışını değiştirecek bilim insanları ve beyinleri yetiştirecektir. Bu okullardan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin esasını oluşturan 'tek millet, iki devlet' anlayışını ebed müddet yaşatacak gençler yetiştirilmesi hedeflenmektedir."

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım da dünyanın birçok ülkesinde başarılı çalışmalar yürüten TMV ile gurur duyduklarını söyledi. Ayrım, Bakü'deki yeni okulun açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Azerbaycanlı Milletvekili Ceyhun Memmedov ise milli ve manevi değerler sahip gençlik yetiştirmenin önemli olduğunu vurgulayarak, TMV'nin Bakü'deki okullarının milli ve manevi değerlere sahip, köküne ve tarihine sahip çıkan Azerbaycan gençleri yetiştireceğine emin olduğunu dile getirdi.

Uluslararası eğitim programının uygulandığı Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları, yeni kampüsüyle yaklaşık 1000 öğrenciye eğitim olanağı sağlıyor. Okulda, akıllı tahtalarla donatılmış sınıflar, T3 Vakfı ile birlikte oluşturulan "Bilim Odası", laboratuvarlar, kütüphane, atölyeler, spor salonu ve konferans salonu bulunuyor.

TMV'nin profesyonel kadrosu tarafından hazırlanan eğitim standardına göre okul öncesi, ilk, orta ve lise eğitim olanakları sunan yeni kampüste, ana konuların yanı sıra ders dışı etkinlikler de uygulanacak.