Bakü\'de başlayan İklim Eylem Haftası\'nda Türkiye COP31 hedeflerini anlattı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, küresel iklim sorunlarına çözüm üreten uygulamaların teşvik edilmesi ve bu alanda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Bakü İklim Eylem Haftası (BCAW) başladı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) İklim Haftası ile eş zamanlı düzenlenen etkinliğin açılışına COP29, COP30 ve COP31 başkanlıklarının temsilcileri, UNFCCC, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın iklim konularındaki temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev, açılışta yaptığı konuşmada, Bakü İklim Eylem Haftası'nın önemine işaret ederek "Temel amacımız iklim faaliyetlerini güçlendirmek, müzakereleri somut adımlara dönüştürmek ve yeni işbirliklerine ivme kazandırmaktır." dedi.

Bu yıl UNFCCC İklim Haftası'nın da Bakü'de düzenlenmesinin COP31 öncesinde ülkelerin pozisyonlarını yakınlaştırması ve gelecek müzakerelere katkı sağlaması açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu belirten Babayev, "Bu müzakerelerin somut sonuçlara yol açacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bakü'den Antalya'ya uzanan ortak yol"

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank da COP29'da 2035'e kadar yıllık en az 300 milyar dolarlık yeni iklim finansmanı hedefinin kabul edildiğini hatırlattı.

Paris Anlaşması'nın 6. maddesi kapsamındaki karbon piyasalarının kurallarının da COP29'da tanımlandığını belirten Varank, "Bu miras, Antalya'ya giden yolda bizim için sağlam bir zemin oluşturmuştur." dedi.

Fatma Varank, Bakü ile Antalya arasında uzanan ortak süreçte deneyimlerin paylaşılması, ortaklıkların güçlendirilmesi ve finansmanın somut faaliyetlerin hayata geçirilmesine yönlendirilmesiyle daha güçlü sonuçlar elde edilebileceğini ifade etti.

Bakü İklim Eylem Haftası'nı yalnızca bir toplantı platformu olarak görmediklerini söyleyen Varank, "Bakü'den Antalya'ya uzanan bu ortak yolda deneyimlerimizi paylaşarak, ortaklıklarımızı güçlendirerek ve finansmanı gerçek faaliyetlerin uygulanmasına yönlendirerek daha güçlü sonuçlar elde edebiliriz. Bu açıdan Bakü İklim Eylem Haftası'nı COP29'dan COP31'e uzanan iklim faaliyetleri köprüsünün önemli duraklarından biri olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"COP31'in misyonu açık"

Varank, COP31'in hedeflerine ilişkin, "COP31'in misyonu açık. Taahhütleri somut sonuçlara, projelere ve yatırımlara dönüştürmek. Bu nedenle COP31'i uygulama COP'u olarak tanımladık." dedi.

COP31 kapsamında belirlenen hedeflerden bazılarını da paylaşan Varank, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

Binalar sektöründe enerji yoğunluğunun 2035'e kadar en az yüzde 25 azaltılmasının amaçlandığını belirten Varank, küresel atık artışının da aynı tarihe kadar yarı yarıya azaltılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Varank, "Türkiye'nin Sıfır Atık Hareketi'nden aldığımız güçle döngüsel ekonomiyi iklim eyleminin merkezine taşımayı hedefledik." ifadesini kullandı.

Basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Varank, "COP31'in eylem ajandasını Bakü İklim Eylem Haftası'nda ana gündem olarak koyan Azerbaycan hükümetine ve COP29 Başkanlığına teşekkür ediyoruz. Her zaman birlikte çok iyi çalışmalar yaptık. COP31'de de bunun yansımalarını göreceğiz. İnşallah çok başarılı bir COP'u Türkiye'de, Antalya'da yapacağız ve Antalya Kararları olarak alınan kararlar da uzun yıllar hafızalarda kalacak ve insanlar o kararları Antalya ile birlikte anacaklar." şeklinde konuştu.

"İstanbul'u dünyanın sıfır atık başkenti yapmak istiyoruz"

Bakü İklim Eylem Haftası'na katılan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan'ın COP31 hazırlıkları kapsamında güçlü işbirliği yürüttüğünü söyledi.

Sıfır Atık Vakfı olarak COP29'dan itibaren COP süreçlerinde etkin rol aldıklarını ifade eden Ağırbaş, "Türkiye'de 197 ülkeyi ağırlayacağımız dünyanın en büyük COP toplantılarından birini inşa ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu her alanda göstermek istediğini vurgulayan Ağırbaş, iki ülkenin COP31 hazırlıkları kapsamında ortak çalışma grupları oluşturduğunu aktararak "Azerbaycan'la beraber COP31'e güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakü İklim Eylem Haftası'nın yanı sıra Londra ve New York İklim Haftaları ile de güçlü işbirlikleri kurduklarını ifade eden Ağırbaş, "Hedefimiz, gayemiz net. İstanbul'u dünyanın sıfır atık başkenti yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Sıfır Atık Hareketi'ni dünyanın değişimi ve daha ileriye gitmesi açısından önemli bir noktada gördüklerini belirten Ağırbaş, "Bu süreçte 86 milyon vatandaşımızla beraber daha yaşanabilir, daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakü İklim Eylem Haftası'nın ilk gününde açılış töreninin yanı sıra enerji dönüşümü, iklim finansmanı ve sanayinin karbonsuzlaştırılması konularında panel oturumları ve yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantılarda, COP29'dan COP31'e geçiş sürecinde iklim gündeminde elde edilen ivmenin korunması, kabul edilen taahhüt ve girişimlerin somut sonuçlara dönüştürülmesi ve tüm paydaşlar arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

COP29'dan COP31'e geçiş ve iklim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, yeşil enerji sektöründe inovasyon ve dijital teknolojiler, metan emisyonlarının azaltılması, karbon piyasaları ve iklim finansmanı ile bölgesel enerji işbirliği ve yenilenebilir enerji sertifikaları ele alındı. Toplantılarda Azerbaycan'ın bölgesel yeşil enerji değer zincirlerindeki rolü, yeşil hidrojen potansiyeli ve enerji dönüşümünün hızlandırılması için yatırım imkanları da değerlendirildi.

Program kapsamında ayrıca elektrifikasyonun enerji dönüşümündeki rolü, enerji verimliliği ve dijital bina çözümleri ile Hazar bölgesinde metan emisyonlarının azaltılması konularında müzakereler yapıldı.