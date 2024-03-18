Bakü\'de Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla "Bir Destandır Çanakkale" programı düzenlendi.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin Bakü'ye bağlı Abşeron Valiliği ile ortaklaşa düzenlediği etkinliğe Büyükelçi Cahit Bağcı, Abşerov Valisi Abdin Ferzeliyev, Bakü Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, şehit aileleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Katılımcıların Abşeron Türk Şehitliği'ni ziyareti sonrası Abşeron Medeniyyet Merkezi'ndeki etkinlikte saygı duruşunun ardından iki ülkenin milli marşları okundu.
Büyükelçi Bağcı, yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin dünyanın en güçlü orduları karşısında kısıtlı imkanlarla kazanılmış ve tarihe altın harflerle yazılmış destansı bir zafer olduğunu söyledi.
Bağcı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, Türk milletinin vatanın bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığı, devleti ve bayrağı uğruna sonuna kadar mücadele edeceğinin ve başaracağının en önemli göstergesi olduğunu vurguladı.
"Şuşa Beyannamesi, artık Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin anayasasıdır"
Azerbaycanlıların Çanakkale'de, Türk askerinin de Azerbaycan'da çarpıştığını ve şehit olduğunu hatırlatan Bağcı, şunları dile getirdi:
"Birlikte verdiğimiz mücadeleler, Haydar Aliyev'in 'tek millet, iki devlet' anlayışı ve şiarının temelini oluşturuyor. Kader birliğimiz aynı zamanda 2021'de müstesna ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine çıkartan Şuşa Beyannamesi'ne de esas teşkil etmiştir. Şuşa Beyannamesi, artık Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin anayasasıdır. Tarihten miras aldığımız Azerbaycan ile sarsılmaz kardeşliğimiz, örnek dayanışmamız, güçlü müttefikliğimiz ve en müstesna ilişkilerimizi geliştirmek için yolumuza Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in liderliğinde hiçbir engel tanımadan devam edeceğiz."
"Abşeron Türk Şehitliği, bölgenin en yüksek noktasında"
Abşerov Valisi Ferzeliyev, Türkiye ile Azerbaycan'ın tarihi köklere dayanan birliğinin ebediyen süreceğini söyledi.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk tarihinde en önemli zaferlerden olduğunu vurgulayan Ferzeliyev, 1918'de Osmanlı Ordusu bünyesindeki Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan'ı Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtardığını hatırlattı.
Ferzeliyev, "Abşeron Türk Şehitliği, bölgenin en yüksek noktasında. Bu da bizim Türk halkına olan sevgi ve muhabbetimizin göstergesidir." şeklinde konuştu.
Etkinlikte Abşeron'daki okulların ve Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencilerinin Çanakkale Deniz Zaferi ve 2. Karabağ Savaşı'na ilişkin resimleri de sergilendi.
Çanakkale Deniz Zaferi'yle ilgili sinevizyon gösterisinin yapıldığı etkinlikte "Bir Destandır Çanakkale" adlı tiyatro oyunu da sahnelendi.
Son Dakika › Güncel › Bakü'de Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi - Son Dakika
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mustafa Yaman, Bilecik'te kurulan pazarda esnaf ziyaretinde bulunarak projelerini ve Bilecik için planladığı yenilikleri anlattı. Yaman, Pazar Pazarı'nın modern bir pazaryerine dönüştürülerek bölgedeki park sorununun çözüleceğini ve pazar alışverişinin daha konforlu hale geleceğini vurguladı. Yaman, vatandaşların desteğiyle yeni dönemde Bilecik için söz verilen projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Kocaeli'de düzenlenen bir programda demir-çelik, alüminyum, gübre, kimyasal, plastik ve çimento sektörlerinin yeşil dönüşümünde temel oluşturacak yol haritaları tanıtıldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Ülke Başkan Vekili Hande Işlak, finansal kuruluşların yeşil dönüşümü desteklemesinin önemini vurguladı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise sektörlerin teknoloji yol haritalarını 14 ayda hazırladıklarını belirtti.
Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Buravov, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin 10. yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Rusya ve ABD seçimleri ile Rusya-Batı ilişkileri ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında da konuştu.
İtalya Futbol Federasyonu, Inter-Napoli maçında Juan Jesus'a ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiası sebebiyle Francesco Acerbi'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını ve yerine Gianluca Mancini'nin çağırıldığını açıkladı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen sanayi tüpü patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, patlama anında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Olayın nedeni araştırılıyor ve yetkililer tarafından başsağlığı dilekleri ile acil şifalar dileyen açıklamalar yapıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da etkinlik düzenlendi. Adıyaman Valiliği konferans salonunda yapılan programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Programa Vali Osman Varol ve diğer yetkililer katıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi ile Şefik Can Parkı 3. etabın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Uğur İbrahim Altay, açılış töreninde şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Altay, tesislerin önemini vurgulayarak, Konya'ya kazandırılan bu alanların şehre hizmet edeceğini belirtti.
Şanlıurfa'nın Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törenlerde saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, konuşmalar ve şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Ayrıca, Ceylanpınar'da düzenlenen programda şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.