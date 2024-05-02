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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Devletleri Ekonomi Forumu" düzenlendi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Kulüpler Birliğince düzenlenen forumun açılışına TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov, Azerbaycanlı milletvekilleri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerden iş insanları katıldı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Özer, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, altyapıda, ekonomide ve özellikle savunma sanayisinde çok önemli devrimsel dönüşümler geçirdiğini söyledi.

Özer, "Özellikle son yıllarda savunma sanayisinde sağlanan büyük ivme ve hızlanma dostlara yani Türk devletlerine güven, düşmana ise korku salmaya başlamıştır. Türkiye, her alanda sağlamış olduğu bu büyüme ve gelişmeyi Türk devletlerindeki kardeşleriyle kapsamlı bir şekilde paylaşmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Türk devletleri arasındaki bağlantısallığı artırmanın önemini vurgulayan Özer, "Sadece ekonomi alanında değil eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada ve tüm alanlarda Türk devletleri bağlantısallığı artırarak tek bir yapı olarak hareket edebilme kapasitesine ulaşacaktır. Türk devletleri arasındaki bağlantısallık ne kadar artarsa ekonomide, eğitimde, kültürde, savunma sanayisinde ortak hareket edebilme kabiliyeti de o kadar artacaktır." dedi.

Özer, "Türk devletleri, sorunlarını bütüncül şekilde çözmeli, zayıf noktalarını diğer Türk devletlerinin güçlü noktalarıyla telafi etmelidir. Her geçen gün yeni savaşların ortaya çıktığı günümüz koşullarında birlikteliği güçlendirmenin Türk devletleri için çok kritik olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Türkiye, yüksek teknoloji üreten ülke konumuna gelmiştir"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı da Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin 1,3 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılaya sahip olduklarına fakat kendi aralarındaki ticaretin bu rakamın sadece yüzde 3,5'ini oluşturduğuna dikkati çekti.

Bağcı, "Ne yapıp edip bizim bunu (karşılıklı ticaret hacmini) öncelikle iki katına çıkarmamız lazım. Kendi aramızdaki ticareti artırmak kadar bu coğrafyanın yatırım ortamını da zenginleştirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik başarılarına, özellikle de savunma sanayisindeki gelişmelere değinen Bağcı, "Türkiye'de 3 binin üzerinde savunma sanayisi şirketi faaliyet gösteriyor ve bu şirketlerde yaklaşık 170 bin kişi çalışmaktadır. Türkiye, seviye atlayarak yüksek teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmiştir. Bu, bir avantajdır. Türk devletleri, Türkiye'nin yakalamış olduğu bu tecrübeden faydalanmalıdır." diye konuştu.

Forum, farklı sektörlerden temsilcilerin sunumu ve iş insanlarının ikili görüşmeleriyle devam etti.