Bakü'deki CICA toplantısında Dışişleri Bakanı Fidan, Wang Yi ile bir araya geldi. - Son Dakika
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Bakü'deki CICA toplantısında Dışişleri Bakanı Fidan, Wang Yi ile bir araya geldi.

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Bakü\'deki CICA toplantısında Dışişleri Bakanı Fidan, Wang Yi ile bir araya geldi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen CICA Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Görüşme, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı çerçevesinde gerçekleşti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Kaynak: ANKA
Çin Halk CumhuriyetiHakan FidanDiplomasiPolitikaHükümetGüncelDünyaBaküSon Dakika

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SON DAKİKA: Bakü'deki CICA toplantısında Dışişleri Bakanı Fidan, Wang Yi ile bir araya geldi. - Son Dakika
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