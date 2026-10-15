Bakü\'deki CICA toplantısında Dışişleri Bakanı Fidan, Wang Yi ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.