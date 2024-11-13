Bali Uçuşları Yanardağ Nedeniyle İptal - Son Dakika
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Bali Uçuşları Yanardağ Nedeniyle İptal

Bali Uçuşları Yanardağ Nedeniyle İptal

Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın volkanik hareketliliği nedeniyle birçok uçuş iptal edildi.

13.11.2024 13:46
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Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik nedeniyle Bali Adası'na gidiş-dönüş birçok yurt dışı uçuşu iptal edildi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden yapılan açıklamada, patlayan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın kül püskürttüğü belirtildi.

Bali Adası'ndaki I Gusti Ngurah Rai (Denpasar) Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Ahmad Syaugi Shahab, yanardağdaki hareketlilik nedeniyle birçok uçuşun olumsuz etkilendiğini, bugün 26 yerel, 64 yurt dışı uçuşunun iptal edildiğini açıkladı.

Shahab; Singapur, Katar, Hindistan ve Malezya'nın yanı sıra Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinden hava yolu şirketlerinin uçuşlarının da iptal edildiğini kaydetti.

Avustralya merkezli Qantas, Virgin Australia, Jetstar ve Yeni Zelanda merkezli Air New Zealand gibi hava yolu şirketleri de Bali uçuşlarının "güvenli olmadığı gerekçesiyle" bazı uçuşların iptal edildiğini ya da ertelendiğini duyurdu.

Öte yandan, Güney Kore merkezli Korean Air hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, Bali Adası'na giden 2 uçağın, kül bulutları nedeniyle Incheon Uluslararası Havalimanı'na dönmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın patlaması

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın 4 Kasım'da patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB), yanardağdaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölgede en yüksek derece olan "4. seviye" alarm durumu vermişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bali Uçuşları Yanardağ Nedeniyle İptal - Son Dakika

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