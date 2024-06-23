Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Bayramı Hemşehrileriyle Geçirdi

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bayramda hemşehrileriyle bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bayram arifesinde Balıkesir Şehitliği ile tarihi Başçeşme Mezarlığı'nı ziyaret ederek, yakınlarına dua etmeye gelen vatandaşlarla bayramlaştı. Akın, daha sonra CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nın bayramlaşmasına da katılararak partililerle bir araya geldi. Zağnos Paşa Camisi'nde bayram namazını kılmasının ardından il protokolü ve bölge esnafıyla bayramlaşan Başkan Ahmet Akın, 9 günlük tatilde çarşı merkez, Balıkesir Huzurevi, Karesi Huzurevi, Ayten-Burhan Erdayı Çocuk Evleri, Altıeylül ilçesi Pamukçu, Macarlar, Karakavak, Gaziosmanpaşa Mahalleleri ve Gönen ilçesini ziyaret etti.

Evi yanan ailenin mağduriyeti giderilecek

Belediye Başkanı Ahmet Akın, bayramın birinci gününde, evleri yanarak kullanılamaz hale gelen Yılmaz ailesini, ziyaret etti. Başkan Ahmet Akın, aileye, kısa sürede mağduriyetlerini gidereceklerinin ve evlerini yeniden yaşanabilir hale getireceklerinin sözünü verdi.

Gönen'de düzenlenen Geleneksel 30. Sebeblili Hüseyin Pehlivan Güreşleri'ni izleyen Başkan Akın, Başpehlivan Güreşleri'nde 1'inci olan Hüseyin Gümüşalan'ı tebrik etti.

Başkan Akın ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'ne ait LED ekranlarda Türkiye A Milli Futbol Takımı karşılaşmalarını canlı olarak yayınlattı. İlk maçı Gönen Cumhuriyet Meydanı'nda hemşehrileriyle birlikte takip eden Akın, "Balıkesir milli heyecanı doyasıya yaşayacak" dedi.