Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan İş Dünyasına İş Birliği Çağrısı

Güncel

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Ticaret Odası'nın ocak ayı olağan meclis toplantısına katıldı. Toplantıda iş dünyasıyla ortak çalışmanın önemine dikkat çeken Başkan Akın, "Artık işin daha hızlı ilerlemesi için sizlerin fikirlerine ve desteklerine ihtiyacımız var. İstişareler edeceğiz. Birlikte çözeceğiz. ve sorunlar varsa elimizi hep beraber taşın altına koyacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Ticaret Odası'nın meclis toplantısına katıldı. Toplantıda, Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanı Okan Telaşeli, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Volkan Altınöz, BBB Genel Sekreteri Naki Çetin ve meclis üyeleri yer aldı. Başkan Ahmet Akın toplantıda Balıkesirli iş insanlarından gelen talep ve soruları yanıtlayarak iş dünyası için projelerinden bahsetti.

Göreve gelir gelmez ortak akıl ve bilime dayalı, kentin tüm bileşenlerini kapsayan bir planlama yaparak yol haritası belirlediklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın, "Tamamen işe odaklandık. Plan yoksa başarı olmaz. Planlamalarımız, tamamen Balıkesir odaklı ve siyasetten uzak. Çünkü Balıkesir'in siyasetten çok hizmete ihtiyacı var" dedi.

"Hedefimiz, Balıkesir'i İstanbul ile İzmir arasında sıkışıp kalan kent olmaktan çıkarmak"

Balıkesir'in dinamizmini sağlayan temel unsurların başında ticaret geldiğini aktaran Başkan Akın, bazı kentlerin ticaret anlamında çok daha şanslı olduğunu söyledi. Kentte ticari anlamda sektör temsilcileri arasında güzel bir iş birliği olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Akın, "Kentin jeostratejik konumu, ulaşım imkanları, doğal kaynakları, tarihi arka planı, akademik altyapısı, güçlü sivil toplumu gibi unsurlar ne kadar gelişmişse, kentin ticari başarısı o derece gelişmeye uygundur. Balıkesir, bu saydığım özelliklerin pek çoğuna sahip. Balıkesir'in ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda Türkiye'nin en iyileri arasında bulunmaması için ortada hiçbir engel yok. Bizim en büyük hedefimiz, Balıkesir'i İstanbul ile İzmir arasında sıkışıp kalan kent olmaktan çıkarmak. Bunun içinde çabalıyoruz" diye konuştu.

"Kent dayanışmasını daha da güçlendirmek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var"

Balıkesir'in kapsamlı ve donanımlı bir fuar merkezine ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Akın, şöyle devam etti:

"Adı fuar merkezi olan bir yer var ama fuar yok. Aynı havalimanı olup uçak olmadığı gibi. Her ikisini de kentimize kazandırmak için görüşmelerimiz sürüyor. Son zamanlarda sıkça vurguladığım Balıkesir Takımı kavramı bir kent dayanışmasını ifade ediyor. Kentin tüm unsurlarının içinde bulunduğu ve sadece şehrimizin faydası için çalışıldığı bir birlikten bahsediyoruz. Balıkesir Takımı dediğimiz kent dayanışmasını daha da güçlendirmek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Ticaret Odamız, sosyal ve ekonomik anlamda kentimize değer katan paydaşlarımızın başında geliyor. Temelleri 19. yüzyılın sonlarına dayanan ve günümüzdeki odalar içinde kuruluş tarihi anlamında ilk 5'te olan Balıkesir Ticaret Odası, 54 tüccarın bir araya gelmesiyle kuruldu."

"Balıkesir'e yapılacak her yatırım hepimiz için bir sorumluluktur"

Balıkesir'in sosyal ve ekonomik refahı için çalışan Balıkesir Ticaret Odası'nın önemine de değinen Başkan Ahmet Akın, "Milletvekili sürecimde 2024 yılında ihracatta 1 milyarı geçeceğiz demiştim. Geçen yıl ihracatı arttırarak 1 milyar 102 milyon dolara ulaştıran ve Balıkesir'e değer katan tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyor ve her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu dönemde üretici olmak zor. Balıkesir'e yapılacak her yatırım, kentimizin gelişmesi için atılacak her adım; Balıkesir'e karşı hepimiz için bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

"Kadınların, ticari girişimlerine destek olmaya kararlıyız"

Geniş katılımla gerçekleşen Dönüşüm Kongresi'nden çıkan sonuçlar doğrultusunda yol haritasını belirlediklerini belirten Başkan Akın, şu anda da 2050 vizyonu çalışmasını hazırladıklarını ve yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Başkan Akın, "Vizyon belgemiz ve yol haritamız hazır. Bunları hayata geçirmek için çalışmaları başlattık. Kadın istihdamını çok önemsiyoruz. Siyasi hayatım boyunca bin 133 mahallenin hepsini dolaştım. O zamanlar şunu gözlemledik. Kadınlar yalnız. Özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlar zor durumda. Balıkesir'in iyi bir konumda olmasına rağmen çocuklarını alıp denize gidemeyen aileler var. Bunları aşacağız. Kadın girişimcilerimizin en büyük taraftarı benim. Kadınların, ticari girişimlerine de destek olmaya kesin kararlıyız. Kadınların ürettiği ürünlerin, satılması için yerler inşa etmeye kararlıyız. BALMEK'i merkezden köylere taşıyoruz. Belediyemizden başlayarak geniş bir yelpazede Balıkesirli kadınların iş gücüne katılımını destekliyoruz" diye konuştu.

"Balıkesir'imizin tüm imkanlarını ve potansiyelini birlikte geliştireceğiz"

Devraldıkları tablonun çok iç açıcı olmadığını vurgulayan Ahmet Akın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun edebiyatını yapmıyorum. Biz bu işi çözeceğiz. Siz, hissetmeden çözeceğiz. Ekmeğinizi da daha büyüterek çözeceğiz. Aynı dönemle kıyasladığımız zaman 400 milyonun üzerinde tasarruf elde ettik. Vaatlerimiz var ve bunların arkasındayız. Hepsini de yerine getireceğiz. Balıkesir'imizin tüm imkanlarını ve potansiyelini birlikte geliştireceğiz. Sistemle ilgili çalışmalarımız yüzde 90 tamamlandı. Artık işin daha hızlı ilerlemesi için sizlerin fikirlerine ve desteklerine ihtiyacımız var. İstişareler edeceğiz. Birlikte çözeceğiz. ve sorunlar varsa elimizi hep beraber taşın altına koyacağız. Benim aklım da fikrim de Balıkesir."

"Bu yolda elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız"

Başkan Akın'ı, ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanı Okan Telaşeli ise "Balıkesir'in kalkınması ve gelişmesi için çok büyük rol üstlendiğinin farkındayız. ve bu yolda da elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Bizler, yerel yönetimler ile iş birliği yapmak durumunda olan sivil toplum kuruluşlarıyız. Bizim, Balıkesir Ticaret Odası olarak şahsi olarak herhangi bir isteğimiz olamaz. Ancak iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda kentimizin çıkarlarına göre olduğu zaman kapınızı çalarız. Kapınızı çaldığımızda onun sözünü alacağımıza da yürekten inanıyoruz" dedi.

"Şehrimizin kalkınması ve ticari hayatının gelişmesi adına birlikte yürüttüğümüz çalışmalar çok önemli"

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula ise şöyle konuştu:

"Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. İş dünyasının halini de iş dünyasının içinden gelenler bilir. Sizler iş dünyasının içerisinden gelen birisiniz. Şehrimizin kalkınması ve ticari hayatının gelişmesi adına birlikte yürüttüğümüz çalışmalar, Balıkesir'i daha parlak bir geleceğe taşımak için çok önemli."