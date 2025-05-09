Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Stk'lar ile Buluştu

(BALIKESİR) - "Hizmette iş birliği, dayanışma ve uyum önceliğimizdir" diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu kapsamda "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"nda oda, dernek ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Akın, katılımcı demokrasi ve yönetim anlayışıyla Balıkesir'i Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"nda oda, dernek ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki programda Akın; Gaziler ve Şehit Yakınları Derneği, Yöresel Kültürel ve Hemşeri Dernekleri, Engelsiz Yaşam, Sağlık, Çevre, Afet, Emekliler, Meslek, İş Dünyası, Spor ve Kültür Sanat Derneklerinin temsilcileriyle görüştü. Akın, Balıkesir'in geleceğini birlikte inşa etme çağrısı yaparak, sivil toplum kuruluşlarını en önemli paydaşları olarak gördüğünü vurguladı.

Gaziler ve Şehit Yakınları Derneği temsilcileriyle bir araya gelen Akın, bu buluşmanın kendisi için büyük anlam ifade ettiğini söyledi. Kuvayımilliye şehri Balıkesir'in topraklarının mücadeleyle ve şehadetle özdeşleştiğini söyleyen Akın, şunları aktardı:

"Sizler, vatan için gözünü kırpmadan canını hiçe sayan gazilerimiz ve şehit yakınlarımız olarak bizim baş tacımızsınız. Balıkesir nasıl bize emanetse sizler de bize kahramanlarımızın emanetisiniz. Sizlere karşı sorumluyuz. Hepimizin işleri, hayat telaşları, günlük uğraşları var ama hiçbir şey ne vatandan ne vatanı için canını hiçe sayan kahramanlarımızdan, onların biricik ana babalarından, eşlerinden, evlatlarından önemli değil. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu nedenle hep yanınızdayız. Gazilerimizin babalarımızdan hiçbir farkı yoktur. Şehitlerimizin annesi annemiz, evladı evladımızdır. Sizlerle dayanışma içinde olmak bizim için hem vefa hem de bir vatan borcudur. Kendim de İstiklal Madalyalı 'Kuvva'cı bir dedenin torunu olarak söylüyorum ki bu belediyenin kapıları size sonuna kadar açıktır."

Başkan Ahmet Akın, yerel yönetimlerin görevleri arasında STK'larla iş birliği yaparak toplum yararına çalışmanın önemine dikkati çekti. Engelsiz Yaşam, Sağlık, Çevre, Afet ve Emekliler Dernekleri yöneticilerini ağırlayan Akın, emeklilerin refahı, afetlere dirençli kentler ve engelsiz şehir hedefiyle tüm paydaşlarla iş birliği içinde olduklarını vurguladı. "Farkındalık Yaşatır, Yaşam Engel Tanımaz" anlayışıyla engelsiz şehir hedefi doğrultusunda önemli adımlar attıklarını belirtti.

"Balıkesir, yepyeni bir halkçı belediyecilikle tanışacak"

Engelsiz Piknik Alanını şehre kazandırdıkları bilgisini paylaşan Akın, Engelsiz Yaşam Merkezi açmak için kolları sıvadıklarını söyledi. Emekli nüfusunun yoğun olduğu illerin başında Balıkesir'in geldiğini belirten Akın, "Emeklilerimiz bugünün ekonomik koşullarından en olumsuz etkilenen gruplar arasında çünkü hak ettiklerini alamıyorlar. Dünya çapında emeklilerin refahına yönelik yapılan araştırmalarda son sıralardayız. Hal böyle olunca biz de emeklilerimizi rahat ettirmek, onların bir hayır dualarını almak için gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki vefası olmayanın bekası olmaz. Bu bilinçle ilk Emekliler Evimizi merkezde açtık, tüm ilçelerimizde de açacağız. Emin olun, Balıkesir'in tamamı en kısa sürede yepyeni bir halkçı belediyecilikle tanışacak" diye konuştu.

"Halk sağlını her şeyin önünde tutuyoruz"

Sağlık alanında yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Akın, "Bizim yönetimimizde Balıkesirlilerin pek çoğu miadını doldurmuş, asbestli, sağlıksız borulardan su içmiyor. Balıkesir'de dar gelirli ailelerdeki diyabet hastası çocuklarımız acı çekmeye mahküm değil; çünkü sensör desteğimiz var, sosyal destek alan kadınlara HPV aşısı artık ücretsiz. Balıkesir'de çölyak hastalarının alışveriş yapabileceği bir Glütensiz Kafe-Market açtık. Yakın Kart ile medikal malzeme desteklerimiz artarak devam ediyor. Halk sağlını her şeyin önünde tutuyoruz" şeklinde konuştu.

"Hemşehrilerimizi yaşam alanını güzelleştirmeye devam ediyoruz"

Gelecek nesillere temiz bir çevre ve doğa bırakmak için çevresel yatırımlara ağırlık verdiklerini söyleyen Başkan Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman söylediğim gibi bir belediye başkanı sadece halktan değil; ağaçlardan, kuşlardan, tabiattan da sorumludur. Bu görev bilinciyle hareket ediyoruz. Çevre konusunda önemli adımlar attık. Çevre Eğitim ve Bilim Merkezimizi açtık. Bugüne kadar 5 binden fazla ziyaretçiyi ağırladık. 72 bin metrekare peyzaj ve yeşil alan düzenlemesi yaptık. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırdık. Denizlerimizdeki hayalet ağları temizledik. 270 metre ağ temizliği yaptık. Haşere ile mücadele çalışmalarını tamamen belediyemiz bünyesine aldık. Yaşanabilir bir çevre için yüzde 9,87 artışla bisiklet yolumuzu 64 km'ye çıkarttık. Körfez'deki dehşet veren kirliliği söküp atmak için Edremit Zeytinli ve Altınoluk Doğu Güre İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerimizin projeleri için ihalelerimizi yaptık, sözleşmeleri imzaladık. Artık evlatlarımız sabah denizde akşam hastanede olmayacak. Hem çevreyi hem de halk sağlığını koruyacağız. Bunun gibi daha pek çok hizmetle hemşehrilerimizi yaşam alanını güzelleştirmeye devam ediyoruz."

"Her şey Balıkesir için"

Balıkesir'in afetlere daha dirençli bir şehir olması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Akın, şunları söyledi:

"Afetler yaşamımızın bir gerçeği. Çoğu zaman doğal afetten çok tedbirsizlik insanlarımızı yaşamdan koparıyor. Biz de afetlere karşı tedbirimizi alıyoruz. Akıncılar, Gümüşçeşme, Kızpınarı ve Adnan Menderes mahallelerimiz ile Çayderesi Ağır Sanayi Bölgesi'nde ve 8 ilçemizde kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bandırma'nın 1/5000'lik planlarını yaptık, şimdi de Edremit'ten başlayarak tüm ilçelerimizde bu planları tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm ve deprem hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına başladık. Verileri toplamak için web tabanlı uygulamalar geliştiriyoruz. Deprem simülasyon tırımız ilçe ilçe dolaşıyor. Acil durumlara müdahale gücümüzü geliştirmek için Türkiye'nin en büyük 4. itfaiyesini oluşturuyoruz. 40 yeni itfaiye aracımız yolda. Her şey sizin için her şey Balıkesir'imiz için."

"Balıkesir'i fuarlar ve festivaller kenti yapacağız"

Akın, son olarak Mesleki Dernekler, İş Dünyası Dernekleri, Spor Dernekleri ve Kültür Sanat Derneklerinin temsilcilerini ağırladı. Mesleki derneklerden iş dünyasının öncülerine, sporu yaygınlaştıran kulüplerden kültür ve sanatı yaşatan kurumlara kadar sivil toplum kuruluşlarının Balıkesir'in önemli paydaşları olduğunu belirten Akın, "Büyükşehir Belediyesi olarak istihdamda, ekonomik yaşamda, sporda ve kültürde yani kısacası her yerdeyiz. Mesleki derneklerimizle, esnafımızla, iş insanlarımızla bir yıl içinde birçok defa bir araya geldik. Balıkesir'in faydasına toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılar ve ortak girişimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Her zaman söylediğim bir söz var: Balıkesir'i fuarlar ve festivaller kenti yapacağız" ifadelere yer verdi.