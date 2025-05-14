Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Balyalı Üreticiye Yüzde 100 Hibeli Destek… Başkan Akın: "Köylerimizde Ekilmedik Toprak Kalmayacak"

(BALIKESİR) - Balıkesir'in tarımdaki potansiyelini Türkiye çapında bir model haline getirmek için çiftçiye desteğini sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde, Balyalı üreticilere yüzde 100 hibeli Badalan fasulyesi tohumu dağıttı. Çeşitli nedenlerle toprağını terk eden çiftçilere umut olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Köylerimizde ekilmedik toprak inşallah kalmayacak. Ben, bunun savaşını ve mücadelesini veriyorum" dedi.

Göreve başladığı günden bu yana kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla yeni projeleri hayata geçiren Başkan Akın, Balya'daki Badalan fasulyesi tohumu dağıtım törenine katıldı. Törene Akın'ın yanı sıra Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Volkan Altınöz, Balya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Fındık, muhtarlar ve üreticiler katılım gösterdi.

Törende üreticilere, Sınırlı Sorumlu Dörtyol Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin 2025 yılında kullanacağı bin 500 kilogram Badalan fasulyesi tohumu dağıtıldı.

Başkan Gaga'dan tarım teşekkürü

Tarıma desteklerinden dolayı Başkan Akın'a teşekkür eden Başkan Gaga, "Göreve geldiği günden beri ilimizde tarımı büyütmek için yaptığı çalışmalarla üreticilerimizin sıkıntılarına kulak veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çiftçilerin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutlayan Akın da elindeki şapkayı göstererek, şunları söyledi:

"Bu şapka ne biliyor musunuz? Bu şapka sekiz köşeli ve çiftçinin, köylünün, emekçinin taktığı şapkadır. Neden takıyor biliyor musunuz? Bu yiğitliğin, mertliğin, çalışkanlığın, cömertliğin, dürüstlüğün, misafirperverliğin, alçak gönüllülüğün ve doğruluğun sembolü. İşte Türk çiftçisi tam da budur. Ben bu şapkamı Türk çiftçisini temsilen takıyorum."

Çiftçinin dürüst, namuslu ve çalışkan olduğunu belirten Akın, emeğinin karşılığını da alması gerektiğini söyledi. Bu topraklarda doğan, büyüyen ve çiftçinin halinden anlayan biri olarak her zaman üretimin ve üreticinin yanında olacağını dile getiren Akın, "Sizin içinizden gelen, 'Size En Yakın Ahmet Akın' olarak karşınızdayım. Bu kadar zorluk, sıkıntı, plansızlık ve programsızlığın içinde herkesi kucaklayan bir anlayışla, Kuvayımilliye ruhuyla, israf etmeden, kul hakkı yemeden ve kul hakkı yedirmeden çalışan bir belediyemiz var hemşehrim" ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretimde kalkınmaya önemli katkılar sunacak Tarımda Balıkesir Modeli'nin alanında uzman isimler tarafından hazırlandığı bilgisini veren Akın sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Çiftçiyi, toprakla barıştırmalıyız"

"Ekilmeyen yer kalmayacak. Ekim planlı ve programlı bir şekilde devam ederken bizler de çiftçimizin yanında olacağız. Maalesef çiftçi üretiyor ama zarar ediyor. Çiftçimiz maalesef yalnızlaştırılıyor. Ziraat Odalarımız ne yazık ki yeterli desteği alamıyor. İşte bunun için de Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla destek vereceğiz. Bu daha ilki. Daha yeni başladık hemşehrim. Köylerimiz boşalıyor, kırsal alanlar boşalıyor. Herkes şunu diyor: 'Çocuğuma fabrikada bir iş bulayım başka bir şey istemiyorum.' Orada verimli topraklar var ama girdi maliyetleri o kadar yüksek ki toprak ekilemiyor, biçilemiyor. Satsan satılamıyor. Üretici böyle bir darboğazın içinde çırpınıyor. Onun için planlamayı esas alan bir yöntemle ilerledik. Önce küskün çiftçiyi toprakla barıştırmamız gerekiyor."

90 TL'ye satılamayan bamyayı üreticiden 120 TL'ye satın alıp işleyip ardından 41 dolara Amerika'ya sattıklarını hatırlatan Akın, süt üreticilerinin yaşadığı zorluklara da değindi.

Süt üreticilerinin bazen yalnız bırakıldığını aktaran Akın, "Zaman geliyor süt üreticisi sütünü satacak yer bulamıyor. Bizim bir Süt Tozu Tesisine ihtiyacımız var. Bununla ilgili de üç birliğimiz, Balıkesir'de çalışma yaptı. Onlar da maalesef yeterli desteği alamadılar. Şimdi aklım fikrim onlara destek olup bu süt tozu üretimini birlikte hayata geçirmek" dedi.

Tarımda çalışan kadın çiftçilerin büyük bir kısmının sağlık güvencesi olmadığının bilgisini veren Akın, Büyükşehir Belediyesi olarak kadın çiftçilere ücretsiz olarak sağlık taraması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toprağına küsen çiftçilere hayata geçirdikleri projeler ve sağladıkları destekler ile umut olduklarına vurgu yapan Akın, şunları kaydetti:

"Bir taraftan umudu büyütüyoruz. Bir taraftan pazarı hazırlıyoruz. Bir taraftan da planladığımız ürünlere satın alma garantisi veriyoruz. Seçim zamanı da söylemiştim. O zaman söylediklerimizi şimdi yerine getirmek için resmen savaşıyoruz. Bu kadar zorluğa rağmen Allah'ın izniyle verdiğimiz her sözü yerine getireceğiz hemşehrim. Bizim kaymağımızın, lor peynirinin ve tereyağının tadı hiçbir yerde yok. Bu kadar güzellik ve kalite hiçbir yerde yok. Yakın zamanda Bal Dolum ve Kaymak tesisimizin inşası başlıyor. Kolay değil ama Allah'ın izniyle altından kalkamayacağımız hiçbir sorun yok."

Balıkesir'de tüm partilerin milletvekillerinin çok çalışkan ve başarılı olduğunu dile getiren Akın sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız çalışmalarda dokuz milletvekilimizle birlikte hareket ediyoruz. Ankara ziyaretim de şehrimizin dokuz milletvekilini de ziyaret ettim. Bakanlarımızı ziyaret ettim. Her yere giderim yeter ki Balıkesir hizmet alsın hemşehrim. Ayrımcılık Balıkesir'de olmayacak. Herkes elini taşın altına koyacak. Dokuz milletvekilimiz, tarım için ne yapılması gerekiyorsa gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Ankara'dan bakıldığı zaman Balıkesir, partiler üstü gözükecek. Ki öyle gözüküyor. Onun için ben buradan tüm Bakanlarımıza, tüm Bakan Yardımcılarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm partilerimizin Genel Başkanlarına buradan teşekkür ediyorum ve hepsini Balıkesir'e yatırıma davet ediyorum hemşehrim. Bu yatırımda köylü var, çiftçi var, altyapı var. Körfezimizdeki arıtma, ilçelerimizdeki arıtmalar var."

Tarımsal Sulama Borusu Üretim Tesisi müjdesi

Balıkesir'in kanalizasyon sorununun yıllardır çözülmediğini sözlerine ekleyen Akın, şunları aktardı:

"Yüzde 70'lere varan su kaybı yaşatılmış. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bunu bir belediyenin tek başına yapması mümkün değil. El ele vereceğiz, kol kola vereceğiz ve açılışlarını hep birlikte yapacağız; temellerini birlikte atacağız inşallah. Bunu neden söylüyorum? Çünkü yakın zamanda Tarımsal Sulama Borusu Üretimi Tesisimizi hayata geçiriyoruz. Fondon Kek Üretim Tesisi, Fide Üretim Tesisi ve Bitki Doku Kültürü Laboratuarının kurulmasını ajandamıza aldık. Üretime ihtiyacımız var. Evlatlarımızın geleceğini garantiye almamız lazım. Balıkesir'in çiftçileri, zengin toprakların fakir çiftçileri olmayacak hemşehrim. Üreten ürettiğinin karşılığını alacak."

İlk kez yüzde 100 hibeli destek

İlk kez Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 100 hibeyle tohum desteği verildiğini paylaşan Akın, "Bir kısmı çiftçiden bir kısmı belediyeden değil; tamamı belediyeden hemşehrim. Şu anda yüzde 100 hibe oranında veriliyor. Balıkesir çok zengin topraklarıyla tarım ve hayvancılığın merkezi. Hemen hemen her türlü ürünün yetiştiği bereketli topraklarımızda üretim ne yazık ki gitgide azalıyor. İnşallah memleketimizi çok daha iyi bir yere taşıyacağız. Köylerimizde ekilmedik toprak inşallah kalmayacak. Ben bunun savaşını, mücadelesini veriyorum" dedi.